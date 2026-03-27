உணவகங்களுக்கு நிம்மதி... LPG சிலிண்டர் கிடைப்பதில் சிக்கல் இருக்காது - மத்திய அரசு

Commercial LPG Cylinder: வணிக ரீதியான LPG வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது போருக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் பெற்ற, 70% ஒதுக்கீட்டை இப்போது பெறுவார்கள் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனால், வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்கள் பயனாளர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 27, 2026, 10:10 PM IST
  • போர் தொடங்கிய உடன் இந்த ஒதுக்கீடு 20% ஆக குறைக்கப்பட்டது.
  • பின்னர் 50% ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
  • தற்போது போருக்கு முந்தைய சூழலுக்கு திரும்பி உள்ளது.

வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. இதனால், மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் குறைந்தபாடில்லை. 

ஈரானின் எரிபொருள் கட்டமைப்புகளை தாக்குவதை 10 நாள்களுக்கு அமெரிக்கா ஒத்திவைத்திருக்கிறது. அமைதி பேச்சுவார்த்தை சிறப்பாக சென்றுகொண்டிருப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார்.

பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையுமா...?

போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான மத்தியஸ்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்கா - ஈரான் அதிகாரிகளுக்கு இடையே, பாகிஸ்தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும், துருக்கி மற்றும் எகிப்து நாடுகள் இதற்கு ஆதரவளித்து வருவதாகவும் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் இஷாக் தர் தெரிவித்திருந்தார். 

போர் நிலைமை இப்படியிருக்க, போரினால் இந்தியாவும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறது. எனினும், தற்சமயம் இந்தியாவில் எரிபொருள் தட்டுபாடோ, விநியோகத்தில் பிரச்னையோ ஏதுமில்லை என மத்திய அரசு தெரிவிக்கிறது. பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைப்பதாக மத்திய அரசு இன்று அறிவித்தது. லிட்டருக்கு ரூ.13 ஆக இருந்த பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி ரூ.3 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. லிட்டருக்கு ரூ.10 ஆக இருந்த டீசல் மீதான கலால் வரி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கலால் வரி நீக்கத்தால் சில்லறை வர்த்தகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கி வருவதை தடுக்கும் முயற்சியாக இந்த கலால் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

LPG தட்டுபாடு

இந்தியாவை பொருத்தவரை LPG தட்டுபாடு பெரியளவில் நிலவுகிறது. அதுவும் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர் மற்றும் குழாய் வழியான எரிவாயு (PNG) ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டரின் விநியோகம் மட்டுமே சிக்கலாகி உள்ளது. அதை கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆரம்ப கட்டத்தில், பொதுமக்களின் நுகர்வுக்காக வணிக சிலிண்டரின் விற்பனையில் கட்டுபாடு விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதிலும் தளர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய விநியோகம்

மேலும், வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு அதிகரித்துள்ளது. வணிக ரீதியான LPG வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது போருக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் பெற்ற, 70% ஒதுக்கீட்டை இப்போது பெறுவார்கள். போர் தொடங்கிய போது இந்த ஒதுக்கீடு 20% ஆக குறைக்கப்பட்டது, பின்னர் 50% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. தற்போது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்கிறது. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையாள், வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்களை சார்ந்திருக்கும் தொழில்களுக்கு சற்று நிவாரணம் கிடைக்கும்.

கள்ளச் சந்தையில் சிலிண்டர் விற்பனை

இந்தியாவின் 60% LPG தேவை இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய போர் காரணமாக இதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனாலேயே வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் விநியோகத்தில் மத்திய அரசு கட்டுபாடு கொண்டுவர நேர்ந்தது. 

சரக்கு கட்டணங்கள் அதிகரித்ததாலும், போர் காரணமாக கப்பல் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட தாமதத்தாலும், வழித்தடங்ககள் மூடப்பட்டதாலும் விநியோகத்தில் இடையூறு ஏற்பட்டது. இதனால், இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல மாநிலங்களில் எரிவாயுவை மீண்டும் நிரப்ப பல மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. மக்கள் பீதியில் பொருட்களை வாங்குவதும், கள்ளச் சந்தையில் சிலிண்டர்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுதல் போன்றவையும் காணப்படுகின்றன. 

பாதிக்கப்பட்ட உணவகங்கள்

வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் தட்டுபாடு காரணமாக உணவகங்கள், உணவு பதப்படுத்தும் ஆலைகள், திருநெல்வேலி சாந்தி அல்வா கடை போன்ற பேக்கரிகள் போன்ற உணவு சமைக்கும் சிறு, பெரு நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்தனர். இதனால், கடையை திறக்க முடியாத சூழலும், உற்பத்தியை குறைக்க வேண்டிய நிலையும் உருவானது. இதனால் அன்றாடம் உணவகங்கள், ஹாஸ்டல் மெஸ்களை நம்பியிருந்தவர்களின் நிலையும் மோசமானது. மேலும் உணவகங்கள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தியோ அல்லது பழைய முறைப்படி விறகு அடுப்பில், கரி அடுப்பில் சமைக்கும் முறைக்கு திரும்பியிருக்கின்றனர்.

LPG சிலிண்டர் விநியோக பற்றாக்குறை காரணமாக மற்றொரு சிக்கலும் கூடவே வந்தது. கடந்த சில வாரங்களில் LPG விலைகளும் உயர்ந்துள்ளன. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை விட, வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டரின் விலை அதிகளவில் உயர்ந்தது. உலகளவில் எரிபொருள் விலை உயர்வால் இந்தியா அதிக பணவீக்கத்தை எதிர்கொள்ள நேரீடும். அதனால், வணிகங்களுக்கான உள்ளீட்டுச் செலவுகளும் அதிகரித்துள்ளன.

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு 

போர் தொடங்குவதற்கு முன், ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை 70 அமெரிக்க டாலர்கள் அளவிற்கு இருந்தது. தற்போது 40% அளவிற்கு உயர்ந்து, ஒரு பீப்பாய் 110 அமெரிக்கா டாலர்கள் அளவிற்கு விற்பனையாகிறது. கச்சா எண்ணெய் தொடர்ந்து விலை உயரும்பட்சத்தில் நிச்சயம் நீண்டகால பொருளாதார பிரச்னையை உருவாக்கலாம். கச்சா எண்ணெய்யின் விலை இயல்புக்கு திரும்ப, போர் நின்ற பின்னரும் சுமார் 6 மாதக்காலம் ஆகலாம் என சர்வதேச எரிபொருள் ஆணையம் எச்சரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

