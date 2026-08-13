/சர்ச்சையை கிளப்பிய காளி நடனம்..கலைஞரின் ஆடையை குறை சொன்ன நெட்டிசன்கள்!

மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கொல்கத்தாவில், புராண கதையை அடிப்படையாகக்கொண்டு, ‘மகாவித்யா’ எனும் நடன நாடகம் நடைப்பெற்றிருக்கிறது. இதில், காளியாக வேடமிட்டு நடனமாடிய பெண் குறித்து பலரும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
கொல்கத்தாவில் உள்ள, தாலா பார்க் எனும் பகுதியில், மொஹித் மஞ்சா எனும் அரங்கு இருக்கிறது. அதில், நடன தயாரிப்பு குழுவாக செயல்படும் ‘Nitya-Faculty Of Sight' சார்பில் இந்த மாதத்தின் 8ஆம் தேதி, ‘மகாவித்யா’ எனும் நடன நாடக நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது. இதில், ஒரு கலைஞர், காளி வேடத்தில் நடனடமாடி, ஆக்ரோஷமாக நடித்திருந்தார்.
காளியாக நடனமாடிய அந்த பெண், உடல் முழுக்க நகைகளால் மட்டும் அலங்காரம் செய்திருந்தார். அவர் அணிந்திருந்த ஆடை குறித்து, அவருடைய நடனத்தை பார்த்தவர்கள் பலர் முகம் சுழித்து கமெண்ட் செய்ய ஆரம்பித்தனர். இந்த நடன வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, நெட்டிசன்களும் தொடர்ந்து பலவிதமாக கமெண்ட்டுகளை வெளியிட்டு வந்தனர்.
A naked woman is being made to dance on stage before the crowd, cast in the guise of Maa Kaali.— Simpu Singh (@Simpu_SinghIND) August 12, 2026
What is surprising is that not a single bhakt's sentiment got hurted till now and proudly sharing and celebrating this.
But, once Kunal Kamra said - Modi is working for Nita ke… pic.twitter.com/6YetiOOKbO
இது குறித்து, நிகழ்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்திருக்கின்றனர். அதில், அவரது நடன அமைப்பு, நடன அசைவுகள், மேடை வெளிபாடு உள்ளிட்டவை சம்பந்தப்பட்டது, அந்த கலைஞரின் படைப்பாற்றல் சார்ந்த முடிவுகள் என தெரிவித்திருக்கின்றனர். மேலும், நிகழ்ச்சிக்காக கலைஞருக்கு குறிப்பிட்ட கதைக்களம் மற்றும் ஆடியோ மட்டுமே வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளனர்.
இறுதி நிகழ்ச்சிக்காக திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஆடையில், அந்த கலைஞர் ஒத்திகை பார்க்கவில்லை என்றும், இதனால் அவர் மேடையில் எந்த ஆடையை அணிந்து வருவார் என்பது தங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
அந்த நடனக்கலைஞருடன் ஆடிய பிற நடனக்கலைஞர்களுடன் அணிந்திருப்பதை போன்ற ஆடையிலேயே, காளி வேடத்தில் நடித்த அந்த கலைஞரும் வருவார் என தாங்கள் எதிர்பார்த்ததாக்வும், ஆனால் இறுதியில் அவர் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு, குறிப்பிடாத ஆடையில் மேடையேறியதாகவும் அந்த குழு தெரிவித்திருந்தது.
அந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட இந்த சம்பவம், விரும்பத்தகாதது, ஏற்புடையதல்ல என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் அவர்கள், ஆடை மற்றும் மேடை நிகழ்ச்சி போதிய ஒருங்கிணைப்பும் கண்காணிப்பும் இல்லாதது தவறு என ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
இதில் தொடர்புடைய கலைஞர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த நடனக்கலைஞர்கள் என்பதால், அவர்களின் தொழில்முறை அணுகுமுறையில் நம்பிக்கை வைத்து, படைப்பு சுதந்திரத்திற்கு மதிப்பளித்து அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும் அந்த குழு தெரிவித்துள்ளது.
காளி வேடமிட்டு இப்படி ஒரு உடை போட்டு நடனமாடியதற்கு, நெட்டிசன்கள் இரு வேறாக கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், இதனை தெய்வ குத்தம் செய்தது போல பார்க்க, இன்னும் சிலர் தெய்வமே ஆடினாலும், அவளுடைய ஆடைகளைத்தான் குறை சொல்வீர்களா? என்று கேட்டு வருகின்றனர். ஒரு சிலர், தவறாக பேசிய நெட்டிசன்களையும் வசைப்பாடி வருகின்றனர்.