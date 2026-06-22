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20% உயர்ந்த அகவிலைப்படி... ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் மாஸ் அறிவிப்பு

DA Hike : அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் 18 சதவீதத்தில் இருந்து 38 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என மேற்கு வங்க அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:02 PM IST
20% உயர்ந்த அகவிலைப்படி... ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் மாஸ் அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credits : DA Hike | Image Source: Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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