Arvind Kejriwal | டெல்லி மதுபான வழக்கு: 'உண்மை வெல்லும்' கண்கலங்கிய கெஜ்ரிவால்.. CBI-யை விளாசிய நீதிமன்றம்

டெல்லி செய்திகள்: டெல்லி மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் மனிஷ் சிசோடியா ஆகியோரை நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது. சிபிஐ-யின் சதித்திட்டக் குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்த நீதிமன்றம், விசாரணை அமைப்பின் அணுகுமுறையைக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளது. இது ஆம் ஆத்மி கட்சிக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய அரசியல் மற்றும் சட்டப்பூர்வ வெற்றியாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
கடந்த சில வருடங்களாகவே டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் மனிஷ் சிசோடியா ஆகியோரைச் சுற்றி நடந்த இந்த மதுபானக் கொள்கை விவகாரம் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் புயலையே கிளப்பியிருந்தது என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும்.
"ஊழலை ஒழிக்க வந்தவர்கள் ஊழல் செய்கிறார்களா?" என்ற கேள்வியை எதிர்க்கட்சிகள் மிகத் தீவிரமாக முன்வைத்தபோது, ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் ஒருவிதமான தர்மசங்கடமான சூழலில்தான் இருந்தார்கள். ஆனால் இன்று நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கும் இந்தத் தீர்ப்பு, அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதிப் பெருமூச்சை விட்டுள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
நீதிமன்றத்தின் காட்டமான கருத்துகள்
இந்த வழக்கின் போக்கை உற்று நோக்கினால், சிபிஐ (CBI) அமைப்பை நீதிமன்றம் மிகக் கடுமையாகச் சாடியிருப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.
குறிப்பாக, "இதில் எந்தவிதமான குற்றநோக்கமோ அல்லது மிகப்பெரிய சதித்திட்டமோ இருந்ததாகத் தெரியவில்லை" என்று நீதிமன்றம் வெளிப்படையாகவே கூறியிருப்பது, இத்தனை நாட்களாக சிறைவாசம் மற்றும் விசாரணையைச் சந்தித்த கெஜ்ரிவால் தரப்புக்கு ஒரு தார்மீக வெற்றியாகத் தெரிகிறது.
பாஜகவின் அநீதி -முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்
ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சரை வீட்டை விட்டு வெளியே இழுத்துச் சென்று சிறையில் அடைத்தது எவ்வளவு பெரிய மன உளைச்சலைத் தந்திருக்கும் என்பதை, அவர் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே பேசும்போது கண் கலங்கியதிலிருந்தே நம்மால் உணர முடிந்தது.
நாங்கள் எப்போதுமே சொன்னது போல உண்மைதான் இறுதியில் வென்றிருக்கிறது. ஒரு முதலமைச்சரையே சிறையில் தள்ளியது எவ்வளவு பெரிய அநீதி என்பதை இன்று காலம் நிரூபித்துவிட்டது என முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.
வழக்கின் பின்னணியும் பாதிப்பும்
இந்த மதுபானக் கொள்கை (2021-22) உண்மையில் வருவாயைப் பெருக்குவதற்காகக் கொண்டு வரப்பட்டது என்று அப்போதைய கெஜ்ரிவால் அரசு சொன்னாலும், அது நடைமுறைக்கு வந்த சில காலத்திலேயே வாபஸ் பெறப்பட்டது பல சந்தேகங்களைக் கிளப்பியது.
இந்தச் சிக்கலினாலேயே கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் ஆம் ஆத்மி கட்சி மிகப்பெரிய பின்னடைவைச் சந்தித்தது என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை.
மக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கப் போராடிக் கொண்டிருந்த வேளையில், நீதிமன்றத்தின் இந்த "க்ளீன் சீட்" (Clean Sheet) அவர்களுக்குப் புதிய ரத்தத்தைப் பாய்ச்சியிருக்கிறது.
இந்தத் தீர்ப்பு டெல்லியின் அடுத்தகட்ட அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிபிஐ மேல்முறையீடு செய்யுமா?
இதுதான் இப்போது இருக்கும் மில்லியன் டாலர் கேள்வி. பொதுவாக, இதுபோன்ற உயர்மட்ட அரசியல் வழக்குகளில் விசாரணை அமைப்புகள் (CBI/ED) ஒரு கீழமை நீதிமன்றம் (Trial Court) கொடுக்கும் தீர்ப்போடு நின்றுவிடாது.
சிபிஐ தரப்பில் இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் (Delhi High Court) மேல்முறையீடு செய்யவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஏனெனில், இந்த வழக்கு டெல்லி அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தையும், மத்திய விசாரணை அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மையையும் சார்ந்தது.
அமலாக்கத்துறை (ED) பணமோசடி வழக்கு
மிக முக்கியமாக, சிபிஐ வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலும், அமலாக்கத்துறை (ED) தொடர்ந்து நடத்தி வரும் பணமோசடி (Money Laundering) வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. சிபிஐ வழக்கின் தீர்ப்பு அதில் எந்த அளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது சட்ட வல்லுநர்களிடையே விவாதப் பொருளாகவே இருக்கிறது.
மேலும் இந்தத் தீர்ப்புக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சிகளின் தற்போதைய ரியாக்ஷன் என்ன? மற்றும் இந்த வழக்கின் சட்டப்பூர்வ நுணுக்கங்கள் மற்றும் சிபிஐ அடுத்ததாக மேல்முறையீடு செய்யப் போகிறதா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
