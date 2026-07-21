/டெல்லி போராட்டம் தொடரும்? சிஜேபி எடுத்திருக்கும் முக்கிய முடிவு! சமீபத்திய அப்டேட்..

CJP Delhi Protest Updates : நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் உள்பட, கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு முறைகேடுகளை கண்டித்து, டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் ஜூலை 20ஆம் தேதியான நேற்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்றனர். அப்போது அவர்களை கலைக்க போலீசார் தடியடி, கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசியதால் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. தற்போது அங்கு போராட்டகளம் எப்படியுள்ளது? போராட்டக்காரர்களின் நிலை என்ன? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி கடந்த மாதம் முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டார். 20 நாட்களுக்கும் மேல் இவருடைய போராட்டம் தொடர்ந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 19ஆம் தேதியன்று இவர் போலீசாரால் மருத்துவமனைக்கு வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து செல்லப்பட்டார். இது, சிஜேபி கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
நாடாளுமன்றத்தில் ஜூலை 20ஆம் தேதியான நேற்று மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. இதையடுத்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி சிஜேபியினர் உள்ளிட்ட 20,000க்கும் மேற்பட்டோர் பேரணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்தை கலைக்க, காவல் துறையினர் கண்ணீர்புகை குண்டுகளை வீசினர். அதுமட்டுமன்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தடியடியும் நடத்தினர். இதனால், அந்த பகுதி முழுவதும் பதற்றமான சூழல் உருவானது.
அதே போல, இந்த போராட்டத்தால் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டானது. போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதுடன், இருதரப்பிலும் காயங்களும் ஏற்பட்டன. இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிட்டத்தட்ட 70க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, இதில் 20 அரசு வாகனங்கள் சேதமடைந்ததாகவும் டெல்லி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
PTI PHOTOS | Highlights from the Monsoon Session of Parliament (July 21, 2026)#Monsoonsession #Parliament #ParliamentNews #PTIPhotos— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2026
(Photos: Shahbaz Khan, Arun Sharma/PTI) pic.twitter.com/BpiyOwBpec
நாடாளுமன்றம், இன்றும் கூட இருப்பதால் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் இன்றும் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனால் ஜந்தர் மந்தரில் பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மீண்டும் குவிய தொடங்கியிருக்கின்றனர். இது ஒரு புறம் இருக்க, இன்னொரு புறம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை என்ன என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.
சோனம் வாங்சுக் தற்போது டெல்லியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இவர், உடல் நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டது. இருப்பினும், அவர் நரம்பு வழி மற்றும் வாய்வழி ஆகாரங்களை உட்கொள்ள மறுப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, வாங்சுக்கை தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்ற உத்தரவிடக்கோடி சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரும் அவருடைய மனைவியுமான ஆங்மோ டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இதை விசாரித்த நீதிபதிகள், சிகிச்சையில் தலையிட வேண்டியதில்லை எனக்கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அவர் மேல்முறையீடு செய்தார். அவரது மனு இன்று நீதிபதி தேஜாஸ் கரியா மற்றும் நீதிபதி டி.கே.உபாத்யாயா அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வருகிறது. வாங்சுக், நேற்று கையால் எழுதப்பட்ட கடிதத்தை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தான் 23வது நாளாக உண்ணாவிரதத்தை தொடர்வதாகவும் அமைதியாக போராட்டம் நடத்தும் இளைஞர்கள் மீது இப்படிப்பட்ட வன்முறை நிகழ்த்தப்படுவதை பார்த்த பின் தான் இந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இளைஞர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை பார்க்கும் வரை அல்லது அவர்கள் தன்னை வந்து பார்க்கும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சிஜேபி, தங்கள் போராட்டத்தில் மூன்று முக்கிய கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தரப்பிலிருந்து பிரிதினிதிகள் இருவர் மத்திய சுகாதாரத்துறை ஜே.பி.நட்டாவை சந்தித்து கோரிக்கை கடிதத்தை வழங்கினர். அப்போது போராட்டத்தை கைவிடுமாறு நட்டா பிரதிநிதிகளை கேட்டுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவின் நாடாளுமன்ற அலுவலகத்தில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ உள்ளிட்டோர் ஆலோசனை நடத்தியிருக்கின்றனர். இதனால், தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகலாம் என்று பேச்சுவார்த்தை அடிபடுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ செய்தி எதுவும் வெளியாகவில்லை.