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டெல்லியில் கொடூரம்: 10 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற கேப் டிரைவர்

Delhi Crime News: "பாப்பா முஜே பச்சா லோ" (அப்பா, என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்).... தெற்கு டெல்லியில் நடைபாதையில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது கடத்தப்பட்ட 10 வயது சிறுமியின் கடைசி வார்த்தைகள் இவைதான்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:26 PM IST
டெல்லியில் கொடூரம்: 10 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற கேப் டிரைவர்
Image Credit: Cab Driver Sexually Assaults, Kills girl in Delhi (Representative Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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