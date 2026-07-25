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முடிவுக்கு வந்த ஒரு மாத போராட்டம்.. CJP அதிரடி அறிவிப்பு.. கோரிக்கையை ஏற்ற PM மோடி!

CJP Protest Withdraw: டெல்லியில் நடந்தி வந்த பேராட்டத்தை காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி வாபஸ் பெற்றது. காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி முன்வைத்த கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டதை அடுத்து, ஒரு மாத காலமாக நடத்தி வந்த போராட்டத்தை சிஜேபி வாபஸ் பெற்றது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:43 PM IST
முடிவுக்கு வந்த ஒரு மாத போராட்டம்.. CJP அதிரடி அறிவிப்பு.. கோரிக்கையை ஏற்ற PM மோடி!
Image Credit: CJP Protest Withdraw

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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