/‘404 democracy not found’: 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' இணையதளம் முடக்கம், உடனே வந்த ரியாக்ஷன்!

Cockroach Janta Party: தங்கள் தளத்தின் 'புகழ்பெற்ற' இணையதளமான cockroachjantaparty.org முடக்கப்பட்டதாக திப்கே X தளத்தில் அறிவித்தார். கடுமையான வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு பதிவில், பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு "சர்வாதிகார நடவடிக்கையில்" ஈடுபடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
Cockroach Janta Party: கடந்த சில நாட்களாக இந்தியா முழுவதும் பலரது கவனத்தையும் கவர்ந்த ஒரு விஷயம் உள்ளதென்றால் அது, 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' தான்! நாளுக்கு நாள் இது தொடர்பான செய்திகள் மீது மக்கள் காட்டும் ஆர்வம் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கிடையில், இணையப் பிரபலம் மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே, சனிக்கிழமையன்று, அந்த வைரல் ஆன்லைன் தளத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் பல சமூக ஊடகக் கணக்குகள் அணுக முடியாதபடி முடக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அதன் மீது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒடுக்குமுறை நடத்தப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார். இந்த நிகழ்வு, குறிப்பாக மீம்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த இயக்கத்திற்குப் பின்னால் அணிதிரண்டிருந்த இளம் சமூக ஊடகப் பயனர்களிடையே, டிஜிட்டல் செயல்பாடு, அரசியல் நையாண்டி மற்றும் தணிக்கை குறித்து ஆன்லைனில் புதிய விவாதத்தைக் குளப்பியுள்ளது.
தங்கள் தளத்தின் 'புகழ்பெற்ற' இணையதளமான cockroachjantaparty.org முடக்கப்பட்டதாக திப்கே X தளத்தில் அறிவித்தார். கடுமையான வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு பதிவில், பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு "சர்வாதிகார நடவடிக்கையில்" ஈடுபடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், இந்த நடவடிக்கை ஆன்லைன் எதிர்ப்புகளுக்கு எதிரான சகிப்புத்தன்மையின்மை அதிகரித்து வருவதைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் அவர் கூறினார். "அரசாங்கம் ஏன் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு இவ்வளவு பயப்படுகிறது? எங்களுக்காக ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தைக் கோரியதுதான் எங்கள் ஒரே குற்றம்." என்று அவர் எழுதியுள்ளார்.
The government has taken down our iconic website - https://t.co/l6i6Ry8h5S.
10 Lakh cockroaches had signed up on our website has members.
6 Lakh cockroaches had signed a petition to demand the resignation of Dharmendra Pradhan.
Why is the government so scared of cockroaches?
அரசியல் நையாண்டி, இணைய நகைச்சுவை மற்றும் இளைஞர்களின் விரக்தி ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து, இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் X போன்ற தளங்களில் பரவலாக எதிரொலித்த ஒரு டிஜிட்டல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டதற்காக, 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' சமீப மாதங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. நீட்-யுஜி தேர்வுத்தாள் கசிவு சர்ச்சை மற்றும் வேலையின்மை, போட்டித் தேர்வுகள் மீதான பரந்த விரக்தி ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட பொது மக்களின் சீற்றத்தின் போது இந்தத் தளம் முக்கியமாக வெளிப்பட்டது.
இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், ஒரு விசாரணையின் போது, போலிப் பட்டங்களுடன் தொழில்களில் நுழையும் நபர்கள் "கரப்பான்பூச்சிகள்" மற்றும் "ஒட்டுண்ணிகள்" போன்றவர்கள் என்று குறிப்பிட்ட பிறகு, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சீற்றத்துடன் அதை எதிர்த்தது. இதைத் தொடர்ந்து இதன் பெயர் மேலும் பிரபலமடைந்தது. இருப்பினும், தனது கருத்துக்கள் போலி அல்லது கள்ளப் பட்டங்களைப் பயன்படுத்தி தொழில்களில் நுழையும் நபர்களை மட்டுமே நோக்கியவை என்றும், நாட்டின் இளைஞர்களை நோக்கியவை அல்ல என்றும் தலைமை நீதிபதி பின்னர் தெளிவுபடுத்தினார்.
We have achieved 1 million registered Cockroaches on our website in less than a week!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) May 23, 2026
The movement keeps getting bigger despite all the crackdown! pic.twitter.com/s8ZHhlHh2Y
இணையதளம் முடக்கப்படுவதற்கு முன்பு, கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பயனர்கள் அதில் உறுப்பினர்களாகப் பதிவு செய்திருந்ததாக திப்கே கூறினார். நீட் சர்ச்சை தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி சுமார் ஆறு லட்சம் ஆதரவாளர்கள் இணையவழி மனுவில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
மற்றொரு பதிவில், அபிஜீத் திப்கே, “நீங்கள் கணக்குகளை ஹேக் செய்து முடக்கலாம், ஆனால் இந்த இயக்கத்தை உங்களால் ஹேக் செய்ய முடியாது.” என்று கூறியுள்ளார். “நாங்கள் ஓயப்போவதில்லை, இந்த சர்வாதிகாரத்திற்கு எதிராக எங்கள் குரலைத் தொடர்ந்து எழுப்புவோம். ஒவ்வொரு தாக்குதலும் கரப்பான் பூச்சிகளை மேலும் வலிமையாக்குகிறது,” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, தங்களின் அமைப்பு பல டிஜிட்டல் தளங்களுக்கான அணுகலை இழந்துவிட்டதாக அபிஜீத் திப்கே கூறினார். “தற்போது எங்களின் எந்தத் தளங்களையும் எங்களால் அணுக முடியவில்லை என்பதைத் தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ளவும். இதற்குப் பிறகு செய்யப்படும் எந்தப் பதிவும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையாகக் கருதப்படக்கூடாது,” என்று அவர் பதிவிட்டார்.
அந்தத் தளத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு, தனது தனிப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம், கட்சியின் X கணக்கு மற்றும் ஒரு மாற்று கணக்கு என அனைத்தும் ஹேக் செய்யப்பட்டதாகவோ, முடக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது நீக்கப்பட்டதாகவோ அவர் மேலும் குற்றம் சாட்டினார். இந்த நடவடிக்கைகளைப் பட்டியலிட்ட அவர், “கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மீது ஒடுக்குமுறை. இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் ஹேக் செய்யப்பட்டது, எனது தனிப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேக் செய்யப்பட்டது, ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டது, மாற்று கணக்கும் நீக்கப்பட்டது. இந்த இடையூறுகள் இருந்தபோதிலும், இயக்கம் தொடரும்" என்று திப்கே கூறினார். “நாங்கள் இப்போது ஒரு புதிய இல்லத்தை உருவாக்கும் பணியில் இருக்கிறோம். கரப்பான்பூச்சிகள் ஒருபோதும் இறப்பதில்லை.” என்று அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.
CJP எனப்படும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்பது இந்தியாவில் வேலையின்மை, ஊழல் மற்றும் அரசியல் சீர்கேடுகளை எதிர்த்துப் போராடும், இளைஞர்களால் இயக்கப்படும் ஒரு பரவலான நையாண்டி இணைய இயக்கமாகும். இந்தியத் தலைமை நீதிபதி, வேலையில்லாத இளைஞர்களை "கரப்பான் பூச்சிகள்" மற்றும் "ஒட்டுண்ணிகள்" என்று ஒப்பிட்டதாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த அமைப்பு அதற்கு கடும் எதிர்ப்பை காட்டியது.
இதனால் புண்படுவதற்குப் பதிலாக, இந்திய இளைஞர்கள் அந்த அவமதிப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர். அரசியல் தகவல் தொடர்பு வியூக நிபுணர் அபிஜீத் திப்கே தலைமையிலான CJP, நக்கலான நகைச்சுவையை ஒரு சக்திவாய்ந்த டிஜிட்டல் போராட்ட வடிவமாக மாற்றியது. இதன் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்ஸ்களின் எண்ணிக்கை, BJP-யின் அதிகாரப்பூர்வ கணக்கையும் தாண்டிப் பெரும் வளர்ச்சி கண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.