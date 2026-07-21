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டெல்லி போராட்டம் தொடரும்? சிஜேபி எடுத்திருக்கும் முக்கிய முடிவு! சமீபத்திய அப்டேட்..

CJP Delhi Protest Updates : கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் இணைந்து பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் நேற்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்தினர். இந்த போராட்டத்தில் தடியடி நடத்தப்பட்ட 70க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு அப்டேட்டை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST
டெல்லி போராட்டம் தொடரும்? சிஜேபி எடுத்திருக்கும் முக்கிய முடிவு! சமீபத்திய அப்டேட்..
Image Credit: CJP Protest | Image Source X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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