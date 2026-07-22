/டெல்லி சிஜேபி போராட்டம்: பெண் போராட்டக்காரரை அறைந்த டிசிபி சந்தீப் லம்பா -என்ன நடந்தது?

டெல்லியில் தொடரும் பேப்பர் லீக் எதிர்ப்புப் போராட்டத்தின் போது, டெல்லி காவல்துறை அதிகாரி சந்தீப் லம்பா பெண் போராட்டக்காரரைத் தாக்கிய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. தன் மீது கற்கள் வீசப்பட்டதாகவும், எலும்பில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரி தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, பிரியாங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையிலும் சுமுக முடிவு எட்டப்படாமல் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் மாணவர் போராட்டத்தின் போது, அமைதியாக நின்றுகொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை இழுத்துச் சென்று கூடுதல் டிசிபி சந்தீப் லம்பா அறைந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
"அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்திய பெண் மீது காவல்துறை அதிகாரி தாக்குதல் நடத்தியது ஏன்? இதுதான் டெல்லி காவல்துறை பெண்களுக்கு அளிக்கும் பாதுகாப்பா?"
வைரல் வீடியோக்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் குறித்து கூடுதல் டிசிபி சந்தீப் லம்பா தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்:
Unacceptable abuse of power.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
Additional DCP Sandeep Lamba must be suspended immediately for hitting a female protester. High-ranking officers should be held to higher standards, not given impunity. pic.twitter.com/QcGWG6s7Ut
பிரதமர் இல்லத்தை நோக்கிப் பேரணியாகச் செல்ல முயன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களையும் டெல்லி காவல்துறை கைது செய்து அப்புறப்படுத்தியது.
போராட்டக் களத்தில் பல மாணவர்களும், பெண் போராட்டக்காரர்களும் காயமடைந்த படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டாவை சிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர்களான சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ராங்கா ஆகியோர் சந்தித்துப் பேசினர். இரு தரப்பிலும் பேச்சுவார்த்தைக்கான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், இதில் எந்த ஒரு சுமுகமான முடிவும் எட்டப்படவில்லை. பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு தங்களை வீட்டுச் சிறையில் வைப்பது போல் காவல்துறை நடந்துகொண்டதாகப் போராட்டக் குழுவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.