/10 ஆண்டு சிறை.. ரூ.1 கோடி அபராதம்! நீட் வினாத்தாள் லீக்.. அமலாகும் கடும் சட்டம்

Neet Paper Leak Law: நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பாக போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. தலைநகர் டெல்லி நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததை கண்டித்தும், அதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் இரவு பகல் பாராமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
போராட்டம் நடத்திய காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி தாக்குதலை மேற்கொண்டனர். இதனால், போலீசாரும் மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால், டெல்லியில் பரபரப்பான சூழல் இருந்து வருகிறது. தலைநகர் டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் மாணவர்கள் மீது போலீசார் தாக்குதலை நடத்தியதை கண்டித்து, நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் பரவியது.
கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடக உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டங்களை தொடர்வார்கள். இந்த விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில், முதல்முறையாக பிரதமர் மோடி இது தொடர்பாக வாய் திறந்துள்ளார்.
அதாவது, அவர் கூறுகையில், வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான வழக்குகளில் விரைவான மற்றும் கடுமையான தண்டனை வழங்குவதற்காக விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், வரும் நாட்களில் நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் அடிப்படையில், வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளுககு எதிராக தற்போதுள்ள சட்டங்களை மத்திய அரசு மேலும் கடுமையாக்க உள்ளது. பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) சட்டம், 2024-க்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் அதில் சில திருத்தங்களை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த திருத்தங்களில் வினாத்தாள் கசிவுகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கான சிறைத் தண்டனை மற்றும் அபராதம் ஆகிய இரண்டையும் கடுமையாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்தாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது, வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால சம்பந்தப்பட்டவர்களுககு 3 முதல் 5 ஆண்டுகுள் வரை சிறைத் தண்டனையும், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய சட்டத்தின்படி, ரூ.1 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான மசோதாவை வரும் நாட்களில் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். இன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பிறகு, மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படும். அதாவது, அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து, இந்தத் திருத்த மசோதா திங்கட்கிழமை மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
நீட் போராட்டம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி, "வினாத்தாள் கசிவு சாதாரணப் பிரச்னை கிடையாது. இது லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் மிகுந்த வேதனையை தருகிறது. அதனால், கடந்த இரண்டரை மாதங்களில் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ளனர். மாணவர்கள் ஒரு வருடத்தை கூட வீணாக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே எங்களின் நோக்கமாகும்.
வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக வழக்குகளில் விரைவான மற்றும் கடுமையான தண்டனை வழங்குவதற்காக விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அமைச்சரவையில் இதுகுறித்து விவாதிக்கப்படும். அமைச்சரவை கூட்டத்தின் ஆலோசனைக்கு பிறகு, அதற்கு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். மேலும், வரும் திங்கள்கிழமை முதல் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக மசோதா நிறைவேற்றப்படும்" என்று கூறினார்.