/மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: விரைவில் அரசாணை... சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Kerala DA Hike: கேரளா அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓணம் பம்பர் பரிசு கிடைக்கவுள்ளது! கேரளாவில் இந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகையை (Onam 2026) முன்னிட்டு, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அகவிலைப்படியை (DA) மேலும் 2 விழுக்காடு (2%) உயர்த்த கேரளா அரசு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த கூடுதல் டிஏ உயர்வு (DA Hike), வரும் 2026 ஆகஸ்ட் மாத சம்பளத்துடன் சேர்த்து வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டிலேயே கேரளா அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாவது DA உயர்வு இதுவாகும். ஏற்கனவே கடந்த பிப்ரவரி 2026-ல், அகவிலைப்படியை 25%-லிருந்து 35% ஆக (10% உயர்வு) கேரளா அரசு உயர்த்தியிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது ஓணம் பண்டிகை செலவுகளைச் சமாளிக்கும் விதமாக மேலும் 2% உயர்த்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த அகவிலைப்படி 37% ஆக உயரும் வாய்ப்புள்ளது.
Salary Hike Calculation: அகவிலைப்படி எப்போதும் ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளத்தின் (Basic Salary) அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த 2% உயர்வால் யாருடைய சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை கீழே உள்ள அட்டவணையில் எளிதாக புரிந்துகொள்ளலாம்.
|அடிப்படை சம்பளம் (Basic Pay)
|மாதாந்திர சம்பள உயர்வு (2% DA Hike)
|ஆண்டில் மொத்த லாபம்
|₹ 30,000
|₹ 600
|₹ 7,200
|₹ 40,000
|₹ 800
|₹ 9,600
|₹ 50,000
|₹ 1,000
|₹ 12,000
|₹ 60,000
|₹ 1,200
|₹ 14,400
குறிப்பு: பழைய சம்பள விகிதத்தின் (Old Pay Scale) கீழ் சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கும் இந்த 2% DA உயர்வு பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேரள அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவின் மூலம் கேரளா மாநிலத்தின் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்:
அனைத்து மாநில அரசுத் துறை ஊழியர்கள்
அரசு மற்றும் உதவி பெறும் பள்ளி/கல்லூரி ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள்
பாலிடெக்னிக் ஊழியர்கள்
உள்ளாட்சி அமைப்பு (Local Body) ஊழியர்கள்
முழுநேர தற்காலிக ஊழியர்கள் (Full-time contingent employees)
அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்
குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் (DR Hike)
இந்த 2% அகவிலைப்படி உயர்வினால், கேரள மாநில அரசு கரூவூலத்திற்கு ஆண்டுக்குக் கூடுதலாக ₹60 கோடி நிதிச்சுமை ஏற்படும் என அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் ஊழியர்களின் பண்டிகை கால மகிழ்ச்சிக்காக அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
இதற்கான அனைத்து உள் துறை தயாரிப்புகளையும் நிதி அமைச்சகம் முடித்துவிட்டதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இன்னும் சில நாட்களில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை (Gazette Notification) வெளியிடப்படும். ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்பதால், அதற்கு முன்னதாகவே ஆகஸ்ட் மாத சம்பளத்துடன் இந்த உயர்வு கிடைக்கலாம்.
பஞ்சாப் : பஞ்சாப் அரசு, 1 ஜூலை 2021 முதல் 31 மார்ச் 2024 வரையிலான காலக்கட்டத்திற்கு, மாநில அரசு ஊழியர்கள் (அனைத்துப் பிரிவினருக்கும்) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத் தொகையை வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கும் என்று மே 30 அன்று கூறியது. மேலும், 1 ஜனவரி 2016 முதல் 30 ஜூன் 2021 வரையிலான காலக்கட்டத்திற்கு, திருத்தப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களின் அடிப்படையில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை வழங்குவது குறித்து ஒரு துணைக் குழு விவாதிக்கும் என்றும் அது கூறியது.
இமாச்சலப் பிரதேசம்: இமாச்சலப் பிரதேச அரசு, மாநில ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் நிலுவையில் உள்ள தொகைகளை மறுஆய்வு செய்து வருவதாக முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு கூறினார். சம்பளத்தை ஒத்திவைப்பது தொடர்பான தனது அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெறவும், நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியத் தொகையை விடுவிக்கவும் நிதித் துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்களை மாநிலத்தின் முதுகெலும்பு என்று அழைத்த சுகு, அவர்களின் நலனையும் ஆர்வங்களையும் பாதுகாப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் கூறினார்.