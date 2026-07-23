/CJP போராட்டம்: ஜந்தர் மந்தரில் உணவுப் பார்சல்கள் அனுப்புவது யார்? நெகிழ்ச்சி தரும் கதை!

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் CJP போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஆன்லைன் மூலம் தொடர்ந்து உணவு அனுப்பி வருகின்றனர். கடந்த இரண்டு நாட்களில் சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட உணவுப் பார்சல்கள் வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசியல் விவாதங்களைத் தாண்டி, இந்த சம்பவம் மனிதநேயத்தின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பேசப்படுகிறது.
CJP Protest Food Parcels: டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்று வரும் CJP போராட்டம் நாடு முழுவதும் அரசியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், அங்கு நடைபெறும் ஒரு மனிதநேய சம்பவம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு, நாடு முழுவதும் உள்ள அடையாளம் தெரியாத பொதுமக்கள் ஆன்லைன் மூலம் தொடர்ந்து உணவுப் பார்சல்களை அனுப்பி வருகின்றனர். உணவை யார் அனுப்புகிறார்கள் என்பது தெரியாமல், உணவைப் பெறும் போராட்டக்காரர்களும், அதை விநியோகிக்கும் தன்னார்வலர்களும் மனிதநேயத்தின் அர்த்தத்தை மீண்டும் உணர்த்தும் வகையில் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
CJP போராட்டம் நடைபெறும் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில், உணவு விநியோக நிறுவனங்களின் டெலிவரி ஊழியர்கள் தொடர்ந்து வரிசையாக உணவுப் பார்சல்களை கொண்டு வந்து வழங்கி வருகின்றனர்.
அவர்களிடம் உணவை யார் அனுப்பியுள்ளனர் என்று கேட்டால், பெரும்பாலானோர் ஒரே பதிலையே கூறுகின்றனர்.
"எங்களுக்கு ஆர்டர் எண் மற்றும் ஜந்தர் மந்தர் என்ற டெலிவரி இடம் மட்டுமே தெரியும். உணவை யார் அனுப்பியுள்ளனர் என்பது தெரியாது."
டெலிவரி ஊழியர்கள் பார்சல்களை தன்னார்வலர்களிடம் ஒப்படைக்கின்றனர். பின்னர் அந்த தன்னார்வலர்கள் எந்தப் பார்சலையும் திறந்து பார்க்காமல், வரிசையாக அமர்ந்திருக்கும் போராட்டக்காரர்களிடம் வழங்குகின்றனர்.
சில உணவுப் பார்சல்களில் இருந்த ஆர்டர் விவரங்களின் அடிப்படையில், அவை இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து உணவு டெலிவரி செய்யப்படுவதாக் கூறப்படுகிறது. அதில்,
சில டெலிவரி ஊழியர்கள் கூறுகையில், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் ஆன்லைன் மூலம் உணவை ஆர்டர் செய்து அனுப்பி வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தும் தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.
"மக்கள் ஆர்டர் செய்கிறார்கள்... நாங்கள் வழங்குகிறோம்"
தொடக்கத்தில் அவர்கள் தங்களது சொந்த முயற்சியிலேயே உணவு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். ஆனால் பின்னர் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் தகவல்களின் மூலம் இதை அறிந்த பொதுமக்கள் தொடர்ந்து உணவுகளை ஆர்டர் செய்து அனுப்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.
"மக்கள் தொடர்ந்து உணவு ஆர்டர் செய்கிறார்கள். நாங்கள் அதை தேவையுள்ளவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறோம். இது அவர்களின் அன்பை பகிரும் ஒரு வழியாக மாறியுள்ளது."
"முழு நாளும் நின்று பணியாற்றுவதால் கால்களில் வலி ஏற்பட்டாலும், மக்களுக்கு உதவுவதால் கிடைக்கும் மனநிறைவு அதைவிட பெரியது." என்று தெரிவித்தார்.
ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களின் படி, கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் சுமார் 2,000 உணவுப் பார்சல்கள் போராட்ட தளத்திற்கு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உணவுப் பார்சல்களில் சுமார் 10-க்கு மேற்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இடம்பெற்று இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆன்லைன் உணவு ஆர்டர்கள் மட்டுமல்லாமல், பலர் தங்களது வீடுகளில் சமைத்த உணவுகளையும் நேரடியாக போராட்ட தளத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். மேலும் இலவச உணவு வழங்கும் தற்காலிக முகாம்கள், குடிநீர் விநியோகம், அத்தியாவசிய பொருட்கள், தொடர்ந்து சுற்றி உணவு வழங்கிய தன்னார்வலர்கள் என பல்வேறு உதவிகளும் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
CJP போராட்டம் குறித்து அரசியல் கட்சிகள் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்து வரும் நிலையில், ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற இந்த மனிதநேய உதவிகள் வேறொரு கோணத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. உணவை அனுப்பியவர்கள் யார் என்பது தெரியாமல், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, பசியுடன் இருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற நோக்கில் பலர் உணவை அனுப்பி வருகின்றனர். இது சமூகத்தில் மனிதநேயம் இன்னும் உயிருடன் இருப்பதை நினைவூட்டும் நிகழ்வாக பலராலும் பார்க்கப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கண்ட தகவல்கள் பல்வேறு ஊடக அறிக்கைகள் மற்றும் போராட்ட தளத்தில் இருந்த தன்னார்வலர்கள், உணவு விநியோக ஊழியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டவை. வெளிநாடுகளில் இருந்து உணவு ஆர்டர் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் தகவல்கள் தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகவில்லை.