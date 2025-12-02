சஞ்சார் சாத்தி செயலி சர்ச்சை: உளவுப் பார்க்கும் கருவியா? பிரியங்கா காந்தி கண்டனம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sanchar Saathi App Row: மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை (DoT), "இந்தியாவில் விற்கப்படும் அனைத்து புதிய ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'Sanchar Saathi' என்ற அரசு ஆப்ஸை முன்பே install செய்து வைக்க வேண்டும் என்று மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.இது உளவுப் பார்க்கும் செயலி என பிரியங்கா காந்தியின் குற்றச்சாட்டு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:19 PM IST
Priyanka Gandhi About Sanchar Saathi App (புதுடெல்லி): மொபைல் ஹேண்ட்செட்களில் 'சஞ்சார் சாத்தி' (Sanchar Saathi) செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ வேண்டும் என்ற தொலைத்தொடர்புத் துறையின் உத்தரவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இன்று (டிசம்பர் 02, 2025) செவ்வாய்க்கிழமை நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரியங்கா காந்தி, 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலியை "உளவுப் பார்க்கும் செயலி" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

'சஞ்சார் சாத்தி' (Sanchar Saathi) செயலி  பிரியங்கா காந்தி கூறியது என்ன?

தனியுரிமை மீறல்:

" அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் சஞ்சார் சாத்தி (Sanchar Saathi) ஆப் கட்டாயம் போன்ற உத்தரவு, குடிமக்களின் தனியுரிமை உரிமையை மீறுவதாகும். ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தனது குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் பயமின்றி பேசவும், செய்திகளைப் பரிமாறவும் உரிமை உண்டு. அரசாங்கம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உளவு பார்க்கக் கூடாது" என்று பிரியங்கா காந்தி கூறினார்.

சர்வாதிகாரப் போக்கு:

"இந்த நாட்டை எல்லா வகையிலும் சர்வாதிகாரமாக மாற்ற அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். எந்தவொரு விஷயத்தையும் விவாதிக்க அவர்கள் விரும்புவதில்லை என்பதால் நாடாளுமன்றம் செயல்படாமல் உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளைக் குறை கூறுவது மிகவும் எளிதாகா இருக்கிறது அவர்களுக்கு, ஆனால் ஆரோக்கியமான ஜனநாயகம் விவாதங்களைக் கோருகிறது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு:

"மோசடிகளைப் புகாரளிப்பதற்கும், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு குடிமகனும் தனது ஃபோனில் என்ன செய்கிறார் என்பதைக் கண்காணிப்பதற்கும் இடையே ஒரு மெல்லிய கோடு உள்ளது. இந்த முறையில் செயல்படக் கூடாது. மோசடிகளைப் புகாரளிக்க ஒரு திறமையான அமைப்பு இருக்க வேண்டும். இது குறித்து சைபர் பாதுகாப்பு தொடர்பாக விரிவாக விவாதித்துள்ளோம்" என்றும் அவர் கூறினார்.

தொலைத்தொடர்புத் துறையின் உத்தரவு:

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் அல்லது இறக்குமதி செய்யப்படும் அனைத்து புதிய மொபைல் போன்களிலும் அடுத்த 90 நாட்களுக்குள் 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி முன்கூட்டியே நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று மொபைல் போன் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு தொலைத்தொடர்புத் துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது. 

இந்த செயலி, மோசடி அழைப்புகள், தொலைந்த போன்கள் மற்றும் IMEI எண்களைச் சரிபார்க்க உதவும். 

ஏற்கனவே விற்பனைக்கு உள்ள போன்களில், மென்பொருள் புதுப்பிப்பு (software update) மூலம் இந்த செயலி நிறுவப்பட வேண்டும். இந்த விதிமுறையை தாங்கள் பின்பற்றியுள்ளதாக நிறுவனங்கள் 120 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும். 

இந்த விதிமுறையை மீறினால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு:

பிரியங்கா காந்தி, இந்த சஞ்சார் சாத்தி செயலியை மொபையில் நிறுவ வேண்டும் என்பது மக்கள் தனியுரிமையை மீறுவதாகவும், நாட்டை எல்லா வகையிலும் சர்வாதிகாரமாக மாற்ற மோடி அரசாங்கத்தின் முயற்சி எனவும் கண்டித்து வருகிறார். மாறாக, தொலைசேவைத் துறை இந்த ஆப்பினால் சில பொதுவான பாதுகாப்பு சேவைகள் மொபைல்களில் இயங்கும் உதவியாகும் என்பதைக் கூறி கட்டாயம் நிறுவும் அவசியத்தைக் குறிப்பிடுகிறது

