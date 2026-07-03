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ஓடும் காரில் ரொமான்ஸ்? ரோட்டை பார்த்து ஓட்டாததால் நேர்ந்த விபரீதம்! என்னாச்சு?

சமீபத்தில், டெல்லியை சேர்ந்த ஒரு ஜோடி ஓடும் காரில் ரொமான்ஸ் செய்ததால், அந்த கார் ஆற்றில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:29 PM IST
ஓடும் காரில் ரொமான்ஸ்? ரோட்டை பார்த்து ஓட்டாததால் நேர்ந்த விபரீதம்! என்னாச்சு?
Image Credit: Delhi Car Accident | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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