/போராட்டம் தொடரும்.. இன்னும் 3 கோரிக்கைகள் இருக்கு.. CJP அதிரடி அறிவிப்பு

Dharmendra Pradhan Resigns: தலைநகர் டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் (CJP) ஜூலை 20ஆம் தேதி முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நீட் வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்தும், அதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும், தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் இளைஞர்கள் படை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தது. டெல்லியில் தொடங்கி இந்த போராட்டம், நாடு முழுவதும் பரவியது.
நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் நடந்தன. டெல்லியில் போராட்டம் தீவிரம் அடைந்ததை அடுத்து, மத்திய அரசும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினரிடம் பல கட்ட பேச்சு வார்த்தைகளை நடத்தியது. ஆனால், பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. அதே நேரத்தில், தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதில் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் திட்டவட்டமாக கூறினர்.
மேலும், நாளை (ஜூலை 26) நாடு முழுவதும் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணி நடைபெறும் என காக்கேராஜ் ஜனதா கட்சி அறிவித்தது. இந்த நிலையில் தான், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதனால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கொண்டாட்டத்தில் உள்ளனர். இதுகுறித்து காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே ஜனநாயகம் வெற்றி பெற்றது என தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "பயப்படத் தேவையில்லை.
CJP’s Demand Rooster Has Been Updated:— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
1. Dharmedra Pradhan must resign - ✅
2. Rs 1 Cr to the families of all students who died by suicide - Pending
3. No action against any of the student protesters - Pending
4. Public Apology From RAF & Delhi Police - Pending
Jantar Mantar…
இது ஜனநாயகம். அவர் ராஜினாமா செய்துவிட்டார். ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு கோரிக்கைகள் உள்ளன. நாங்கள் சும்மா கலைந்து செல்ல மாட்டோம். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார். ஆனால், தற்கொலை செய்துகொண்ட குழந்தைகளின் குடும்பங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு அது கிடைக்க வேண்டும்.
அந்த அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வேண்டும். இரண்டாவதாக, 20-ஆம் தேதியன்று அராஜகமாக நடந்து கொண்ட அந்தப் போலீஸ் குண்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை பாய வேண்டும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், கரப்பான் பூச்சிகளுடன் விளையாடாதீர்கள். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்துள்ளார். மக்கள் அஞ்சாமல், இந்த அரசாங்கத்திற்கு முன் தலைவணங்காமல் இருந்தால், யாரை வேண்டுமானாலும் ராஜினாமா செய்ய வைக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த ராஜினாமா ஒரு சான்றாகும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அபிஜித், "நான் மிக முக்கியமான ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். தர்மேந்திர பிரதான் இன்று பதவி விலகியதற்காக என்னை ஒரு கதாநாயகனாக ஆக்கிவிடாதீர்கள். இந்தத் தவறைச் செய்துவிடாதீர்கள். தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகலால் என்னை நாயகனாகச் சித்தரிக்காதீர்கள். ஒரு நபரை நாயகனாக உயர்த்தியதால் தான் இந்த நாடே சீரழிந்துபோனது" என்று கூறினார்.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Protesters celebrate after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. pic.twitter.com/CKMrf85I80— ANI (@ANI) July 25, 2026
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா தொடர்ந்து, காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நடனம் ஆடி, வெற்றி முழக்கமிட்டு கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ்நாடு, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் இளைஞர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.