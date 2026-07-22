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டெல்லி சிஜேபி போராட்டம்: பெண் போராட்டக்காரரை அறைந்த டிசிபி சந்தீப் லம்பா -என்ன நடந்தது?

Delhi CJP Protest: பேப்பர் லீக் (Paper Leak) விவகாரத்திற்கு எதிராக சிஜேபி (CJP) அமைப்பும் மாணவர்களும் நடத்தி வரும் போராட்டம், டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த போராட்டத்தின் போது டெல்லி காவல்துறையின் வடகிழக்கு மாவட்ட கூடுதல் டிசிபி (Addl. DCP) சந்தீப் லம்பா, பெண் போராட்டக்காரரை அறைந்ததாகவும், அவமரியாதையாக நடந்துகொண்டதாகவும் வெளியான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 22, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:08 PM IST
டெல்லி சிஜேபி போராட்டம்: பெண் போராட்டக்காரரை அறைந்த டிசிபி சந்தீப் லம்பா -என்ன நடந்தது?
Image Credit: @Cockroachisback (X) | Delhi CJP Protest: Addl DCP Sandeep Lamba Slaps Woman

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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