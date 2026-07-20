Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /CJP பேரணி: போலீசார் தடியடி; நோ இன்டர்நெட்; மெட்ரோ பாதிப்பு - டெல்லியில் நடப்பது என்ன?

CJP பேரணி: போலீசார் தடியடி; நோ இன்டர்நெட்; மெட்ரோ பாதிப்பு - டெல்லியில் நடப்பது என்ன?

Delhi CJP Latest Updates : டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அனுமதியின்றி பேரணி மேற்கொண்ட நிலையில், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் போராட்டக்காரர்களை கலைக்க போலீசார் முயற்சித்தனர். இதனால் டெல்லியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:47 PM IST
CJP பேரணி: போலீசார் தடியடி; நோ இன்டர்நெட்; மெட்ரோ பாதிப்பு - டெல்லியில் நடப்பது என்ன?
Image Credit: Delhi CJP Chalo Sansad March | Image Source : PTISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP பேரணி: போலீசார் தடியடி; நோ இன்டர்நெட்; மெட்ரோ பாதிப்பு- டெல்லியில் நடப்பது என்ன?
Delhi25 min ago
2
Chennai32 min ago
3
EPFO50 min ago
4
Madurai News1 hr ago
5
Vanni Arasu1 hr ago