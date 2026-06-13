/விவாகரத்துக்கு வந்த ஜோடி..Divorce பேப்பரை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த மனைவி!

சமீப சில நாட்களாகவே, காதல் மற்றும் திருமண ஜோடிகளுக்குள் புரிதலின்மையும் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதனால், பல பேர் விவாகரத்துக்கோரி குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் லைனில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இவ்வளவும் நடப்பதற்கு மத்தியில், ஒரு ஜோடி விவாகரத்து பெறுவதற்கு முன்பு ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கொரோனா பெருந்தொற்று பலரது வாழ்க்கையை பலவேறு வகையில் மாற்றியது. குறிப்பாக, திருமணமனாவர்களின் வாழ்வு பெரும் மாற்றத்தை எதிர்கொண்டது. இந்த பேரிடர் காரணமாக பலரும் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், தினம் ஒரு திசையாக ஆபிசிற்கு சென்று வந்தவர்கள், ஒரே வீட்டில் ஒன்றாக எல்லா நேரங்களிலும் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்பட்டது.
வீட்டிலிருந்து வேலை, வெளியில் எங்கும் போக முடியாத நிலை பல பேரை அதிகம் சண்டையிட செய்தது. இதில் பல பேர் விவாகரத்து பெறும் நிலையும் நேர்ந்தது.
டெல்லியிலும், ஒரு ஜோடி பிரியும் நிலை வரை சென்றனர். இவர்கள், விவாகரத்து வாங்குவதற்கு சில நிமிடங்கள் இருக்கும் வேலையில், தங்கள் திருமணத்திற்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் என முடிவெடுத்து ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ முடிவு செய்திருக்கின்றனர்.
True love always wins— SriSathya (@sathyashrii) June 12, 2026
> According to widely shared accounts, Shikha Singh had filed a dowry case against her husband, Saurabh, and the couple had been fighting a legal battle for years.
> During the prolonged proceedings, Shikha's father allegedly spent much of his… pic.twitter.com/TK2jebIX1V
இவர்கள், தங்களின் விவாகரத்து பெருவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, தங்களின் விவாகரத்து பேப்பரை கிழித்துப்போட்டு விட்டு, இறுக்கமாக கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டனர்.
இதில், விவாகரத்து பெற விரும்பிய மனைவியின் பெயர் சிக்கா சிங். இவருக்கு, 2020ல் திருமணம் நடந்துள்ளது. இதற்கு சில நாட்களில், இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட தொடங்கியிருக்கிறது. இந்த சூழல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வொர்ஸ்ட் ஆக ஆரம்பித்திருக்கிறது. வரதட்சனை கொடுமை என்கிற வழக்கும், அந்த பெண்ணின் கணவர் மீது பாய்ந்துள்ளது.
சிக்காவின் தந்தைக்குவிவாகரத்து வழக்கு நடந்து வந்த சமயத்தில் நிதி ரீதியாக பலவித பிரச்சனை இருந்திருக்கிறது. இதையடுத்து மகளின் வழக்கறிஞருக்கு பணம் கொடுக்க முடியாமலும், தன் சொந்த மருத்துவ தேவைக்கு பணம் கொடுக்க முடியாமலும் இருந்திருக்கிறார். சில தினங்களுக்கு முன்பு அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இதைக்கேட்டவுடன், அந்த பெண்ணின் கணவர் இருந்த பிரச்சனைகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டு மாமனாரை பார்க்க ஓடோடி சென்றிருக்கிறார். உடனடியாக தன் மாமனாரை ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கும் மாற்றியிருக்கிறார். இப்போது அவர் நலமுடன் இருக்கிறர்.
இதற்கெல்லாம் பிறகு, இந்த விவாகரத்து வழக்கின் ஹியரிங் நடைப்பெற இருந்திருக்கிறது. அப்போது, தன் கணவரை பார்த்த பின்பு உடைந்து அழுத சிக்கா, அந்த விவாகரத்து பேப்பர்களை கிழித்து போட்டு அவரை ஓடிப்போய் கட்டிப்பிடித்திருக்கிறார்.
இந்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் செம வைரலாக பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. பலரும், இதற்கு ஹார்டின் விட்டு வருவதாேடு, அவர்கள் இப்படியே நெடுங்காலம் வாழ வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர்.