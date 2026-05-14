/அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 நாள் Work From Home! முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!

Work From Home Delhi: டெல்லியில் வாரத்தில் 2 நாள் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம். பிரதமர் மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க எரிபொருள் சேமிப்புக்காக புதிய முயற்சி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
எரிபொருள் பயன்பாட்டை குறைக்கும் நோக்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்ட வேண்டுகோளை தொடர்ந்து, டெல்லி அரசு முக்கியமான முடிவொன்றை எடுத்துள்ளது. அதன் படி, அரசு அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் முறையை அனுமதிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த புதிய திட்டம், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதோடு, எரிபொருள் செலவை கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் உதவும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக, தினசரி அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதன் மூலம் கார்பன் வெளியேற்றத்தையும் குறைக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் Save Fuel அழைப்பை ஆதரிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி அரசு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். உலகளவில் எரிபொருள் விலை உயர்வு மற்றும் காலநிலை மாற்றம் போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்தகைய மாற்று வேலை முறை மிகவும் அவசியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் அமல்படுத்தல் குறித்து விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அனைத்து துறைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக WFH நடைமுறையை அமல்படுத்த முடியாது என்பதால், பணியின் தன்மையை பொருத்து சில துறைகளில் மட்டுமே முழுமையாக இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படலாம்.
இந்நிலையில், தகவல் தொழில்நுட்பம், நிர்வாகம் போன்ற துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இந்த திட்டம் மிகுந்த பயன் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேரடியாக மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய துறைகளில் இந்த திட்டம் வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலேயே அமல்படுத்தப்படும். மேலும், WFH முறையின் மூலம் ஊழியர்களின் பணி திறன் குறையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய தேவையான கண்காணிப்பு முறைகளும் கொண்டு வரப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதற்காக டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த முயற்சி வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தப்பட்டால், பிற மாநிலங்களும் இதை பின்பற்ற வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக மெட்ரோ நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் காற்று மாசுபாடு அதிகமாக உள்ள நிலையில், இத்தகைய தீர்வுகள் மிகவும் அவசியமானதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
சமீப காலங்களில், வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் முறை அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா காலத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த வேலை முறை, தற்போது நிரந்தரமாக சில துறைகளில் இடம்பிடித்து வருகிறது. டெல்லி அரசின் இந்த முடிவு, ஊழியர்களுக்கு சுலபமான பணிமுறையையும், குடும்பத்துடன் கூடுதல் நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பையும் வழங்கும் என்பதால், பொதுவாக நல்ல வரவேற்பை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், எரிபொருள் சேமிப்பும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும், பணியாளர்களின் வாழ்க்கை தரமும் ஒரே நேரத்தில் மேம்படும் என அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.