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அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% DA - மாநில அரசு அறிவிப்பு

DA Hike : அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் உயர்த்தி அசாம் மாநில அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அமைச்சரவை ஒப்புதல் தெரிவித்த நிலையில், அகவிலைப்படி தற்போது 58 சதவீதத்தில் இருந்து 60 சதவீதமாக உயர இருக்கிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:44 PM IST
அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% DA - மாநில அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Image Source : DA Hike (Image Source: X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% DA - மாநில அரசு அறிவிப்பு
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