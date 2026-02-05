அகவிலைப்படி உயர்வு... பெண்களுக்கு ரூ.1700 ஊக்கத்தொகை - தேர்தலுக்கு முன் அறிவிப்பு

Dearness Allowance Hike, Lakshmi Bhandar Scheme: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. புதுச்சேரி மற்றும் பிற நான்கு மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் இம்மாத இறுதியில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், அனைத்து மாநிலங்களும் இம்மாத்திலேயே பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய முனைப்பு காட்டும், மேலும் தேர்தல் நெருங்குவதால் இடைக்கால பட்ஜெட்டையே மாநில அரசுகளால் தாக்கல் செய்ய முடியும். இடைக்கால பட்ஜெட்டில் பெரியளவிலான நலத்திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படாது. புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படாது.
Interim Budget 2026-27: உற்றுநோக்கப்பட்ட இடைக்கால பட்ஜெட்
இந்தச் சூழலில், மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு இன்று காலையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது. 2026–27 நிதியாண்டுக்கான ரூ.4.06 லட்சம் கோடிக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை அம்மாநில நிதியமைச்சர் சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா சட்டமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார். மம்தா பானர்ஜியின் தேர்தலுக்கு முந்தைய பட்ஜெட் இது என்பதால் நாடு முழுவதும் உள்ள அரசியல் நோக்கர்கள் இந்த பட்ஜெட்டை அதிகம் உற்றுநோக்கினர்.
Lakshmi Bhandar Scheme: பெண்களுக்கான ஊக்கத்தொகை உயர்வு
அந்த வகையில், பெண் வாக்காளர்களை குறிவைத்து எக்கச்சக்க அறிவிப்புகள் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் முக்கியமாக பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் மாத ஊக்கத்தொகையில் 500 ரூபாய் அளவிற்கு உயர்த்தி உள்ளது.
லட்சுமி பந்தர் திட்டத்தின் கீழ், தற்போது பொதுப்பிரிவு மகளிருக்கு ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது, பட்டியல் சமூக/பட்டியல் பழங்குடியின பெண்களுக்கு ரூ.1200 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது ஊக்கத்தொகை அதிகரிக்கப்பட்டதன் மூலம் முறையே ரூ.1500 மற்றும் ரூ.1700 ஆக ஊக்கத்தொகை உயரும்.
Lakshmi Bhandar Scheme: பின்னணியில் தேர்தல் கணக்கு
சமீபத்தில் நடந்த மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், டெல்லி போன்ற தேர்தல்களில் மகளிருக்கு வழங்கப்படும் மாத ஊக்கத்தொகை திட்டங்கள் பெரியளவில் கைக்கொடுத்தன. பெண் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இந்த மூன்று மாநிலங்களிலும் பாஜக அல்லது பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியே ஆட்சி செய்கிறது. மத்திய பிரதேசத்தில் ரூ.1250, மகாராஷ்டிராவில் ரூ.1500 மற்றும் டெல்லியில் வறுமையில் இருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.2,500 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் ரூ.2,100 அளவிற்கு உதவித்தொகையை உயர்த்த பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது.
மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த முறை தவறவிட்ட ஆட்சியை இந்த முறை கண்டிப்பாக பிடிக்க வேண்டும் என பாஜக கடுமையாக முயற்சிக்கிறது. எனவே, மேற்கு வங்க அரசு வழங்கி வரும் லட்சுமி பந்தர் திட்டத்தின் மாத ஊக்கத்தொகையை ரூ.2000 அல்லது ரூ.2500 அளவில் உயர்த்த பாஜக திட்டமிட்டு வந்த நிலையில், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அரசு முந்திக்கொண்டு ரூ.500 அளவில் அதிகப்படுத்தி உள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து இத்திட்டம் மேற்கு வங்க அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, இதனால் மம்தா பானர்ஜி அரசுக்கு அதிக வரவேற்பு இருக்கிறது. ஒருவேளை பாஜக, இந்த நிதியை மேலும் அதிகரிக்க வாக்குறுதி அளித்தால் அது மம்தாவுக்கு பாதகமாகவும் போகலாம்.
DA Hike: அகவிலைப்படி உயர்வு
பெண்களை கவரும் வகையில் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்புக்கு மம்தா அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் உள்ளன. வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் வரை மாதந்தோறும் ரூ.1,500 நிதி உதவி; அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் அங்கன்வாரி உதவியாளர்கள் உள்ளிட்டோரின் சம்பளம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் ரூ.1,000 அளவில் அதிகரிக்கப்படும் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன. அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 4 சதவீதம் உயர்த்தப்படுவதாகவும் மேற்கு வங்க அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இடைக்கால பட்ஜெட்
தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் என்ற பெயரில் மாத ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதை திமுக அரசு கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தியது. ஆனால் தற்போது எதிர்க்கட்சியான அதிமுக தனது முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை மாதம் ரூ.2000 ஆக உயர்த்துவோம் என அறிவித்துள்ளது. அதேபோல், திமுக அரசும் சமீபத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும் வகையில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து இம்மாதத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட்டை திமுக அரசு தாக்கல் செய்யும், மேற்கு வங்கத்தை போல் தற்போதைய திட்டங்களில் பல புதிய அறிவிப்புகள் வரலாம்.
