சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்வு... ஷாக்கில் மக்கள் - பெட்ரோல், டீசல் விலை அப்டேட்

LPG Cylinder Price Hike: ஈரான் போர் சூழல் காரணமாக வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான LPG சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 1, 2026, 08:04 AM IST
  • சென்னையில் 19 கிலோ சிலிண்டர் ரூ.3,1740.50 ஆக உள்ளது.
  • சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.928.50 ஆக தொடர்கிறது.
  • பெட்ரோல் ரூ.100.80, டீசல் ரூ.92.39 ஆகும்.

LPG Cylinder Price Hike In India: 1ஆம் தேதி நெருங்க நெருங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பெரும் பதற்றத்தில் இருந்தது. தேர்தல் சீசனும் முடிந்துவிட்டது, போர் பதற்றமும் முடிந்தபாடில்லை, எனவே பெட்ரோல், டீசல், LPG விலை கடுமையாக உயருமோ என்ற அச்சம் அனைவருக்கும் இருந்தது. 

இந்நிலையில், மே 1ஆம் தேதியான இன்று வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. பெட்ரோல் மற்றும் டீசலும் அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நுகர்வோர் பாதிக்கப்படவில்லை

ஈரான் போர் சூழல் காரணமாக, எரிபொருளின் விலை சர்வதேச சந்தையில் கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது, இருப்பினும் அதன் தாக்கம் உள்நாட்டு நுகர்வோர்களை எட்டவில்லை. உள்நாட்டு விமானங்களுக்கான ATF (விமான டர்பைன் எரிபொருள்) விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

இதுகுறித்து இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 80% பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலைகளில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இது பெரும்பாலான நுகர்வோருக்கு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. மொத்த மற்றும் வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. 

மொத்த டீசல் மற்றும் சர்வதேச விமானச் செயல்பாடுகளுக்கான ATF ஆகியவற்றின் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. சுமார் 4% பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இது உலகளாவிய விலை மாற்றங்களின் மாறும் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னையில் விலை நிலவரம்

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 1ஆம் தேதி வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.203 அளவுக்கு உயர்ந்து, ரூ.2,246.50 விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் ரூ.928 விலை உயர்ந்துள்ளது, இதனால் 19 கிலோ வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் ரூ.3,1740.50 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

வியாபாரிகள் பாதிப்பு

ஈரான் போர் கடந்த பிப்.28ஆம் தேதி வெடித்தது. அப்போது முதல் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டே வருகிறது. மார்ச் 1ஆம் தேதி ரூ.144 அளவுக்கும், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ரூ.200 அளவுக்கும் உயர்ந்த வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் இன்று சுமார் ரூ.1000 அளவில் உயர்ந்திருப்பது வியாபாரிகள், டீக்கடைக்காரர்கள், ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் கடும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி உள்ளனர். இதனால் கள்ளச்சந்தையிலும் சிலிண்டர் விலை அபரிமிதமாக விற்பனையாகும். 

சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.928.50 ஆக தொடர்கிறது. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.100.80 மற்றும் டீசல் ரூ.92.39 என அதே விலையில் தொடர்கிறது. ஆட்டோ போன்றவைக்கான CNG ஒரு லிட்டர் ரூ.91.50 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

