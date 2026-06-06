/அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% DA - மாநில அரசு அறிவிப்பு

Dearness Allowance Hike : அரசு ஊழியர்களுக்கு இது அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த காலம். ஜூன் பிறந்தவிட்டாலே அகவிலைப்படி குறித்த பேச்சுகளும் எழுந்துவிடும். அகவிலைப்படி உயர்ந்துவிட்டால் மாதம் கைக்கு வரும் சம்பளத் தொகையும் அதிகரிக்கும். எனவே, அரசு ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பார்கள்.
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் அதன் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை சமீபத்தில் உயர்த்தியிருந்து. இதனால், லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மகிழ்ச்சி கடலில் மிதந்தனர். தற்போது அசாம் மாநில அரசும் அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல், மே மாதத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுடன்தான் அசாமிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், பாஜகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைத்துவிட்டது. ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா அசாம் முதலமைச்சராக தொடர்கிறார்.
அசாம் சட்டப்பேரவை வரும் ஜூலை 6ஆம் தேதி கூட்டப்படும் என அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா அறிவித்தார். இந்த கூட்டத்தொடரில் 2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான புதிய ஆட்சியின் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
புதிய ஆட்சி அமைந்த பின் முதல்முறையாக நேற்று (ஜூன் 5) அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. 12 புதிய அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், தற்போது அசாம் அமைச்சரவையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. வரும் நாள்களில் இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்படலாம்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில்தான் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை 2% உயர்த்துவதாக அசாம் அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதற்கு முன் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 58% ஆக இருந்தது. தற்போது 2% உயர்ந்திருப்பதன் மூலம் அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரித்துள்ளது. அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா, "இன்று அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை 2 சதவீத புள்ளிகள் அளவுக்கு உயர்த்த முடிவெடுத்துள்ளோம். இதனால், அகவிலைப்படி 58 சதவீதத்தில் இருந்து 60 சதவீதமாக உயரும்" என தெரிவித்தார்.
அகவிலைப்படி உயர்வு மட்டுமின்றி, அசாம் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசாம் மாநிலத்திற்கு இரண்டாவது தலைநகர் வளாகத்திற்காக 20 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த வளாகம், தலைநகர் கௌகாத்தியில் இருந்து கிழக்கே சுமார் 440 கி.மீ., தொலைவில் திப்ருகார் நகரில் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் கூறுகையில், "இந்த வளாகம் திப்ருகர் மாவட்டத்திற்குள் அமையும். திப்ருகார் சட்டமன்ற உறுப்பினர், திப்ருகார் 2வது தலைநகர் வளாக மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் தலைவராக செயல்படுவார். மேலும் அவருக்கு அமைச்சரவை அந்தஸ்து வழங்கப்படும்" என்றார்.
குறிப்பாக, இந்த வளாகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் செலவிடப்படும் ரூ.500 கோடி பட்ஜெட்டை அசாம் அரசு அனுமதித்துள்ளது. "2016ஆம் ஆண்டு முதல் நிதியில் எந்தவித அதிகரிப்பும் இல்லை. அந்த தொகையில் 10 சதவீதத்தை, பள்ளிகளில் மின்விசிறிகள் பொருத்துதல், சிறந்த மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்குதல் அல்லது ஆம்புலன்ஸ் வாங்குவதல் போன்ற மாணவர்களின் உடனடித் தேவைகளுக்காக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பயன்படுத்தலாம்" என்றார்.