  கலால் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்! சிகரெட் விலை 4 மடங்கு அதிரடியாக உயரும்

கலால் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்! சிகரெட் விலை 4 மடங்கு அதிரடியாக உயரும்

Cigarette Price Hike In India: 2025 மத்திய கலால் திருத்த மசோதா மூலம் சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களின் வரி அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. புதிய விலை உயர்வு மற்றும் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:23 PM IST
  • கலால் வரி மூலம் 1,000 சிகரெட்டுகளுக்கு ₹11,000 வரை உயர்த்தப்பட வாய்ப்பு.
  • ₹18-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு சிகரெட் இனி ₹72 வரை உயரக்கூடும் என கணிப்பு.
  • சமூக ஊடகங்களில் இந்தப் புகையிலை விலை உயர்வு குறித்து கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

கலால் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்! சிகரெட் விலை 4 மடங்கு அதிரடியாக உயரும்

Central Excise (Amendment) Bill 2025: மத்திய கலால் (திருத்த) மசோதா 2025-க்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களின் விலைகள் விண்ணைத் தொட உள்ளன. மத்திய நிதியமைச்சர் (இணை) பங்கஜ் சவுத்ரி தாக்கல் செய்த இந்த மசோதா, சிகரெட், சுருட்டு முதல் ஹுக்கா மற்றும் மெல்லும் புகையிலை வரை பல்வேறு பொருட்களுக்கான கலால் வரியை மாற்றி அமைத்துள்ளது.

புகையிலை பொருட்களின் விலை உயர்வு

மத்திய அரசின் புதிய சட்டத்ததிருத்தத்தால் ஒரு சிகரெட்டின் விலை 18 ரூபாயிலிருந்து 72 ரூபாயாக அதிகரிக்க உள்ளது. மக்களிடையே அதிகரித்து வரும் புகையிலை பழக்கத்தை குறைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. விடிப்புணர்வு, புகையிலைக்கு எதிரான பரப்புரை ஒருபுறம் இருந்தாலும், மறுபுறம் புகையிலை பொருட்களின் விலையை உயர்த்துவது பிரதான நடவடிக்கையாக இருந்து வருகிறது. 

கலால்வரி சட்டதிருத்த மசோதா

அந்த வகையில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இரண்டு புதிய மசோதாக்கள் சிகரட் மற்றும் பான் மசாலாக்களின் விலையை பன்மடங்கு அதிகரிக்க வழிவகை செய்துள்ளன. நடந்து முடிந்த குளிர்கால கூட்ட தொடரில் மத்திய நிதி யமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலால்வரி சட்டதிருத்த மசோதா, சுகாதார பாதுகாப்பு வரி மசோதா என இரு மசோதாக்களை தாக்கல் செய்தார். 

கலால் வரி எவ்வளவு?

தற்போதுள்ள கலால்வரி சட்டத்தின் கீழ் 65 mm-க்கு குறைவான நீளம் கொண்ட 1000 சிகரெட்டுகளுக்கு 200 ரூபாயும், 65 mm முதல் 70 mm-க்கு மிகாமல் இருக்கும் 1000 சிகரெட்டுகளுக்கு 250 ரூபாயும்  கலால் வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் புதிய கலால்பரி சட்டதிருத்த மசோதா மூலம் 65மில்லிமீட்டக்கு குறைவான நீளம் கொண்ட 1000 சிகரெட்டுகளுக்கு 2700 ரூபாயும், 65 மில்லிமீட்டர் முதல் 70 மில்லிமீட்டக்கு மிகாமல் இருக்கும் 1000 சிகரெட்டுகளுக்கு 4500 ரூபாயும் கலால் வரி வசூலிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிகரெட்டின் விலை எவ்வளவு உயர்வு?

சிகரெட்டின் வகையை பொறுத்து கலால் வரி பன்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிகபட்சமாக 11000 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படும் என மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

புகையிலை விலை 4 மடங்கு உயர்வு

மெல்லும் புகையிலைக்கான வரி நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு 25 சதவீதத்தில்  இருந்து 100 சதவீதமாகவும், ஹூக்கா புகையிலைக்கான வரி 25%-தில் இருந்து 40% ஆகவும், நிக்கோட்டின் சுவையூட்டிகள் ஒளியிட்ட புகையிலை சேர்மானங்களுக்கான வரி 60%-விததில் இருந்து 325% ஆகவும் ஐந்து மடங்கு உயர்த்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் தற்போது 18 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் ஒரு சிகரெட்டின் விலை 72 ரூபாய் வரை அதிகரிக்க கூடும் என மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

புதிய சுகாதார பாதுகாப்பு வரி மசோதா 

அதேபோல பான் மசாலாவுக்கான 40% ஜிஎஸ்டி வரி தொடர்ந்து விதிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு புதிய சுகாதார பாதுகாப்பு வரி மசோதா மூலம் கூடுதல் செஸ் வரி விதிக்கவும் முடிவெடுத்துள்ளது. இம்மசோதாக்கள் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் சட்டமாக உள்ளது. 

சமூக ஊடகங்களில் கலவையான விமர்சனங்கள்

இந்நிலையில் இந்த அதிரடி விலை உயர்வு இணையதளங்களில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. சிகரெட் விலை உயர்வு மக்களிடையே புகைப்பழக்கத்தை குறைத்து ஆரோக்கியமான சமுதாயம் உருவாக வழிவகுக்கும் என்ற கருத்தும் மறுபுறம் விளையேற்றம் ஒருவரது புகைப்படக்கத்தை மாற்றிவிடாது என்றும் மாறாக சட்டவிரோத கடத்தல் புகையிலை புழக்கத்தை அதிகரிக்கும் என்ற கருத்தும் நிலவி வருகிறது. இதனால் சட்டவிரோத புகையிலை கடத்தலை தடுக்க மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

