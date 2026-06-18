/பாஜக பிரமுகர் கொடூர கொலை.. காருடன் தீ வைத்து எரிப்பு! என்ன நடந்தது?

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் கோரியா மாவட்டத்தில் பாஜக பிரமுகர் ஒருவரின் காரை லாரிகளால் வழிமறித்து பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அம்மாநிலத்தையே உலுக்கி உள்ளது. இதில் பாஜக பிரமுகர் பாரத் சிங் உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பாஜக பிரமுகரும், முன்னாள் ஜனபத் பஞ்சாயத்து தலைவருமான பாரத் சிங் என்கிற லல்லா சிங், மணல் குவாரி தொடர்பான ஒரு தகராறை பேசி தீர்ப்பதற்காக ஜூன் 16 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை இரவு தனது ஆதரவாளர்களுடன் பார்ச்சூனர் காரில் சென்றுள்ளார். அப்போது எதிர்த்தரப்பினர் லாரிகளை முன்னும் பின்னும் நிறுத்தி, பாரத் சிங்கின் கார் தப்பி செல்லாதபடி முற்றுகையிட்டுள்ளனர். இதையடுத்து பாரத் சிங்கின் காரின் உள்ளே இருக்கையிலேயே கார் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கோர சம்பவத்தில் பாரத் சிங் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடிக்க பலியானார். அவருடன் இருந்த வீரேந்திர சிங் மற்றும் பாரத் சிங்கின் உறவினரான நாகேந்திர சிங் ஆகிய இருவரும் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அவர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.
அப்பகுதியில் உள்ள மணல் குவாரிகளின் ஒப்பந்தம் பாரத் சிங்கின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சோன்ஹத் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மணல் கடத்துவது மற்றும் சட்டவிரோதமாக வசூல் செய்வது தொடர்பாக பாரத் சிங்கின் குழுவிற்கும், மற்றொரு பாஜக பிரமுகரான மனோஜ் திரிபாதியின் குடும்பத்திற்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே போட்டி நிலவி வந்துள்ளது. இந்த நீண்ட நாள் பகையே இந்த கொடூர கொலை சம்பவத்திற்கு காரணம் என போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக அக்ஷத் திரிபாதி, விஷால் திரிபாதி உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தலைமறைவாக இருக்கும் 5 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் விஷ்ணு தியோ சாய் கூறுகையில், இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 4 பேர் கைதாகி உள்ளனர். மேலும், இதில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது. அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்.