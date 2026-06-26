/தகாத உறவை தட்டிக்கேட்ட மனைவி, சுட்டுக் கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

புது டெல்லி: டெல்லியின் டிக்ரி (Tigri) காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், குடும்பத் தகராறு காரணமாக ஒரு பெண் கணவரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சம்பவத்திற்குப் பிறகு குற்றம் சாட்டப்பட்ட கணவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து அவரைத் தேடி வருகின்றனர். கணவனுக்கு இருந்த தகாத உறவே இந்த கொலைக்கு காரணம் என மனைவியின் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
டெல்லியில் நேற்று நள்ளிரவு சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட பெண் 33 வயதான கவிதா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அவர் சுபம் ராஜ்புத் (Shubham Rajput) என்ற தனது கணவரால் நான்கு முறை சுடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தத்தும் காவல்துறையினரும் தடயவியல் நிபுணர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். உடலைக் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், அதை உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையின் போது, சம்பவ இடத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட சில தோட்டா உறைகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
இத்தம்பதியினருக்கு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்ததாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். ராஜ்புத் வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், அதனால் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டினர்.
கவிதா தனது கணவர் சுபம் ராஜ்புத்துடன் சங்கமம் விஹார் (Sangam Vihar) பகுதியில் வசித்து வந்ததாக ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவர்களுக்கு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்துள்ளது. குடும்பத்தில் நிலவிய பணப் பிரச்சனைகள் காரணமாக இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சம்பபம் குறித்து காவல்துறை கூறியதாவது: ஏற்கனவே கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதங்களும், சண்டைகளும் நடந்துவந்துள்ளன. வியாழன் மாலை சுபம் வீட்டிற்குத் திரும்பிய பிறகு, இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகக் காவல்துறையினர் கூறுகின்றனர். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், சுபம் தனது மனைவியை சுட்டுக் கொன்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்ததையடுத்து, ஒரு குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தது. அங்கு மனைவியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பியுள்ள காவல்துறை அடுத்த கட்ட விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளது.
தற்போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பதுங்கியிருக்கக்கூடிய சாத்தியமான இடங்களை காவல்துறையினர் சோதித்து வருகின்றனர். அவர் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கியை எங்கிருந்து பெற்றார் என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கைது செய்யப்பட்ட பின்னரே, கொலையின் முழு நோக்கம் மற்றும் பிற உண்மைகள் தெளிவாகத் தெரியவரும் என்று காவல்துறையினர் கூறுகின்றனர். விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
கவிதாவின் குடும்பத்தினர் அவரது கணவர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர். குற்றம் சாட்டப்பட்ட கணவர் வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவருக்கு மனைவியின் மீது வெறுப்பும், கோபவும் உருவாகியுள்ளது. கணவனின் தகாத உறவு பற்றி கவிதா அவரிடம் அவ்வப்போது சண்டைபோட்டு வந்துள்ளார். இது அவருடைய கோவத்தை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது. குற்றவாளி பல முறை கீதாவை கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டியுள்ளதாக குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் உறவினர்கள், ராஜ்புத் பந்தயம் கட்டும் (betting) நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இதுகுறித்தும் காவல்துறை விசாரணை செய்து வருகிறது. வழக்கின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து வருவதாகவும், குற்றவாளியின் பின்னணியைச் சரிபார்த்து வருவதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். அதே சமயம் குற்றவாளியை தேடும் பணியும் முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றது.
சம்பவம் நடந்த உடனேயே, காவல்துறை குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உடலை உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். குற்றப் புலனாய்வு மற்றும் தடயவியல் குழுக்கள் சம்பவ இடத்தைப் பார்வையிட்டு, பயன்படுத்தப்பட்ட தோட்டா உறைகள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களைச் சேகரித்தன. கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளியைக் கண்டறியப் பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இது தொடர்பாகத் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
நள்ளிரவில் கணவன் மனைவியை சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் டெல்லி டிக்ரி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.