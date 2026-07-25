/முடிவுக்கு வந்த ஒரு மாத போராட்டம்.. CJP அதிரடி அறிவிப்பு.. கோரிக்கையை ஏற்ற PM மோடி!

CJP Protest Withdraw: டெல்லியில் ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல் நீட் தேர்வு தொடர்பாக காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி (CJP) போராட்டத்தை தொடங்கியது. சுமார் ஒரு மாத காலமாக காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வந்தது. இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜூலை 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை இளைஞர்கள் படை பேரணி சென்றது. அங்கு போலீசார் இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர்.
இதனை கண்டித்து காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் நாடு முழுவதும் பேராட்டத்தை தொடங்கினர். இந்த பேராட்டம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், இன்று (ஜூலை 25) மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தார். இவரின் ராஜினாமா தொடர்ந்து, மத்திய அரசு காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் அனைத்து கோரிக்கை நிறைவேற்றுவதாக உறுதி அளித்தது. இதனை அடுத்து, காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி தனது போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றது. மேலும், இளைஞர்கள் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்றும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி, காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி' (CJP) தனது நாடு தழுவிய போராட்டத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறுகிறது. காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சி'யின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் அசுதோஷ் ரங்கா கூறுகையில், "எங்கள் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டன; எனவே, போராட்டக்காரர்கள் உடனடியாகப் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு அமைதியாகத் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்கள் எதிர்காலத் திட்டம் அல்லது பிற விஷயங்கள் குறித்து நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம். ஆனால், போராட்டக்காரர்கள் உடனடியாகப் போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்றார்.
CJP போராட்டம் குறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா, "நீட் தேர்வுச் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த உங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து நாங்கள் ஆழமாகப் பரிசீலிப்போம். மேலும் உங்கள் பிரதிநிதிகள் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, எங்களால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்ய முயற்சிப்போம். ஆக, இவைதான் அவர்களின் கோரிக்கைகளாக இருந்தன.
அவர்கள் முன்வைத்த அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் அரசாங்கம் அனுதாபத்துடன் பரிசீலித்து, அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டதாகவே ஏற்றுக்கொண்டதாகவே நான் கருதுகிறேன். தற்கொலை செய்த கொண்ட குடும்பத்தினருக்கு விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும், சாத்தியமான அதிகபட்சத் தொகை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்" என்று கூறினார்.
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ராகுல் காந்தி, "முதலாவதாக, இது நமது மாணவர்களின் வெற்றி; இது இந்தியாவின் எதிர்காலம். நமது கல்வி முறை, பல ஆண்டுகளாகத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. அது கைப்பற்றப்பட்டு, தனியார்மயமாக்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு எதிரான ஒரு எதிர்வினையே இது. பிரதான் விலகியது நல்லதே. ஆனால், இனி கல்வி முறையை மாற்றுவதற்கு அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். இந்தியாவின் கல்வி முறையை ஆர்.எஸ்.எஸ். (RSS) தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவருவது ஒரு பெரிய பிரச்சினை.
மாணவர்களுக்கு மேலும் இரண்டு கோரிக்கைகள் இருந்தன; அவற்றை மறந்துவிடக் கூடாது. முதலாவது கோரிக்கை என்னவென்றால், மாணவர்களைத் தாக்கிய மற்றும் அடித்த அமைப்பாளர்கள் மற்றும் அதைச் செயல்படுத்தியவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்; மேலும் அந்த நடவடிக்கை வெளிப்படையானதாகவும் இருக்க வேண்டும். இதற்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டதை மாணவர்கள் நேரில் காண வேண்டும். இரண்டாவதாக பிரதமர் மோடி மாணவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்” என்றார்.