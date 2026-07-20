/CJP பேரணி: போலீசார் தடியடி; நோ இன்டர்நெட்; மெட்ரோ பாதிப்பு - டெல்லியில் நடப்பது என்ன?

Delhi CJP Chalo Sansad March Latest Updates : டெல்லியில் இன்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் டெல்லியில் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி மேற்கொண்டனர். பாதுகாப்பு படையினர் பேரணி சென்றவர்களை நோக்கி கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதால் டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்று நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாள் என்பதால், டெல்லி போலீசார் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் பேரணிக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என தெரிகிறது. பேரணியை முன்னிட்டு நாடாளுமன்றத்தின் நுழைவு வாயிலும் அடைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.
நீட் தேர்வில் நடைபெறும் குறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்ற மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டி, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி அவர்கள் இன்று பேரணி சென்றனர். பேரணியில் பங்கேற்றதில் பெரும்பாலானோர் இளைஞர்கள் ஆவர். இளைஞர்களுக்கு எதிராகவே போலீசார் இன்று கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், தடியடி செய்தும் கூட்டத்தை கலைக்க முயன்றனர்.
#WATCH | Delhi | Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control pic.twitter.com/gijaCjJksW— ANI (@ANI) July 20, 2026
போலீசாரின் தடையை மீறி இளைஞர்கள் பேரணி தொடர முயன்றபோது, போலீசார் தடியடி நடத்தி உள்ளனர். இதில் போராட்டக்காரர்களுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. போலீசாருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
டெல்லியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவும் நிலையில், மத்திய டெல்லி பகுதிகளில் மொபைல் இன்டர்நெட் முடக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் தடியடி நடத்தினாலும் போலீசாருக்கு எதிராக போராட்டக்காரர்கள் வன்முறையில் ஈடுபடவில்லை.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தனது ஆதரவாளர்களை அமைதிகாக்கும்படி தெரிவித்துள்ளது. "ஓரிடத்தில் உங்களை தடுத்து நிறுத்தினாலும், நீங்கள் நிதானமாக இருக்க வேண்டும், அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும். அமைதி மற்றும் அன்பால் மட்டுமே நாம் வெற்றிபெற முடியும்" என சிஜேபி தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் பேரணியை முன்னிட்டு ராஜிவ் சௌக், ஜன்பத், பட்டேல் சௌக், மத்திய செயலகம், சேவா தீர்த் உள்ளிட்ட 5 மெட்ரோ நிலையங்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை மூடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Latest visuals from outside Parliament near Rail Bhawan in Delhi. Protesters have dispersed from this area. pic.twitter.com/I5mIiBli59— ANI (@ANI) July 20, 2026
எனவே, பயணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். ராஜிவ் சௌக் என்ற மெட்ரோ நிலையம் பல மெட்ரோ லைன்களை இணைக்கக் கூடிய ஒன்றாகும். டெல்லியில் மக்கள் அதிகம் புழங்கும் மெட்ரோ நிலையமாகும். எனவே, பயணிகள் கடும் சிரமத்தைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
போராட்டக்காரர்கள் இப்போது நாடாளுமன்றத்தை முன்னேறி வருகின்றனர். பேரணியில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் தற்போது போலீசாரின் தடுப்புகளையும் மீறி பட்டேல் சௌக் பகுதி அடைந்துள்ளனர்.
VIDEO | CJP Parliament March: Protesters breached police barricades at Patel Chowk and attempted to march towards parliament street.— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UPyIzr2LQQ
நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கும் பட்டேல் சௌக் பகுதிக்கும் சுமார் 1.5 கி.மீ., தூரம்தான். எனவே, போராக்காரர்கள் விரைவில் நாடாளுமன்றத்தை நெருங்கக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.