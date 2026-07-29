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போராட்டம் ஓவர்..அபிஜித்தின் அடுத்த ப்ளான் திருமணம்தான்! வரிசைகட்டி நிற்கும் வரன்கள்..

Abhijit Deepke Marriage Plan : நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான போராட்டம் மூலம் மக்களை ஈர்த்தவர், காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே. இவருடைய தாயார், அடுத்ததாக இவர் வாழ்க்கையில் நடைபெற இருக்கும் விஷயம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST
போராட்டம் ஓவர்..அபிஜித்தின் அடுத்த ப்ளான் திருமணம்தான்! வரிசைகட்டி நிற்கும் வரன்கள்..
Image Credit: Abhijit Deepke Marriage Plan | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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