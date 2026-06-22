/20% உயர்ந்த அகவிலைப்படி... ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் மாஸ் அறிவிப்பு

West Bengal DA Hike : பாஜக தலைமையிலான மேற்கு வங்க அரசு இன்று அவர்களின் அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்டை அறிவித்துள்ளது. அதாவது 20 சதவீதம் அளவிற்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி மிகப்பெரும் அறிவிப்பை மேற்கு வங்க அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக முதல்முறையாக கடந்த மே மாதம் ஆட்சி அரியணையில் ஏறியது. சுவேந்து அதிகாரி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். ஆட்சி பொறுப்பேற்று 40 நாள்களை தாண்டியிருக்கும் நிலையில், பாஜக அரசு அதன் 2026-27 பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில் பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் உரையை மேற்கு வங்கத்தின் நிதி அமைச்சர் ஸ்வபன் தாஸ்குப்தா வாசித்தார், அப்போது 20 சதவீதம் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்தார். இதனால், லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும்.
அதன்படி தற்போது 18 சதவீதம் இருந்த அகவிலைப்படி, உயர்வுக்கு பின்னர் 38 சதவீதமாக உயர்கிறது. அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 15 ஆண்டுகளாக மேற்கு வங்கத்தை ஆண்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றிய பின்னர், பாஜக தாக்கல் செய்த முதல் பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு குஷியான அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது.
அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு, அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும் தொகையாகும். இது ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தில் இருந்து அரசு நிர்ணயிக்கும் சதவீதத்துடன் கணக்கிடப்பட்டு, அகவிலைப்படி வழங்கப்படும். ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படும்.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் ரூ.40 ஆயிரம் அடிப்படை சம்பளம் வாங்கினால், ரூ.8 ஆயிரம் அகவிலைப்படி கிடைக்கும். இதை ஆறு மாதங்களுக்கு என பார்த்தால், ரூ.48 ஆயிரம், ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.96 ஆயிரம் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும். இதற்கு பின் வரி செலுத்த வேண்டும். அகவிலைப்படி உயர்வதை போல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்திற்கு அகவிலைப்படி நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது, அதுவும் அதிகரிக்கும்.
சமீப ஆண்டுகளில் 20 சதவீதம் அளவிற்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டது, மேற்கு வங்கத்தில் இது மிகப்பெரிய அறிவிப்புகளில் ஒன்றாகும். இதனால், அரசு ஊழியர்களின் வருவாய் அதிகரிக்கும், விலைவாசி உயர்வை ஈடுகட்ட இது அவர்களுக்கு கைக்கொடுக்கும்.