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விவாகரத்துக்கு வந்த ஜோடி..Divorce பேப்பரை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த மனைவி!

சமீபத்தில், விவாகரத்து பெருவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக, அதற்குரிய பேப்பர்களை கிழித்துப்பாேட்டு, அந்த ஜோடி ஒன்று சேர்ந்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST
விவாகரத்துக்கு வந்த ஜோடி..Divorce பேப்பரை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த மனைவி!
Image Credit: Delhi Couple | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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