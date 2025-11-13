English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • கணவரை கொன்று..சூட்கேஸில் மறைத்த பெண்! கொடூர செயலுக்கு பின் என்ன காரணம்?

கணவரை கொன்று..சூட்கேஸில் மறைத்த பெண்! கொடூர செயலுக்கு பின் என்ன காரணம்?

Woman Confesses To Killing Husband : சத்தீஸ்கரில், ஒரு பெண் கணவரை கொன்று சூட்கேஸில் மறைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இஜ்ங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 13, 2025, 12:29 PM IST
  • சத்தீஸ்கர் க்ரைம் செய்தி
  • கணவனை கொன்ற பெண்
  • முழு விவரம்..

Trending Photos

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon8
Tamil Nadu government
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
&quot;நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி&quot;.. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
camera icon7
Kajal Aggarwal
"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
camera icon6
Women
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
கணவரை கொன்று..சூட்கேஸில் மறைத்த பெண்! கொடூர செயலுக்கு பின் என்ன காரணம்?

Woman Confesses To Killing Husband : சத்தீஸ்கரின் ஜாஷ்பூரில்தான் இந்த கொடூர சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இதில், தன் கணவனை கொன்றதாக கூறப்படும் பெண், சூட்கேஸில் பிணத்தை மறைத்திருக்கிறார். இந்த சம்பவம் குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

கணவனை கொன்ற மனைவி!

சத்தீஸ்கரின் ஜாஷ்பூரை சேர்ந்தவர், சந்தோஷ் பகத் என்கிற 42 வயதான நபர். இவருடைய மனைவியின் பெயர், மாங்கிரீதா பகத். இருவரும் எப்போதும் சண்டை போட்டுக்கொள்ளும் தம்பதிகளாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.   சமீபத்தில், மும்பைக்கு ஒரு வேலையாக சென்றிருந்த மாங்கிரீதா பகத் வீடு திரும்பியிருக்கிறார். பின்னர் இவருக்கும் அவரது கணவருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சண்டை எழுந்ததாக தெரிகிறது.

இருவருக்கும் விவாதம் முற்றிய நிலையில், கோபத்தில் மாங்கிரீதா தன் கணவரை இரும்பு சுத்தியலால் பல முறை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தோஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார்.

சூட்கேஸில் மறைத்தார்..

உயிரிழந்த கணவரின் உடலை, அந்த பெண் ஒரு பெட்ஷீட்டில் எடுத்து சுற்றி, சூட்கேசில் மறைத்திருக்கிறார். பின்பு, வீட்டில் ஒரு ஓரத்தில் வைத்திருக்கிறார். இதற்கு பின்னர் மகளுக்கு போன் செய்த அவர், “உன் தந்தையை நான் கொலை செய்து, பிணத்தை ஒரு சூட்கேஸில் போட்டு வீட்டிற்குள் வைத்துள்ளேன்” என்று கூறியதாக தெரிகிறது. 

போலீசார் விசாரணை:

தன் தாய், இப்படி தனக்கு போன் போட்டு சொன்னதை அடுத்து, தன் உறவினர் ஒருவரிடம் அவரது மகள் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார். பின்னர் அவர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து, அங்கு காவல் துறையினர் விரைந்துள்ளனர் பின்னர், அங்கு சோதனையிட்டதில் பெட்ஷீட்டில் உடலை சூட்கேசில் வைத்திருப்பதை போலீசார் கண்டு பிடித்துள்ளனர். 

இது குறித்து போலீசாரிடம் பேசிய கொலையான சந்தோஷின் உறவினர்கள், மும்பையில் இருந்து வ்னத மங்கிரீதா, கொலைக்கு பின் மீண்டும் மும்பைக்கே சென்று விட்டதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அந்த பெண்ணின் மீது கொலைக்குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தலைமறைவாக இருக்கும் அவரை தேடும் பணியும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கொலைக்குற்றத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையான காரணம் குறித்து இன்னும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பது போலீசாரின் கூற்றாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | வெவ்வேறு பெண்களுடன் தொடர்பு! தட்டிக்கேட்ட மனைவி..உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட கணவன்..

மேலும் படிக்க | டெல்லி கார் வெடிப்பு: குடியரசு தினத்தில் அட்டாக் பிளான்...? செங்கோட்டைதான் டார்கெட்டா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ChhattisgarhMurderConfessionCrime Newswife killed husband

Trending News