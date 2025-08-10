English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா முன்னேறுவது சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை... அமெரிக்காவை சாடிய ராஜ்நாத் சிங்

இந்தியாவின் விரைவான வளர்ச்சியைக் கண்டு உலக சக்திகள் பொறாமைப்படுவதாகக் கூறி, அமெரிக்க வரிகள் குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார்.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:03 PM IST
  • பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முன்னணியில் உள்ளது.
  • இந்தியா உலக நலனை நாடினாலும், தன் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதை பொறுத்துக்கொள்ளாது

இந்தியாவின் விரைவான வளர்ச்சியைக் கண்டு உலக சக்திகள் பொறாமைப்படுவதாகக் கூறி, அமெரிக்க வரிகள் குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று காலை கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். இந்தியா ஒரு வல்லரசாக மாறுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது எனவும் அவர் கூறினார். .

"சிலருக்கு  இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. 'சப்கே பாஸ் தோ ஹம் ஹைன் (நான் தான் அனைவருக்கும் முதலாளி) என்ற எண்ணம் உள்ளதால் இந்தியா எப்படி இவ்வளவு வேகமாக முன்னேறி வருகிறது?'  என்ற பொறாமையில் உள்ளதால், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும்போது அவற்றை அதிக விலைக்கு விற்க முயற்சிகள் இப்போது நடந்து வருகின்றன," என்று அவர் மத்தியப் பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் கூறினார்.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை விலை உயர்ந்ததாக மாற்றுவதன் மூலம் மற்ற நாடுகளை விலக்கச் செய்யும் முயற்சி இது என்று அமைச்சர் கூறினார். "ஆனால் இந்தியா முன்னேறி வரும் வேகத்தை கருத்தில் கொண்டால், எந்த உலக சக்தியாலும் நாம் ஒரு வல்லரசாக மாறுவதைத் தடுக்க முடியாது என்பதை உணர முடியும்" என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

ரஷ்யாவின் எண்ணெய் வாங்குவதற்காக இந்தியா மீது அமெரிக்கா 50% க்கும் அதிகமான வரிகளை விதித்துள்ளது - இந்த நடவடிக்கையை அரசாங்கம் "நியாயமற்றது" என்று இந்தியா நிராகரித்துள்ளது. ரைசன் மாவட்டத்தின் உமாரியா கிராமத்தில் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் (BEML) இன் 'பிரம்ஹா' ரயில் மையத்திற்கான உற்பத்திக்கு திரு. சிங் இன்று காலை அடிக்கல் நாட்டினார். நிகழ்வில் உரையாற்றிய அவர், ஆபரேஷன் சிந்தூர் மற்றும் 'ஆத்மநிர்பர்' அல்லது சுயசார்புடையதாக மாறுவதற்கான அரசாங்கத்தின் உந்துதலையும் குறிப்பிட்டார்.

பஹல்காம் தாக்குதல் குறித்து, இந்தியா உலக நலனை நாடினாலும், தன் மூது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதை பொறுத்துக்கொள்ளாது என்று அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்: ஆபரேஷன் சிந்தூரின் போது இந்தியப் படைகள் உள்நாட்டு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தின. இது வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்தது, பாதுகாப்பு அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார், "பாதுகாப்புத் துறையில் தன்னார்வம் மிக்க நிலையை உருவாக்குவதற்கான உறுதிமொழியை எடுத்ததால்தான் இந்தியா இந்த நிலையை அடைய முடிந்தது" என்று கூறினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முன்னணியில் உள்ளது. "எங்கள் பாதுகாப்பு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் அதிகரித்து வருகின்றன, மேலும் சாதனை எண்ணிக்கையைத் தொட்டுள்ளன. இது புதிய இந்தியாவின் புதிய பாதுகாப்புத் துறை" என்று அவர் கூறினார்.

முன்னதாக, விமானங்கள் அல்லது ஆயுதங்கள் என கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் வெளிநாடுகளில் தயாரிக்கப்பட்டன. மேலும் தேவை ஏற்படும் போதெல்லாம், இந்தியா அவற்றை மற்ற நாடுகளிலிருந்து வாங்கியது, "இன்று, நாங்கள் இவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை இந்திய மண்ணில் தயாரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிற நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்கிறோம்" என்று பெருமையுடன் அறிவித்தார்.

இந்தியாவின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைப்பாட்டை ஒரு தசாப்தத்திற்கு முந்தைய நிலைப்பாட்டுடன் அமைச்சர் வேறுபடுத்திக் காட்டினார். "2014 இல், இந்தியா 11 வது பெரிய பொருளாதாரமாக இருந்தது. இன்று, நாங்கள் முதல் நான்கு நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறோம். நமது வளர்ச்சி விகிதம் சுமார் 6.3 சதவீதமாக உள்ளது "என்று அவர் கூறினார்.

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை எண்ணிக்கையில் விவரித்த அவர், "பிரதமர் மோடிஅவர்கள் முதல் முறையாக பிரதமரானபோது, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஏற்றுமதி ரூ.600 கோடி மதிப்புடையதாக இருந்தது. இன்று, அந்த எண்ணிக்கை ரூ.24,000 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. உலக நாடுகள் நமது பொருட்களை வாங்குகின்றன" என்று கூறினார்.

ரைசனில் அமைக்கப்படவுள்ள ரூ.1,800 கோடி மதிப்பிலான கிரீன்ஃபீல்ட் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை பற்றிப் பேசுகையில், இந்த வசதி அதிவேக ரயில்களுக்கான ரயில் பெட்டிகளை தயாரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிற ரயில் பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்யும். இதனால் 5,000 நேரடி வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றார்.

"மத்தியப் பிரதேசம் பாதுகாப்புத் துறை வளங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தலைமைத்துவத்திற்கான மையமாக மாறுவதற்கான அனைத்து அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது. பாதுகாப்புத் துறை மூலம் மத்தியப் பிரதேசத்தில் என்ன செய்ய முடியுமோ, அதை நான் எப்போதும் செய்யத் தயாராக இருப்பேன்," என்று அவர் கூறினார், மாநிலத்தின் தொழில்துறை வளர்ச்சி நாட்டை "புதிய உயரத்திற்கு" கொண்டு செல்லும் என்றும் கூறினார்.

Rajnath SinghDonald TrumpIndiaSupe PowerUS President

