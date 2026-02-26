English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • அகவிலைப்படி உயர்வு... 13.88 லட்சம் பேருக்கு ஹோலி பரிசு - மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

அகவிலைப்படி உயர்வு... 13.88 லட்சம் பேருக்கு ஹோலி பரிசு - மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

DA Hike: சுமார் 13.88 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்தி மகாராஷ்டிர அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 26, 2026, 09:00 PM IST
  • 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் உள்ள பணியாளர்களுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது.
  • 55% ஆக அங்கு DA உள்ளது.
  • தற்போது 58% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Trending Photos

IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்... முழு லிஸ்ட் இதோ
தமிழ் புதல்வன் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்! தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon11
Tamil Pudhalvan Scheme
தமிழ் புதல்வன் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்! தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தென் மாவட்ட மக்கள் கவனத்திற்கு... ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
தென் மாவட்ட மக்கள் கவனத்திற்கு... ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
அகவிலைப்படி உயர்வு... 13.88 லட்சம் பேருக்கு ஹோலி பரிசு - மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

Dearness Allowance Hike: மகாராஷ்டிராவில் லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு மகாராஷ்டிரா அரசு, அதன் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பான பரிசை அறிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அகவிலைப்படி உயர்வு

7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்படுவதாக மகாராஷ்டிர மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அமல்படுத்தப்படும். மேலும், அதிகரிக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி தொகை, இந்த பிப்ரவரி மாத சம்பளத்தில் வரவு வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

13.88 லட்சம் பேர் பயன் 

மாநில அரசின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுவதாக மகாராஷ்டிர நிதி அமைச்சர் ஆஷிஷ் ஜெய்ஸ்வால், நேற்று (பிப். 25) சட்டப்பேரவையில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, தற்போது 58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு பொருந்தும். இதனால், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் 5.16 அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 8.72 ஓய்வூதியதாரர்கள் என 13.88 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்.

தவணை முறையில் அரியர் தொகை

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரையிலான அரியர் தொகை, தவணை முறையில் ஊழியர்களுக்கு வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான அரியர் தொகை வரும் மார்ச் மாதத்தில் வரவு வைக்கப்படும். தொடர்ந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி மாத அரியர் தொகை பின்னர் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மகாராஷ்டிரா அரசு அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியில் 2 சதவீதம் அளவிற்கு உயர்த்தியது. அப்போது 53% ஆக இருந்த அகவிலைப்படி, 55% ஆக உயர்ந்தது. அப்போது 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அந்த அகவிலைப்படி அமலு்படுத்தப்பட்டது. 2025 ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையிலான அகவிலைப்படி மற்றும் அரியர் தொகை ஆகஸ்ட் மாத சம்பளத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

டிஏ உயர்வு

வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த வகையில் சமீபத்தில், மேற்கு வங்க அரசு, அதன் ஊழியர்களுக்கு 4 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதேபோல், கேரள அரசும் அதன் ஊழியர்களுக்கு 10 சதவீதம் அகவிலைப்படியை உயர்த்தியது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசாக டிஏ உயர்வு? மாத சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

மேலும் படிக்க | மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: அதை தொடரும் சம்பள உயர்வு, அரியர்.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

மேலும் படிக்க | 10% DA உயர்வு... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் அரசு ஊழியர்கள் - மாநில அரசு அதிரடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

DA hikeMaharashtraDearness Allowance7th pay commission

Trending News