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அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நவராத்திரியில் வருகிறதா ‘டிஏ ஹைக்’ அறிவிப்பு? முக்கிய அப்டேட்

DA Hike News: நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனம் ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு மீதுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 12, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:04 PM IST
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நவராத்திரியில் வருகிறதா ‘டிஏ ஹைக்’ அறிவிப்பு? முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: DA Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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