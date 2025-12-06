English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிக்கெட் கட்டணம் Refund... இண்டிகோவுக்கு பறந்த உத்தரவு - காலக்கெடு விதித்த மத்திய அரசு

டிக்கெட் கட்டணம் Refund... இண்டிகோவுக்கு பறந்த உத்தரவு - காலக்கெடு விதித்த மத்திய அரசு

Indigo Flights Ticket Refund: பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து விமானப் பயணிகளுக்கும் டிக்கெட் கட்டணைத்தை திருப்பிச் செலுத்துமாறு இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கு காலக்கெடுவும் நிர்ணயித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:01 PM IST

டிக்கெட் கட்டணம் Refund... இண்டிகோவுக்கு பறந்த உத்தரவு - காலக்கெடு விதித்த மத்திய அரசு

Indigo Flights Ticket Refund: இண்டிகோ நிறுவனம் கடந்த சில நாள்களாக எக்கச்சக்கமான தனது விமான சேவைகளை ரத்து செய்திருந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து பயணிகளுக்கும் டிக்கெட் கட்டணைத்தை திருப்பிச் செலுத்துமாறு (Refund) விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நாளை (டிசம்பர் 7) இரவு 8 மணிக்குள் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தொகையை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும் என்றும் காலக்கெடு விதித்துள்ளது.

