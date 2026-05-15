/பெட்ரோல், டீசலை தொடர்ந்து CNG விலையும் உயர்ந்தது: ஈரான் போர் எதிரொலி

CNG Price Hike: பெட்ரோல் மற்றும் டீசலைத் தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் நீரிணைத் தடையின் காரணமாக, அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவின் (CNG) விலை ரூ. 2 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஈரானில் நிலவும் மோதல் காரணமாக உலகளாவிய பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதனால் எரிசக்தி சந்தை கடும் இடையூறுகளை சந்தித்து வருகின்றது. இந்த இன்னல்களுக்கு மத்தியில், டெல்லியில் CNG விலை கிலோவிற்கு ரூ. 2 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது கிலோவிற்கு ரூ. 77.09-லிருந்து ரூ. 79.09-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மும்பை பெருநகரப் பகுதி (MMR) முழுவதும் CNG விலையை கிலோவிற்கு ரூ. 2 உயர்த்தியதாக 'மகாநகர் கேஸ் லிமிடெட்' (MGL) அறிவித்த மறுநாளே இந்த விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. "இன்று நள்ளிரவு முதல், CNG விலை கிலோவிற்கு ரூ. 2 அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் நகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் திருத்தப்பட்ட விலை கிலோவிற்கு ரூ. 84-ஆக இருக்கும்," என்று MGL அதிகாரி ஒருவர் புதன்கிழமை மாலை தெரிவித்தார்.
CNG விலை உயர்வு பொதுப் போக்குவரத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. பெரும்பாலான பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்கள் தற்போது CNG-யிலேயே இயங்குவதால், இந்த விலை உயர்வு தினசரி பயணம் செய்வோரின் பொருளாதாரச் சுமையை அதிகரிக்கும். உண்மையில், CNG விலை உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, மும்பையில் உள்ள ஆட்டோ ரிக்ஷா சங்கங்கள் பயணக் கட்டணத்தை உயர்த்தக் கோரி வலியுறுத்தியுள்ளன. ஆட்டோ ரிக்ஷா சங்கங்கள், தற்போதுள்ள அடிப்படைப் பயணக் கட்டணமான ரூ. 26-ஐ, ரூ. 1 உயர்த்தி நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன.
பெட்ரோல், டீசல் விலைகளும் அதிகரித்துள்ளன. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த அழைப்பைத் தொடர்ந்து சில நாட்களிலேயே, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இன்று (மே 15) முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த விலை உயர்வு, ஏப்ரல் 2022 முதல் நடைமுறையில் இருந்த, நான்கு ஆண்டுகால விலை மாற்றத் தடையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருகிறது.
தற்போது தேசியத் தலைநகரில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 94.77-லிருந்து ரூ. 97.77-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 89.67-லிருந்து ரூ. 90.67-ஆக அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ரூ. 103.67 ஆக உள்ளது. கொல்கத்தா மற்றும் மும்பையில் பெட்ரோல் விலைகள் முறையே முறையே ரூ. 108.74 மற்றும் ரூ. 106.68 ஆக உள்ளன. அதேபோல, டீசல் விலை சென்னையில் ரூ. 95.25 ஆக உள்ளது. இது கொல்கத்தாவில் ரூ. 95.13 ஆகவும் மும்பையில் ரூ. 93.14 ஆகவும் உள்ளது.
மே 15: உங்கள் நகரத்தில் பெட்ரோல் விலை
|நகரம்
|மே 15 முதல் அமலுக்கு வரும் பெட்ரோல் விலை
|உயர்வு
|சென்னை
|ரூ. 103.67
|+2.83
|டெல்லி
|ரூ. 97.77
|+3.00
|கொல்கத்தா
|ரூ. 108.74
|+3.29
|மும்பை
|ரூ. 106.68
|+3.14
மே 15: உங்கள் நகரத்தில் டீசல் விலை
|நகரம்
|மே 15 முதல் அமலுக்கு வரும் டீசல் விலை
|உயர்வு
|சென்னை
|ரூ. 95.25
|+2.86
|டெல்லி
|ரூ. 90.67
|+3.00
|கொல்கத்தா
|ரூ. 95.13
|+3.11
|மும்பை
|ரூ. 93.14
|+3.11
CNG விலை உயர்வு, போக்குவரத்து மற்றும் சரக்குக் கையாளும் (logistics) செலவுகளை அதிகரித்து, அதன் மூலம் பணவீக்கத்தை நேரடியாகத் தூண்டுகிறது. இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில், பால் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது. இது போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையில் ஏற்படும் எந்தவொரு உயர்வும், குடும்பங்களின் சேமிப்பைக் குறைப்பதோடு, மக்களின் விருப்பச் செலவு செய்யும் திறனையும் (discretionary spending power) குறைக்கிறது. இதன் விளைவாகப் பொருளாதார வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுகிறது.
இதில் ஒரு அடிப்படையான தர்க்கத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அதாவது, விலைகள் உயரும்போது, மக்களின் உண்மையான நுகர்வு அளவு குறையத் தொடங்குகிறது. நுகர்வு குறையும்போது, அது உற்பத்தியையும் மந்தமடையச் செய்கிறது. உற்பத்தி வலுவிழக்கும்போது, ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியும் (GDP) நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறது.
எனினும், தற்போது நிலவும் உலகளாவிய பதற்ற நிலையில், வளர்ச்சிக்கும் பணவீக்கத்திற்கும் இடையிலான இந்த ஈடுசெய் நிலை (trade-off) பெரும்பாலும் தவிர்க்க முடியாததாகவே இருந்தது. ஈரானில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போரின் காரணமாக, உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன. இதனால் உள்நாட்டு விலைகளைத் தற்போதைய நிலையிலேயே தக்கவைத்துக்கொள்வது சாத்தியமற்றதாகிவிட்டது. இதன் விளைவாக, அதிகரித்த செலவினங்களில் ஒரு பகுதியை நுகர்வோர் மீது சுமத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
மத்திய கிழக்கு நெருக்கடிக்கு மத்தியில், பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களான இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (IOCL), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (BPCL) மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (HPCL) ஆகியவை கச்சா எண்ணெயை அதிக விலைக்கு வாங்கி வந்தன. இருப்பினும், அந்த விலை உயர்வை சில்லறை நுகர்வோர் மீது அவை சுமத்தாமல் இருந்தன. எனினும், தற்போது நிலைமை மிக மோசமானதால், இந்த விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.