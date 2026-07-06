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திருமணமான 2 மாதத்தில்..புதுப்பெண் முறையில் மரணம்! சாவில் மர்மம்..க்ரைம் பின்னணி

டெல்லியில், 2 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்ட இளம்பெண் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:07 PM IST
திருமணமான 2 மாதத்தில்..புதுப்பெண் முறையில் மரணம்! சாவில் மர்மம்..க்ரைம் பின்னணி
Image Credit: Delhi Newly Married Bride Dead | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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