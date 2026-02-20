English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
10% DA உயர்வு... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் அரசு ஊழியர்கள் - மாநில அரசு அதிரடி

DA Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 10 சதவீதம் உயர்த்தி கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களின் அகவிலைப்படி 25 சதவிதத்தில் இருந்து 35 சதவிதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் மாநில அரசின் ஊழியர்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:59 PM IST
  • தற்போது அகவிலைப்படி 25 சதவிதம்.
  • 10 சதவிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
  • இனி அகவிலைப்படி 35 சதவிதம்.

10% DA உயர்வு... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் அரசு ஊழியர்கள் - மாநில அரசு அதிரடி

Kerala Government DA Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 10 சதவீதம் உயர்த்தி கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களின் அகவிலைப்படி 25 சதவிதத்தில் இருந்து 35 சதவிதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் மாநில அரசின் ஊழியர்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும்.

யார் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

கேரள அரசு இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிக்கையில், உயர்த்தப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படியை மூலம் மாநில அரசு ஊழியர்கள்; உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்கள்; அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் பயன்பெறுவார்கள். முழுநேர தற்காலிக ஊழியர்களும் கூட இதன் கீழ் வருவார்கள். உயர்த்தப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி வரும் மார்ச் மாத சம்பளத்துடன் வரும். பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், பகுதிநேர தற்காலிக ஊழியர்கள், மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளத்திலும் இந்த அகவிலைப்படி எதிரொலிக்கும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நன்மை

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டதை போல், மாநில அரசில் பணியாற்றி தற்போது ஓய்வூதியம் பெற்றுவருபவர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், கருணைத் தொகை பெறும் பயனாளிகள் உள்ளிட்டோரின் ஓய்வூதியத்தில் வரும் அகவிலைப்படி நிவாரணமும் (Dearness Relief) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாத ஓய்வூதியத்தில் உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி நிவாரணம் செலுத்தப்படும். தற்போது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், நிலுவைத் தொகையை வழங்குவது குறித்த தனி அரசாணை வெளியிடப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இவர்களுக்கு பொருந்தாது

கேரள மாநில மின்சார வாரியம் (KSEB), கேரள மாநில சாலை போக்குவரத்து நிறுவனம் (KSRTC) ஆகியவற்றின் ஊழியர்களுக்கு இந்த ஆணை பொருந்தாது என கேரள மாநில அரசு தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது. இவற்றுக்கு தனித்தனியான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும். அவற்றின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை திருத்தும்போது, ஏற்கெனவே செயல்பாட்டில் உள்ள நடைமுறைகளை தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நெருங்கும் தேர்தல்... உயர்த்தப்படும் DA...

கேரளாவில் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. கேரளாவில் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, அசாம், புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் மார்ச் மாதத்தின் தொடக்கத்திலோ அல்லது பிப்ரவரி மாத இறுதியிலோ இந்த 5 மாநிலங்களின் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படலாம். சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி அகவிலைப்படியை உயர்த்தி கேரள மாநில அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மேற்கு வங்க அரசும் சமீபத்தில் அகவிலைப்படியை உயர்த்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, நீண்ட காலமாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துமாறு அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பயன்களை கொண்ட தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வு: டிஏ 2% அதிகரித்தால் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

மேலும் படிக்க | உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசு.... டிஏ உயர்வுடம் எகிறும் சம்பளம்

