வங்கியில் கடன் வாங்கியவர்கள் கவனத்திற்கு! சிபில் ஸ்கோரில் முக்கிய மாற்றம்!

இந்தியாவில் எந்த ஒரு பொதுத்துறை வங்கி அல்லது தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெறுவதற்கு சிபில் ஸ்கோர் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. நல்ல சிபில் ஸ்கோர் இருந்தால் மட்டுமே குறைந்த வட்டியில் கடன் கிடைக்கும். எனவே சிபில் ஸ்கோரை பராமரிப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். பயணர்களின் கிரெடிட் ஹிஸ்டரியை 'டிரான்ஸ்யூனியன் சிபில்' என்ற தளம் வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த தளத்தில் பயனர்களின் அடையாளத்தை உறுதி செய்யும் செயல் முறைகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வர உள்ளனர். இதற்கான அனுமதியும் மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. தற்போது வரை சிபில் தளங்களில் தங்களது சிபில் ஸ்கோரை செக் செய்வதற்கு பயனர்கள் லாகின், பான் கார்டு அல்லது வேறு ஏதேனும் அடையாள ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டி உள்ளது.
புதிய நடைமுறை!
இந்நிலையில் இனி பயணங்கள் தங்களது அடையாளங்களை நிரூபிக்க ஆதார் அடிப்படையில் அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கான ஒப்புதலும் தற்போது கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த புதிய நடைமுறையின் கீழ் ekyc அல்லது Yes or No வசதிகளை பயன்படுத்தி பயனர்கள் தங்களது சிபில் ஸ்கோர் குறித்த தகவல்களை எளிதாக பெற முடியும். பயனர்களுக்கு எளிதாக விவரங்கள் கிடைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த புதிய நடைமுறையில் பயனர்களின் ஆதார் எண்ணை பயன்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசு கடுமையான நிபந்தனையும் விதித்துள்ளது.
பயனர்களின் அனுமதி அவசியம்!
அதன்படி எந்த ஒரு பயணர்களின் ஆதார விவரங்களையும் சிபில் நிறுவனம் தன்னிச்சையாக எடுக்க முடியாது. பயனர்களின் ஆதார் விவரங்களை எடுக்கும் முன்பு சம்பந்தப்பட்ட பயனாளர்களின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். பயணர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த மட்டுமே சிபில் தளங்கள் இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும், வேறு எந்த ஒரு விஷயத்திற்காகவும் பயனர்களின் விவரங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் மூலம் தங்களது அடையாளத்தை உறுதி செய்வது பயனர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் மட்டுமே, இது கட்டாயம் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களது ஆதார் விவரங்களை தர விருப்பம் இல்லை என்றால், அதனை மறுப்பதற்கான உரிமையும் பயனர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் விவரங்களை ஒரு பயனர் தரவில்லை என்றால், சிபில் நிறுவனம் எந்த ஒரு சேவைகளையும் மறுக்கக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதாருக்கு பதிலாக பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுனர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு போன்ற ஆவணங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆதார் அங்கீகார முறையை பயன்படுத்துவதன் மூலம், பல ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கும் சுமை குறையும். நடைமுறைகள் வேகமாகவும், மிக சுலபமாகவும் முடிவதுடன், மோசடிகள் தவிர்க்கப்பட்டு சேவைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் சாமானிய மக்கள் இனி தங்களது சிபில் ஸ்கோரை மிக எளிதாக தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
