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மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: விரைவில் அரசாணை... சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Kerala DA Hike: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அகவிலைப்படியை (DA) மேலும் 2 விழுக்காடு (2%) உயர்த்த கேரளா அரசு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:23 PM IST
மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: விரைவில் அரசாணை... சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
Image Credit: DA Hike in Kerala (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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