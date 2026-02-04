தலைநகர் டெல்லியில் தொடரும் மர்மம்! பதறவைக்கும் புள்ளிவிவரம்: 15 நாட்களில் 800 பேர் மாயம்

Human Trafficking In Delhi: தேசிய தலைநகரான டெல்லியில் 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் 15 நாட்களில் மட்டும் 807 பேர் மாயமாகியிருப்பதாக டெல்லி காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 54 பேர் காணாமல் போவதைக் காட்டுகிறது. இதில் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்த சம்பவம் டெல்லி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. டெல்லியில் நிலவும் இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் சூழல் குறித்த விரிவாக பார்ப்போம்.
சிறுவர்கள் மற்றும் டீன்ஏஜ் வயதினர் அதிகம் பாதிப்பு
காணாமல் போன 191 சிறார்களில் 169 பேர் பதின்ம வயதினர் (Teenagers). இதில் 138 சிறுமிகள் மற்றும் 31 சிறுவர்கள் அடங்குவர். அதேபோல 8 முதல் 12 வயது வரையில் 13 சிறுவர்கள் அடங்குவர். 8 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களில் 9 குழந்தைகள் (இதில் 6 குழந்தைகள் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை) அடங்குவர். ஒட்டுமொத்தமாக மாயமான பதின்ம வயதினரில் 71% பேர் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லியில் மாயமானவர்கள் விவரம்
சமீபத்திய தகவல்களின்படி, ஜனவரி 27-ஆம் தேதி வரையிலான கணக்கீட்டில் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டு முழுவதையும் கணக்கிட்டால், டெல்லியில் 24,508 பேர் மாயமாகியுள்ளனர். இதில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் (14,870) பெண்கள் ஆவர்.
நிபுணர்கள் கூறும் காரணங்கள் என்ன?
- வேலை தேடி நகரத்திற்கு வரும் மக்கள் கூட்டத்தில் பலர் காணாமல் போகின்றனர்.
- நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் குடும்பத் தகராறுகள் காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறுதல்.
- பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை குறிவைத்து இயங்கும் கடத்தல் நெட்வொர்க்குகள்.
- மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் முறையான கண்காணிப்பு இல்லாமை.
- இணையம் வழியாக அறிமுகமாகும் நபர்களை நம்பி வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது சமீபகாலமாக அதிகரித்துள்ளது.
- வறுமை காரணமாகப் பள்ளிகளில் இருந்து விலகும் குழந்தைகள், பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலில் கடத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
காவல்துறையின் 'ஆபரேஷன் மிலாப்'
டெல்லி காவல்துறை காணாமல் போன குழந்தைகளை மீட்பதற்காக 'ஆபரேஷன் மிலாப்' (Operation Milap) என்ற சிறப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தனியாக இருக்கும் குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, காப்பகங்களில் ஒப்படைக்கப்படுகின்றனர்.
2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோர் மீட்கப்பட்டனர், இருப்பினும் 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் உயர்ந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து என்ன?
காவல்துறையின் 'ஆபரேஷன் மிலாப்' போன்ற திட்டங்கள் மூலம் மீட்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், மாயமாகும் வேகத்திற்கு ஈடாக மீட்பு விகிதம் இல்லை. இது பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மற்றும் வலுவான சமூக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இருந்தால் மட்டுமே இந்த எண்ணிக்கையைக் குறைக்க முடியும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மேலும் டெல்லியின் மக்கள் தொகை அடர்த்திக்கு ஏற்ப, சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்பு கேமராக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது மற்றும் 'முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பத்தை' (Facial Recognition Technology) மீட்புப் பணிகளில் தீவிரமாகப் பயன்படுத்துவது அவசியம் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்ன?
- இந்த நெருக்கடியான சூழலில் குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்தினர் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கிய வழிமுறைகள் என்னவென்றால், "காணாமல் போனவர்கள் குறித்த விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும், பதிவு செய்யவும் அரசாங்கத்தின் ZIPNET இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஒருவர் காணாமல் போனால் '24 மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டும்' என்ற தவறான எண்ணத்தைக் கைவிட்டு, உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும். முதல் சில மணிநேரங்கள் (Golden Hours) மீட்புப் பணிக்கு மிக முக்கியமானவை.
- குழந்தைகளுக்குத் தங்கள் பெயர், பெற்றோர் பெயர், தொலைபேசி எண் மற்றும் முகவரியைக் கட்டாயம் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க - மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்டு மோசம் பாேன சிறுவன்! ரூ.85 லட்சம் அபேஸ்..நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க - வெளிநாட்டில் இருந்து தங்கம் கொண்டு வர... புதிய சுங்க விதிமுறைகள் அமல்!
மேலும் படிக்க - பிரதமர் மோடி பயப்படுகிறார் -ராகுல் காந்தி கடும் தாக்கு.. 8 எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் சஸ்பெண்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ