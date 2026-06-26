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தகாத உறவை தட்டிக்கேட்ட மனைவி, சுட்டுக் கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Delhi Crime News: இத்தம்பதியினருக்கு சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்ததாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். ராஜ்புத் வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், அதனால் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டினர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:08 AM IST
தகாத உறவை தட்டிக்கேட்ட மனைவி, சுட்டுக் கொன்ற கணவன்: டெல்லியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Image Credit: Man Shoots Wife at Delhi (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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