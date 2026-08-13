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சர்ச்சையை கிளப்பிய காளி நடனம்..கலைஞரின் ஆடையை குறை சொன்ன நெட்டிசன்கள்!

சமீபத்தில், இந்து மத கடவுளாக வழிபடப்படும் காளியின் வேடமிட்டு நடனமாடிய ஒருவரின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து, இதற்கு பல நூறு பேர் சர்ச்சைக்குரிய கமெண்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரம் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 13, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:20 PM IST
சர்ச்சையை கிளப்பிய காளி நடனம்..கலைஞரின் ஆடையை குறை சொன்ன நெட்டிசன்கள்!
Image Credit: Controversial Kali Dance | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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