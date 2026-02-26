அகவிலைப்படி உயர்வு... 13.88 லட்சம் பேருக்கு ஹோலி பரிசு - மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

Dearness Allowance Hike: மகாராஷ்டிராவில் லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு மகாராஷ்டிரா அரசு, அதன் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பான பரிசை அறிவித்துள்ளது.
அகவிலைப்படி உயர்வு
7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்படுவதாக மகாராஷ்டிர மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அமல்படுத்தப்படும். மேலும், அதிகரிக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி தொகை, இந்த பிப்ரவரி மாத சம்பளத்தில் வரவு வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
13.88 லட்சம் பேர் பயன்
மாநில அரசின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுவதாக மகாராஷ்டிர நிதி அமைச்சர் ஆஷிஷ் ஜெய்ஸ்வால், நேற்று (பிப். 25) சட்டப்பேரவையில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, தற்போது 58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு பொருந்தும். இதனால், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் 5.16 அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 8.72 ஓய்வூதியதாரர்கள் என 13.88 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்.
தவணை முறையில் அரியர் தொகை
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரையிலான அரியர் தொகை, தவணை முறையில் ஊழியர்களுக்கு வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான அரியர் தொகை வரும் மார்ச் மாதத்தில் வரவு வைக்கப்படும். தொடர்ந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி மாத அரியர் தொகை பின்னர் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மகாராஷ்டிரா அரசு அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியில் 2 சதவீதம் அளவிற்கு உயர்த்தியது. அப்போது 53% ஆக இருந்த அகவிலைப்படி, 55% ஆக உயர்ந்தது. அப்போது 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அந்த அகவிலைப்படி அமலு்படுத்தப்பட்டது. 2025 ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையிலான அகவிலைப்படி மற்றும் அரியர் தொகை ஆகஸ்ட் மாத சம்பளத்தில் வழங்கப்பட்டது.
டிஏ உயர்வு
வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த வகையில் சமீபத்தில், மேற்கு வங்க அரசு, அதன் ஊழியர்களுக்கு 4 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதேபோல், கேரள அரசும் அதன் ஊழியர்களுக்கு 10 சதவீதம் அகவிலைப்படியை உயர்த்தியது.
