/CNG விலை கணிசமாக உயர்வு... ஆட்டோ டிரைவர்கள் ஷாக்

CNG Price Hike: டெல்லி - தேசிய தலைநகர் பகுதியில் இன்று சிஎன்ஜி எரிவாயு விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால், கார் உரிமையாளர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்டோர் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இன்று காலை முதல் ஒரு கிலோ சிஎன்ஜி 3.89 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.
சர்வதேச சிஎன்ஜி எரிவாயுவின் விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்து காணப்படுகிறது என IGL (இந்திரபிரசாத் கேஸ் லிமிடெட்) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. எரிவாயுவின் விலை உயர்வால் தங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், சிஎன்ஜி எரிவாயு விநியோகத்தை பராமரிக்கும் அதே வேளையில், இந்த விலை உயர்வை ஓரளவு ஈடுசெய்ய ஒரு கிலோவுக்கு 3.89 ரூபாய் விலை உயர்வு அவசியமாகிறது என்றும் IGL நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
#WATCH | Delhi: CNG prices have been hiked by Rs 3.89 per kg in Delhi, effective from 6 AM today. CNG in Delhi will now cost Rs 86.98 per kg. Visuals from a CNG station. pic.twitter.com/CfDHzjb917— ANI (@ANI) August 29, 2026
ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தொடங்கியதில் இருந்து சிஎன்ஜி எரிவாயு விலை தொடர்ச்சியாக உயர்ந்து காணப்படுகிறது. கடந்த மே மாதம் சிஎன்ஜி விலை கிலோவுக்கு 2 ரூபாய் உயர்ந்தது. அதேபோல் மே 26ஆம் தேதி அன்று கிலோவுக்கு 1 ரூபாயும் உயர்ந்தது.
|நகரம்
|விலை நிலவரம்
|டெல்லி
|ஒரு கிலோ - ரூ.86.89 (பழைய விலை - ரூ.83.09)
|நொய்டா
|ஒரு கிலோ - ரூ.95.59
|காசியாபாத்
|ஒரு கிலோ - ரூ.95.59
|கிரேட்டர் நொய்டா
|ஒரு கிலோ - ரூ.95.59
|குருகிராம்
|ஒரு கிலோ - ரூ.92.01
தொடர்ச்சியான விலை உயர்வு காரணமா போக்குவரத்து உரிமையாளர்களிடம் கவலைகள் எழுந்துள்ளன. அப்படியிருக்க இன்றைய விலை உயர்வும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. டெல்லி - தேசிய தலைநகர் பகுதியில் பொது போக்குவரத்திற்கும், வர்த்தகப் போக்குவரத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் பெரும் சிஎன்ஜி எரிவாயுவில்தான் இயங்குகின்றன. இதனால் எரிபொருள் விலை உயர்வு என்பது பொதுமக்களின் அன்றாட செலவுகளின் முக்கிய காரணியாகும்.
ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி காலை 6 மணிமுதல் சிஎன்ஜி விலை உயர்வு அமலுக்கு வந்தது. இன்றைய விலை ஏற்றம் உடனே வாகன ஓட்டிகளை பாதிக்கக்கூடும். சிஎன்ஜி வாகனங்களைச் சார்ந்திருக்கும் மக்கள், வணிகங்களின் தினசரி இயக்கச் செலவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் யார் யார் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.