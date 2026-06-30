/மனைவி மீது சந்தேகம், பல முறை கத்தியால் குத்தி கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் பயங்கரம்

புது டெல்லி: நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில், மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட கள்ளத்தொடர்பு சந்தேகத்தால், லக்னோவிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்து, தூங்கிக்கொண்டிருந்த மனைவியைக் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்த கணவரைப் போலீஸார் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். இந்த அதிர்ச்சிச் சம்பவம் கிழக்கு டெல்லியின் கார்கர்தூமா பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லியை குலுங்க வைத்த இந்த குற்றச்சம்பவத்தின் முழு விவரத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனுஜ் ஜோஷி, லக்னோவிலிருந்து டெல்லிக்கு சென்று, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் இத்தாக்குதலை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த ஜூன் 28 அன்று அதிகாலை, கார்கர்தூமாவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பெண் ஒருவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதாகக் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு (PCR) தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீஸார், சோனம் ஜோஷி (30) என்ற பெண் பல இடங்களில் கத்திக் குத்து காயங்களுடன் சடலமாகக் கிடப்பதைக் கண்டனர்.
அதன் பிறகு குற்றப் புலனாய்வு மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து பின்னர், சோனமின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
போலீஸார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் பின்வரும் அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன:
கொலையாளி யார்? உயிரிழந்த சோனமின் கணவர் அனுஜ் ஜோஷி (35) தான் இந்த கொடூரத்தைச் செய்துள்ளார். இவர் லக்னோவில் ஐஸ்கிரீம் வண்டி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். லக்னோவைச் சேர்ந்த சோனம், நொய்டாவில் வீட்டு வேலை செய்து வந்துள்ளார். சமீபகாலமாக டெல்லி கார்கர்தூமாவில் உள்ள தனது நாத்தனார் கௌஷலின் வீட்டில் தங்கியிருந்தார்.
சோனமுக்கு வேறொருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக அவரது கணவர் அனுஜ் சந்தேகப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆத்திரத்தில் அவரைக் கொலை செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார். அனுஜ் இந்த கொலையை லக்னோவிலேயே திட்டமிட்டுள்ளார். அங்கேயே ஒரு கத்தியை வாங்கிக்கொண்டு பேருந்து மூலம் டெல்லி வந்துள்ளார். ஜூன் 28 அதிகாலை 5.40 மணியளவில் சோனம் தங்கியிருந்த உறவினர் வீட்டிற்குள் புகுந்த அவர், ஆழமான தூக்கத்தில் இருந்த சோனமை கண்மூடித்தனமாகப் பலமுறை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளார்.
கொலைக்குப் பிறகு, சாட்சியங்களை மறைப்பதற்காகக் கொலைக்கு பயன்படுத்திய கத்தியை ஒரு பிளாஸ்டிக் பைக்குள் போட்டு அனுஜ் ஒளித்து வைத்துள்ளார். எனினும், சம்பவம் நடந்த சில மணிநேரங்களிலேயே உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் உதவியுடன் போலீஸார் அனுஜை சுற்றி வளைத்துக் கைது செய்தனர். அவர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் கொலைக்குத் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மனைவியின் கொலைக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ள அனுஜிற்கு இது இரண்டாவது திருமணமாகும். முதல் மனைவியின் மூலம் 2 குழந்தைகள் உள்ளனர் (முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டார்). இரண்டாவது மனைவியான சோனம் மூலம் 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். தற்போது இந்த ஐந்து குழந்தைகளும் லக்னோவில் அனுஜுடன் வசித்து வந்த நிலையில், தந்தை சிறைக்கும், தாய் சுடுகாட்டிற்கும் சென்றுள்ளதால் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து டெல்லி போலீஸார் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து, தீவிர விசாரணையைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மனைவி மீதான சந்தேகத்தால் கணவன் அவரை கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பை எற்படுத்தியுள்ளது.