/‌“அரசியலே வேண்டாம்” ’கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி’ நிறுவனரின் பெற்றோர் கதறல்!

Cockroach Janata Party : சமூக வலைத்தளங்களை கடந்து சில நாட்களாக, “கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி”இணையதளம் வைரல் ஆகி வருகிறது. இதை உருவாக்கியவரின் பெற்றோர் சமீபத்தில் கூட உங்களுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி, வைரலாகி வருகிறது.
Cockroach Janata Party : கடந்த சில தினங்களாக இந்தியாவில் பெரிய டாப்பிக்காக மாறி இருக்கிறது, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி. பெயரை கேட்டவுடன், இதை பலரும் ஏதோ மீம் பேஜ் என்றுதான் பலரும் நினைத்துக்கொள்கின்றனர். ஆனால் இந்த கட்சி, பல அரசியல் கட்சிகளின் கண்களில் விரலை விட்டு ஆட்டும் இணையதளமாக உருவெடுத்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவர், இந்த கால இளைஞர்களை ‘கரப்பான் பூச்சி’ என விமர்சித்ததாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, இந்த தளம் வைரலாக தொடங்கியது.
கடந்த 16ஆம் தேதியன்று, Cockroach Janata Party (CJP) எனும் சமூக வலைதள பக்கம் தொடங்கப்பட்டது. இதனை, சில நாட்களிலேயே பல லட்சம் பேர் பின் தொடர ஆரம்பித்தனர். பாஜக கட்சியை விட, இந்த கட்சியின் வலைதளத்தை பின் தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகரித்தது. இந்த பக்கத்தை கிட்டத்தட்ட 19 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பின் தொடர்ந்துள்ளனர். இதனை, எக்ஸ் தளத்திலும் 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பின் தொடர்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி உள்பட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கல் இந்த பக்கங்களை ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர்.
கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி, இந்தியாவிற்கு எதிரானது என்று கூறி, அந்த பக்கத்தினை எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டா தளங்களில் முடக்கம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, இந்தியாவின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை, அபிஜித் திப்கே என்பவர் தொடங்கியிருக்கிறார். மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த இவர், புனேவில் ஊடகவியல் படித்து, தற்போது மேற்படிப்பிற்காக அமெரிக்காவிற்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கிருக்கும் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பப்ளிக் ரிலேஷன் துறையில் மாஸ்டர் படிப்பை படித்து வரும் இவருக்கு, 28 வயது ஆகிறது. இவரது சகோதரியும், அமெரிக்காவில்தான் இருக்கிறார். இதனால், அவரும் மேற்படிப்பிற்காக அமெரிக்கா சென்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அபிஜித்தின் பெற்றொர் கவலை தெரிவிப்பது வைரலாகி வருகிறது.
அபிஜித் தீப்கேவின் பெற்றோர், அவரை நினைத்து கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனராம். இவர்கள், மகாராஷ்டிராவின் சத்ரபதி சம்பாஜி நகரில் வசித்து வருகின்றனர். இவரது தந்தையின் பெயர், பகவான் தீப்கே, தாயார் பெயர் அனிதா தீப்கே. இவர்கள் இருவரும் சமீபத்தில் ஊடகத்தில் பேசியிருப்பது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. அவர்கள், தஙக்ளின் மகனின் புகழ் இன்னும் அதிகரித்து வருவதாகவும், அரசியல் கருத்துகளை அவர் கூறி வருவது தங்களுக்கு பயமாக இருப்பதாகவும் கூறி வருகிறார்.
இந்த கால அரசியலை பார்க்கும் போது, அபிஜித்திற்கு பின் தொடர்பவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும், தஙக்ளுக்கு பயம் ஏற்படுத்துவது இயல்புதான் என்று கூறியிருக்கின்றனர். மேலும், இந்தியா திரும்பிய பிறகு கைது செய்யப்படுவோம் என்கிற அச்சத்தை அவரே வெளிப்படுத்தியிருப்பதாகவும் பெற்றோர் கூறியிருக்கின்றனர். இவரது செயல்பாடுகள் தங்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர்கள் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
அபிஜித்தை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதை விட, அவரது பெற்றோர் ரொம்பவே கவலைப்படுகின்றனர். தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், தங்களின் மகன் அரசியலில் இருந்து விலகி ஏதேனும் தொழிலில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புவதாகவும், அமெரிக்காவில் இருந்து அவர் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்ப வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். அவர் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது என்று தாங்கள் விரும்புவதாகவும், பெற்றோரான தாங்கள் சொல்வதை அவர் கேட்பாரா இல்லையா என்படு தெரியவில்லை என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, அவரது அரசியல் நடவடிக்கைகளை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.