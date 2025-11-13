கணவரை கொன்று..சூட்கேஸில் மறைத்த பெண்! கொடூர செயலுக்கு பின் என்ன காரணம்?

Woman Confesses To Killing Husband : சத்தீஸ்கரின் ஜாஷ்பூரில்தான் இந்த கொடூர சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இதில், தன் கணவனை கொன்றதாக கூறப்படும் பெண், சூட்கேஸில் பிணத்தை மறைத்திருக்கிறார். இந்த சம்பவம் குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
கணவனை கொன்ற மனைவி!
சத்தீஸ்கரின் ஜாஷ்பூரை சேர்ந்தவர், சந்தோஷ் பகத் என்கிற 42 வயதான நபர். இவருடைய மனைவியின் பெயர், மாங்கிரீதா பகத். இருவரும் எப்போதும் சண்டை போட்டுக்கொள்ளும் தம்பதிகளாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில், மும்பைக்கு ஒரு வேலையாக சென்றிருந்த மாங்கிரீதா பகத் வீடு திரும்பியிருக்கிறார். பின்னர் இவருக்கும் அவரது கணவருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சண்டை எழுந்ததாக தெரிகிறது.
இருவருக்கும் விவாதம் முற்றிய நிலையில், கோபத்தில் மாங்கிரீதா தன் கணவரை இரும்பு சுத்தியலால் பல முறை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தோஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார்.
சூட்கேஸில் மறைத்தார்..
உயிரிழந்த கணவரின் உடலை, அந்த பெண் ஒரு பெட்ஷீட்டில் எடுத்து சுற்றி, சூட்கேசில் மறைத்திருக்கிறார். பின்பு, வீட்டில் ஒரு ஓரத்தில் வைத்திருக்கிறார். இதற்கு பின்னர் மகளுக்கு போன் செய்த அவர், “உன் தந்தையை நான் கொலை செய்து, பிணத்தை ஒரு சூட்கேஸில் போட்டு வீட்டிற்குள் வைத்துள்ளேன்” என்று கூறியதாக தெரிகிறது.
போலீசார் விசாரணை:
தன் தாய், இப்படி தனக்கு போன் போட்டு சொன்னதை அடுத்து, தன் உறவினர் ஒருவரிடம் அவரது மகள் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார். பின்னர் அவர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து, அங்கு காவல் துறையினர் விரைந்துள்ளனர் பின்னர், அங்கு சோதனையிட்டதில் பெட்ஷீட்டில் உடலை சூட்கேசில் வைத்திருப்பதை போலீசார் கண்டு பிடித்துள்ளனர்.
இது குறித்து போலீசாரிடம் பேசிய கொலையான சந்தோஷின் உறவினர்கள், மும்பையில் இருந்து வ்னத மங்கிரீதா, கொலைக்கு பின் மீண்டும் மும்பைக்கே சென்று விட்டதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அந்த பெண்ணின் மீது கொலைக்குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தலைமறைவாக இருக்கும் அவரை தேடும் பணியும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கொலைக்குற்றத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையான காரணம் குறித்து இன்னும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பது போலீசாரின் கூற்றாக உள்ளது.
