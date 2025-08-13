இந்திய குடிமகனாக ஆகும் முன்பே வாக்காளர் பட்டியலில் சோனியா காந்தி இடம்பெற்றது எப்படி: பாஜக

காங்கிரஸ் உட்பட எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள முறைகேடுகள் உள்ளதாக கூறி தேர்தல் ஆணையத்தையும் அரசாங்கத்தையும் சிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றன. பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) மற்றும் 'வாக்கு திருட்டு' என்று கூறப்படுவது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தையும் பாஜகவையும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. இப்போது பாஜகவும் காங்கிரஸை பதிலடி கொடுத்துள்ளது. பாஜக ஐடி செல் தலைவர் அமித் மால்வியா காங்கிரஸ் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டை எழுப்பியுள்ளார்.
பாஜக ஐடி பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா ஒரு முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி இந்திய குடிமகனாக ஆவதற்கு முன்பே இங்கு வாக்காளராகிவிட்டார் என்று அவர் கூறினார். X இல் ஒரு பதிவில் மால்வியா, 'இந்திய வாக்காளர் பட்டியலுடன் சோனியா காந்தியின் உறவு தேர்தல் சட்டங்களின் கடுமையான மீறல்களால் நிறைந்துள்ளது. தகுதியற்ற மற்றும் சட்டவிரோத வாக்காளர்களை முறைப்படுத்துவதற்கு ஆதரவாகவும், SIR ஐ எதிர்ப்பதற்கும் ராகுல் காந்தி ஏன் காரணமாக இருக்கலாம்' என்று கூறினார்.
சோனியா காந்தியின் பெயர் முதன்முறையாக 1980 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது
மால்வியா கூறுகையில், 'சோனியா காந்தியின் பெயர் முதன்முறையாக 1980 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது, அந்த நேரத்தில் அவர் இத்தாலிய குடியுரிமை பெற்றிருந்தார், இந்திய குடிமகன் அல்ல. அந்த நேரத்தில் காந்தி குடும்பத்தினர் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லமான 1 சஃப்தர்ஜங் சாலையில் வசித்து வந்தனர். அதுவரை அந்த முகவரியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, சஞ்சய் காந்தி மற்றும் மேனகா காந்தி.'
கடுமையான எதிர்ப்புகளுக்குப் பிறகு 1982 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சோனியாவின் பெயர் நீக்கப்பட்டது
புது தில்லி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியல் 1980 ஜனவரி 1 ஆம் தேதியை தகுதித் தேதியாகக் கருதி திருத்தப்பட்டது என்று அவர் கூறினார். இந்தத் திருத்தத்தின் போது, வாக்குச் சாவடி 145-ன் 388 ஆம் எண்ணில் சோனியா காந்தியின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது. 'இந்தப் பதிவு வாக்காளர் பதிவுக்கு இந்திய குடியுரிமையை கட்டாயமாக்கும் சட்டத்தை தெளிவாக மீறுவதாகும்' என்று மால்வியா குற்றம் சாட்டினார். கடும் எதிர்ப்புகளுக்குப் பிறகு 1982ஆம் ஆண்டில் அவரது பெயர் நீக்கப்பட்டது. ஆனால் அது 1983 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டது.
சோனியா காந்தி இத்தாலிய குடியுரிமை பெறிருந்த நிலையில் இந்தியாவில் வாக்காளராக ஆனார்
அந்த ஆண்டு புதிய திருத்தத்தில், சோனியா காந்தியின் பெயர் வாக்குச் சாவடி 140 இல் தொடர் எண் 236 இல் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், அதன் தகுதி தேதி ஜனவரி 1, 1983 எனக் கருதப்பட்டதாகவும், அதே நேரத்தில் அவர் ஏப்ரல் 30, 1983 அன்று தான் இந்திய குடியுரிமையைப் பெற்றதாகவும் மால்வியா கூறினார். 'சோனியா காந்தியின் பெயர் உண்மையான குடியுரிமைக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்யாமல் வாக்காளர் பட்டியலில் இரண்டு முறை பதிவு செய்யப்பட்டது, முதலில் 1980 இல் இத்தாலிய குடிமகனாகவும், பின்னர் 1983 ஆம் ஆண்டில் அவர் சட்டப்பூர்வமாக இந்திய குடிமகனாக மாறுவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பும் சேர்க்கப்பட்டது' என அவர் மேலும் கூறினார். ராஜீவ் காந்தியை மணந்த பிறகு இந்திய குடியுரிமையை ஏற்க 15 ஆண்டுகள் ஆனது ஏன் என்ற கேள்வியையும் மால்வியா எழுப்பினார்? 1980 வாக்காளர் பட்டியலின் ஒரு பகுதியை தனது பதிவோடு பகிர்ந்து கொண்ட அவர், 'இது மிகப்பெரிய தேர்தல் முறைகேடு இல்லாமல், அது என்ன?' என்று கேட்டார்.
மேலும் படிக்க | இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்: வீடியோ வெளியிட்ட இந்திய ராணுவம், நொடிகளில் நொறுங்கிய ட்ரோன்
மேலும் படிக்க | காஷ்மீர் பிரச்சனையில் அமெரிக்கா நடுவரா? பாகிஸ்தான் அழைப்பு – இந்தியா எதிர்ப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ