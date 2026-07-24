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10 ஆண்டு சிறை.. ரூ.1 கோடி அபராதம்! நீட் வினாத்தாள் லீக்.. அமலாகும் கடும் சட்டம்

Neet Paper Leak Law: நீட் தேர்வு விவகாரம் நாடு முழுவதும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில், வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக புதிய சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ளது. புதிய சட்டத்தின்படி, நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும், ரூ.1 கோடி வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:17 PM IST
10 ஆண்டு சிறை.. ரூ.1 கோடி அபராதம்! நீட் வினாத்தாள் லீக்.. அமலாகும் கடும் சட்டம்
Image Credit: Neet Paper Leak Law

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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