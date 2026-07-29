/போராட்டம் ஓவர்..அபிஜித்தின் அடுத்த ப்ளான் திருமணம்தான்! வரிசைகட்டி நிற்கும் வரன்கள்..

Abhijit Deepke Marriage Plan : உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், இளைஞர்களை ‘கரப்பான்பூச்சி’ என்று சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக, ‘காக்ரோச் ஜனதாக கட்சி’ எனும் கட்சியை உருவாக்கி, இப்போது உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்திருப்பவர்தான், அபிஜித் தீப்கே.
மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த, சாதாரண குடும்ப பின்னணியிலிருந்து வந்த அபிஜித், ஆம் ஆத்மி அரசியல் கட்சிகளின் ஐடி விங்கில் பணியாற்றி வந்தார். பின்னர், அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக்கொண்டிருந்த போதுதான், ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ எனும் கட்சியையே தொடங்கினார். இந்த கட்சியில் கண்மூடி கண் திறப்பதற்கும், பல லட்சம் பேர் சில நாட்களில் சேர்ந்து விட்டனர். அதில் பல பேர், இளைஞர்கள்தான்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, பிற அரசு பாேட்டி தேர்வுகளில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு எதிராக கடந்த மாதம் போராட்த்தில் குதித்த இவருக்கும், இவருடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதானி பதவி விலகல் வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. தங்கள் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டங்களை கைவிட்ட நிலையில், மக்கள் “அடுத்து என்ன?” என்று கேட்க, அபிஜித்தின் பெற்றோர், “கல்யாணம்தான்” என்ற பதிலை கொடுத்திருக்கின்றனர்.
30 வயதாகும் அபிஜித் தீப்கேவிற்கு, திருமணம் செய்து வைக்கும் முயற்சியில் அவருடைய பெற்றோர்கள் மும்முரமாக இறங்கி இருக்கின்றனர். கடந்த இரண்டு வருடங்களாக, தங்களுக்கு தொடர்ந்து திருமண வரன்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூறும் அவர்கள், இது, நீட் போராட்டம் மூலம் தன்னுடைய மகன் தேசத்தின் முகமாக மாறி, பிரபலமாகும் முன்னரே வரத்தொடங்கி விட்டதாக கூறியிருக்கின்றனர்.
திருமணம் குறித்து அபிஜித்திடம் பேசியதாக குறிப்பிட்ட அவருடைய தாயார், தன் மகன் பொருளதார ரீதியாக ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்த பின்னர்தான் திருமணம் செய்வது எனும் குறிக்கோளுடன் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். “என் படிப்பை முடித்த பிறகு, என்னை கொஞ்சம் சம்பாதிக்க விடுங்கள். இல்லையென்றால் யார் எனக்கு பெண் தருவார்கள்? எப்படி என்னால் திருமணம் செய்துகொள்ள முடியும்?” என்று தங்களிடம் அவர் கேட்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். “நம்மிடம் போதுமான பணம் இருக்கிறது” என்று தாங்கள் கூறினாலும், தனக்காக அவர் சம்பாதிக்க நினைப்பதாகவும், உடையை தவிர வேறு எதுவும் திருமண செலவாக உங்களிடமிருந்து வேண்டாம் என அவர் தெரிவித்து விட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார் அவருடைய தாயார்.
அபிஜித் தீப்கே, காக்ரோச் ஜனதா கட்சியை ஆரம்பித்த பிறகு, நீட் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்தார். அப்போது விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியில் வரும் போதே ‘இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை’ கையில் உயர்த்தி பிடித்துக்கொண்டு வந்தது, பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் அபிஜித் தீப்கேவின் குரல் பெரிதாக கேட்கப்படவில்லை. சில நாட்கள் கடந்த நிலையில், சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டார். அவர், 25 நாட்களையும் கடந்தும் தன்னுடைய போராட்டத்தை தொடர்ந்ததால் அது நாட்டின் பெரும் பிரச்சனையாக வெடித்தது. சோனம் வாங்சுக், வலுக்கட்டாயமாக போலீஸாரால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட பிறகு அபிஜித் தீப்கே தன்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டார். ஆனால், 2 நாட்களில் அவருக்கு உடல்நலக்கோளாறு ஏற்பட்டதால் தன் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்துக்கொண்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போதும், ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிக்கொண்டு மீண்டும் போராட்டக்களத்திற்கு வந்தார்.
தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதாக போராட்டக்களத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட போது, அனைவரும் அபிஜித்தை கொண்டாட்டத்திற்காக சூழ்ந்தனர். ஆனால், தன்னை இந்த விஷயத்திற்காக ஹீரோ ஆக்க வேண்டாம் என்று கூறினார். இவருடைய அடுத்தக்கட்ட அரசியல் நகர்வு என்னவாக இருக்கும் என்கிற ஆர்வம், ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.