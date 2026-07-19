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நந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவு: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு டெல்லி முதல்வர் உருக்குமான கடிதம்

எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் மூத்த நிர்வாகியுமான, சமூக ஆர்வலருமான ஸ்ரீநந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவையொட்டி, அவரது மகனும் எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தனிப்பட்ட முறையில் ஆறுதல் தெரிவித்து கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:58 AM IST
நந்த்கிஷோர் கோயங்கா மறைவு: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு டெல்லி முதல்வர் உருக்குமான கடிதம்
Image Credit: Delhi CM Rekha Gupta wrote heartfelt letter to Dr Subhash Chandra | File Image : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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