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மனைவி மீது சந்தேகம், பல முறை கத்தியால் குத்தி கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் பயங்கரம்

Delhi Crime: சோனமுக்கு வேறொருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகப்பட்ட அவரது கணவர் அனுஜ், ஜூன் 28 அதிகாலை 5.40 மணியளவில் சோனம் தங்கியிருந்த உறவினர் வீட்டிற்குள் புகுந்து, ஆழமான தூக்கத்தில் இருந்த சோனமை கண்மூடித்தனமாகப் பலமுறை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:12 PM IST
மனைவி மீது சந்தேகம், பல முறை கத்தியால் குத்தி கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் பயங்கரம்
Image Credit: Man Stabs Wife to Death in Delhi (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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