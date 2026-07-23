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CJP போராட்டம்: ஜந்தர் மந்தரில் உணவுப் பார்சல்கள் அனுப்புவது யார்? நெகிழ்ச்சி தரும் கதை!

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் CJP போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஆன்லைன் மூலம் தொடர்ந்து உணவு அனுப்பி வருகின்றனர். கடந்த இரண்டு நாட்களில் சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட உணவுப் பார்சல்கள் வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசியல் விவாதங்களைத் தாண்டி, இந்த சம்பவம் மனிதநேயத்தின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பேசப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 23, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:56 PM IST
CJP போராட்டம்: ஜந்தர் மந்தரில் உணவுப் பார்சல்கள் அனுப்புவது யார்? நெகிழ்ச்சி தரும் கதை!
Image Credit: File | CJP Protest Food ParcelsSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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