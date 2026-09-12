/அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நவராத்திரியில் வருகிறதா ‘டிஏ ஹைக்’ அறிவிப்பு? முக்கிய அப்டேட்

Central Government Employees DA Hike: அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனம் ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு மீதுள்ளது.
இந்த ஆண்டு நவராத்திரி அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி தொடங்கி, தசரா பண்டிகை அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். ஆகையால், இந்த நவராத்திரி காலத்திலோ அல்லது விஜய தசமி தினத்தன்றோ மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் (Central Government Employees) மற்றும் ஓய்வ்தியதாரர்களுக்கு இந்த பரிசை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI) மதிப்பீடுகள் மற்றும் அரசின் கடந்தகால நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி குறித்த நல்ல செய்தி எப்போது கிடைக்கக்கூடும் என்பதையும், இம்முறை எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வு எவ்வளவு என்பதையும் இங்கே விரிவாக காணலாம்.
அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு எப்போது வெளியானாலும், அதன் விகிதங்கள் ஜூலை 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாகக் கருதப்படும். அதாவது, ஊழியர்களுக்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் (DA Arrears) கிடைக்கும்.
தற்போது, ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் 60%-க்கு இணையான அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். ஜூலை மாதத்திற்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின்படி, குறியீட்டு எண் 153.2-ஐ எட்டியுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி 64%-ஆக உள்ளது. எனவே, அகவிலைப்படியில் நேரடியாக 4% உயர்வுக்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் வரை, இந்த உயர்வு 7-வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ் வழங்கப்படும்.
கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் (in-hand salary) எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? அகவிலைப்படியில் 4% உயர்வு என்பது உங்கள் மொத்த 'கையில் கிடைக்கும் சம்பளம்' 4% அதிகரிக்கும் என்று அர்த்தமல்ல என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
அகவிலைப்படி ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. அகவிலைப்படி 4% அதிகரிக்கப்பட்டால், டிஏ உயர்வுக்குப் பிறகு பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் எவ்வாறு அதிகரிக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம்.
லெவல் வாரியான சம்பள உயர்வு:
|பே லெவல்
|அடிப்படை ஊதியம்
|4% டிஏ உயர்வு
|மதிப்பிடப்பட்ட புதிய ஊதியம்
|லெவல் 1
|ரூ.18,000
|ரூ.720
|ரூ.18,720
|வெலல் 5
|ரூ.29,200
|ரூ.1,168
|ரூ.30,368
|லெவல் 6
|ரூ.35,400
|ரூ.1,416
|ரூ.36,816
|லெவல் 7
|ரூ.44,900
|ரூ.1,796
|ரூ.46,696
|லெவல் 8
|ரூ.47,600
|ரூ.1,904
|ரூ.49,504
|லெவல் 10
|ரூ.56,100
|ரூ.2,244
|ரூ.58,344
அவிலைப்படியின் (DA) உயர்வு கையில் கிடைக்கும் ஊதியத்தை மட்டும் அதிகரிப்பதல்ல. அது வருங்கால வைப்பு நிதி (PF), பணிக்கொடை (gratuity) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அரசு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தவுடன், பண்டிகைக் காலத்தில் ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் உயர்த்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் நிலுவைத் தொகை ஆகியவை வரவு வைக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.