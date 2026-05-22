/DA Hike: 16 லட்சம் ஊழியர்கள், 11 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்

DA Hike Latest Update: உத்தரப் பிரதேச அரசு மாநில அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை 2% அதிகரித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என இங்கே காணலாம்.
State Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு கடந்த மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 2% அதிகரித்தது. இதைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களுக்கான மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரித்தது. அதன் பிறகு பல்வேறு மாநிலங்களும் தங்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை அதிகரித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், நேற்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள யோகி ஆதித்யநாத் அரசு, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) உயர்த்துவதாக அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, நிதித்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தீபக் குமார், வியாழக்கிழமையன்று (மே 21) ஓர் உத்தரவைப் பிறப்பித்தார். உலகளாவிய நெருக்கடியின் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் பால் ஆகியவற்றின் விலைகள் உயர்ந்துள்ள ஒரு காலகட்டத்தில், அகவிலைப்படியை உயர்த்துவதற்கான அரசின் இந்த முடிவு வெளியாகியுள்ளது. யோகி அரசின் இந்த முடிவு, லட்சக்கணக்கான மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். அந்த உத்தரவின்படி, உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி 2026 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.
ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படியை (DA) நிலுவைத் தொகையுடன் சேர்த்துப் பெறுவார்கள். உயர்த்தப்பட்ட இந்த அகவிலைப்படி, மே 2026 மாத ஊதியத்திலிருந்து தொடங்கி ஊழியர்களுக்கு ரொக்கமாக வழங்கப்படும். இதன் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு ஆண்டுதோறும் ₹1,300 கோடி கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படும்.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அரசு உத்தரவில், 2026 ஜனவரி 1 முதல் 2026 ஏப்ரல் 30 வரையிலான காலத்தில் திரண்ட நிலுவைத் தொகையானது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) கணக்குகளில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. டிஏ அரியர் தொகையை கணக்கில் செலுத்துவதற்கு முன்னதாகவே, அதற்குப் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி மற்றும் கூடுதல் வரிகள் (surcharges) கழிக்கப்படும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்தச் செயல்முறை, 2023 மார்ச் 21 தேதியிட்ட நிதித்துறையின் அரசு உத்தரவில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும்.
அரசாணையின்படி, தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) கீழ் வரும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்காக ஒரு தனி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதலின்படி, 2026 ஜனவரி 1 முதல் 2026 ஏப்ரல் 30 வரையிலான காலத்தில் திரண்ட அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகையில் 10 சதவீதம், ஊழியர்களின் 'Tier-1' ஓய்வூதியக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். மேலும், இந்த எஞ்சிய தொகையில் 14 சதவீத பங்களிப்புத் தொகையும், மாநில அரசு அல்லது வேலையளிப்பவரால் அந்த 'Tier-1' கணக்கிலேயே வரவு வைக்கப்படும்.
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) என்பது அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.
அடிப்படை ஊதியம் + புதிய அகவிலைப்படி (60%) + வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) = உங்கள் புதிய ஊதியம்
டிஏ உயர்வுக்கு (DA Hike) பிறகு மாநில அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு (Salary Hike) எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை பற்றி இங்கே காணலாம். சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
|அடிப்படை ஊதியம்
|பழைய அகவிலைப்படி (58%)
|புதிய அகவிலைப்படி (60%)
|ஊதியத்தில் உயர்வு
|₹18,000
|₹10,440
|₹10,800
|₹360
|₹30,000
|₹17,400
|₹18,000
|₹600
|₹50,000
|₹29,000
|₹18,000
|₹600
அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 உள்ள ஊழியர்களுக்கு:
ஒரு ஊழியரின் முந்தைய அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆகவும், முந்தைய அகவிலைப்படி (58% விகிதத்தில்) ₹10,440 ஆகவும் இருந்திருந்தால், புதிய அகவிலைப்படி (60% விகிதத்தில்) ₹10,800 ஆக உயரும். இதன் விளைவாக, அவரது மாத ஊதியத்தில் ₹360 உயர்வு ஏற்படும்.
அடிப்படை ஊதியம் ₹30,000 உள்ள ஊழியர்களுக்கு:
இதேபோல், ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹30,000 ஆகவும், முந்தைய அகவிலைப்படி (58% விகிதத்தில்) ₹17,400 ஆகவும் இருந்தால், புதிய அகவிலைப்படி (60% விகிதத்தில்) ₹18,000 ஆக உயரும். இந்தச் சூழலில், அவரது மாத ஊதியம் ₹600 அதிகரிக்கும்.
அடிப்படை ஊதியம் ₹50,000 உள்ள ஊழியர்களுக்கு:
அடிப்படை ஊதியம் ₹50,000 ஆகவும், முந்தைய அகவிலைப்படி (58% விகிதத்தில்) ₹29,000 ஆகவும் இருந்தால், புதிய அகவிலைப்படி (60% விகிதத்தில்) ₹30,000 ஆக இருக்கும். இதன் மூலம் மாத ஊதியத்தில் ₹1,000 உயர்வு ஏற்படும்.
இதனால் மாநிலத்தில் சுமார் 16.35 லட்சம் ஊழியர்களும், 11.52 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள்.