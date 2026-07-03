/ஓடும் காரில் ரொமான்ஸ்? ரோட்டை பார்த்து ஓட்டாததால் நேர்ந்த விபரீதம்! என்னாச்சு?

சமீபத்தில் சத்தீஸ்கரின் கபீர்தாம் மாவட்டத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அவ்வழியே காரில் சென்று கொண்டிருந்த தம்பதி, ரொமான்ஸ் செய்து கொண்டிருந்ததால் அவர்களின் கார் ஆற்றில் விழுந்ததாக தகவல் பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
டெல்லி தம்பதி, சத்தீஸ்கரின் கோர்பாவிற்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர். அவர்கள், கபீர்தாம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் பண்டதராய் அருகே, நள்ளிரவில் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது கார், ஹாஃப் எனும் ஆற்றில் கவிழ்ந்ததால் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
இவர்களுடைய கார் சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது கனமழை பெய்ததால், இவர்களின் சாலை சரியாக தெரிந்திருக்காது என்றும், அதனால்தான் அவர்களின் கார் ஆற்றில் கவிழ்ந்திருக்கும் என்றும் ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர். இவர்கள், ஒரு டர்ன் எடுக்கும் போது அங்கு சாலை தெரியாததால்தான் இப்படியொரு விபத்து நேர்ந்திருப்பதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள், டெல்லியை சேர்ந்த் சாஹில் மன்சூரி மற்றும் சங்கி ஆகியோர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இதில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணின் கூற்றுப்படி, அந்த தம்பதியினர் ஜபல்பூர் வழியாக கோர்பாவில் உள்ள அவருடைய பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. இவர்கள் கார் ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் போது, சுற்றி இருள் மற்றும் கனமழை காரணமாக கார் ஓட்டுபவர் சாலையை கவனிக்க தவறியதால் கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆற்றி விழுந்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த வாகனம் ஆற்றில் விழுந்த சமயத்தில் அவ்வழியே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்திருக்கிறது. இதனால் அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து நீரில் மூழ்கியிருந்த தம்பதியை காரில் இருந்து மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர். இது குறித்து காவல் துறைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்திற்கு பின்பு, அந்த தம்பதியினர் மீட்கப்படும் காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் அந்த பெண்ணும் ஆணும் பாதி உடைகள் அணிந்த வகையில் இருக்கின்றனர். அந்த ஆண், மேலே வெறும் கட்-பனியன் மட்டும் போட்டுக்கொண்டிருக்க, அந்த பெண் கீழே கால்சட்டை போடாமல் இருக்கிறார். இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள், இவர்கள் இருவரும் காருக்குள் ரொமான்ஸ் செய்து கொண்டிருந்ததால்தான் காரை தண்ணீரில் விட்டனர் என்று கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், அந்த காரில் ஒரு ரொமாண்டிக் பாடல் ஒலித்துக்கொண்டிருந்ததாகவும், அந்த சமயத்தில் இருவரும் ரொமான்ஸ் செய்து கொண்டிருந்ததாகவும் இதனால்தான் விபத்து நேர்ந்திருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால், இப்படி கூறுபவர்கள் அனைவருமே பிற்பாேக்கு சிந்தனைகளை திணிக்கும் வீடியோக்களையும் பதிவுகளையும் வெளியிடும் கணக்குகளை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். எனவே, இதை ஆராயும் நெட்டிசன்கள், இவர்கள் கூறும் விஷயங்களை ஆதாரமற்றது என கூறுவதுடன், இதை நம்பவும் வேண்டாம் என்று தெரிவிக்கின்றனர்.