/நந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவு: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு டெல்லி முதல்வர் உருக்குமான கடிதம்

எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தையும், சமூக ஆர்வலருமான ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்கா (96) கடந்த ஜூலை 13ஆம் தேதி வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார்.
எஸ்செல் குழுமத்தின் மூத்த நிர்வாகியாகவும் விளங்கிய ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்கா தனது வாழ்க்கையை பொது வாழ்விற்காகவும், சமூக சேவைக்காகவும் அர்பணித்துக்கொண்டவர்.
ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்காவின் இறுதிச் சடங்குகள் அனைத்தும், கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி அவர் உருவாக்க உதவிய ஹரியானா ஹிசார் மாவட்டத்தில் இருக்கும் அக்ரோஹா தாமில் உள்ள கோயங்கா உத்யான் பகுதியில் நடைபெற்றது. எஸ்ஸெல் குழுமத் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இறுதிச் சடங்குகளை மேற்கொண்டார்.
பிரதமர் மோடி உள்பட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள், நட்சத்திரங்கள், அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் என பலரும் ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவிற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில் டெல்லி முதலமைச்சர் ரேக்கா குப்தா, ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவையொட்டி, எஸ்ஸெல் குழுமத் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கடிதம் எழுதி உள்ளார். முன்னர் சமூக ஊடகங்களில் அஞ்சலியை பதிவு செய்திருந்த அவர் தற்போது இந்த கடிதத்தை எழுதி உள்ளார்.
पूर्व सांसद व Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 13, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें।
ॐ शांति pic.twitter.com/G1Fu5JfkM2
ரேகா குப்தா அவரது கடிதத்தில், "நந்த்கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவுச் செய்தியால் மிகுந்த துயரம் அடைந்தேன். டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா மற்றும் துயரத்தில் வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், "நந்த்கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவால் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. இது குடும்பத்திற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகும். இறைவன் அவரின் ஆத்மாவுக்கு தனது புனிதப் பாதங்களில் ஓர் இடத்தை அளித்து, இந்த மாபெரும் இழப்பை தாங்கிக்கொள்ளும் வலிமையைக் கொடுக்கட்டும்" என எழுதியிருந்தார்.
நந்த்கிஷோர் கோயங்கா அவர்களின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் அவரது பெயரில் புதிய பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்று டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
நந்த்கிஷோர் கோயங்காவின் இறுதிச் சடங்கு நடந்த அக்ரோஹாவில் 32 ஏக்கர் பரப்பளவில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா அறிவித்தார். இங்கு தொழிற்முறை கல்வி, உயர்க் கல்வி, ஆராய்ச்சி, திறன் மேம்பாடு, வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த பயிற்சிகளை ஒங்கிணைக்கும் கல்வி நிறுவனம் வடிவமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.