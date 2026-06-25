/டெல்லியில் கொடூரம்: 10 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற கேப் டிரைவர்

டெல்லி: தெற்கு டெல்லியில் 10 வயது சிறுமி கடத்திச் செல்லப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 29 வயதான பாசு குமார் சிங் என்ற வாடகை கார் (கேப்) ஓட்டுநர், அச்சிறுமியைக் கடத்துவதற்கு சரியான தருணம் அமைய 45 நிமிடங்கள் காத்திருந்ததாகக் காவல்துறையிடம் ஒப்புக்கொண்டதாக வியாழக்கிழமை காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அவரது வாக்குமூலத்தில் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளன.
திங்கட்கிழமை அதிகாலையில், அந்த சிறுமி தெற்கு டெல்லியில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே நடைபாதையில் தனது பெற்றோருடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது இச்சம்பவம் நடந்தது.
"பாப்பா முஜே பச்சா லோ" (அப்பா, என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்).... தெற்கு டெல்லியில் நடைபாதையில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது கடத்தப்பட்ட 10 வயது சிறுமியின் கடைசி வார்த்தைகள் இவைதான். அலறல் சத்தம் கேட்டு அச்சிறுமியின் தந்தை டெல்லி வீதிகளில் அந்த வெள்ளை நிற காரைப் பின்தொடர்ந்து ஓடினார். ஆனால், அதற்குள் குற்றவாளி சிறுமியுடன் தப்பிச் சென்றிருந்தான். அந்த வாடகை கார் ஓட்டுநரால் அச்சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கழுத்து நெரிக்கப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டாள்.
திங்கட்கிழமை இரவு, தெற்கு டெல்லியில் உள்ள நடைபாதை ஒன்றில் 10 வயது சிறுமி தனது பெற்றோர் மற்றும் மூன்று உடன்பிறப்புகளுடன் (இரண்டு சகோதரிகள் மற்றும் ஒரு சகோதரன்) தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, ஒரு வாடகை கார் அங்கு வந்து நின்றது. செயலி (app) மூலம் இயங்கும் வாடகை காரை ஓட்டும் பாப்லு என்பவர், அதிக போதையில் இருந்ததாகவும், சவாரிக்கு ஆள் கிடைக்குமா என்று காத்திருந்தபோது தூங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமியைப் பார்த்ததாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அவளது தந்தை விழித்தெழுந்து அந்த வாகனத்தைப் பின்தொடர்ந்து ஓடினார், ஆனால் அவரது முயற்சி பலனளிக்கவில்லை. தந்தை காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு (PCR) அழைப்பு விடுத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, வாகனத்தின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு, நான்கு மணி நேரத் தேடுதல் வேட்டை தொடங்கியது.
சிசிடிவி காட்சிகளில் வாகனம் தெரிந்தாலும், அதன் பதிவு எண் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. காட்சிகளைத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்ததில், அந்த வாகனம் சுமார் ஒரு மணி நேரம் அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. அதிகாலை 4 மணியளவில் அந்த வெள்ளை நிற 'ஹேட்ச்பேக்' (hatchback) ரக கார் அங்கு வந்தது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து, அதிகாலை 5 மணியளவில் சிறுமி கடத்தப்பட்டார் என்பதை காவல்துறை தெரிந்துகொண்டது. குறிப்பிட்ட அந்தப் பகுதியில் நடந்த பயண விவரங்களை வழங்குமாறு வாடகை கார் சேவை செயலிகளிடம் காவல்துறை கோரியது.
இதற்கிடையில், அந்தப் பாதையில் இருந்த பிற சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்த காவல்துறை வாகனத்தைக் கண்டறிந்தது. ஜிபிஎஸ் (GPS) மற்றும் குற்றவாளியின் மொபைல் இருப்பிடத் தரவைப் பயன்படுத்தி, மேற்கு டெல்லியின் விகாஸ்புரி பகுதியில் அந்தக் கார் இருப்பதை காவல்துறை கண்டுபிடித்தது.
விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாப்லு அந்தப் பெண்ணைக் கொன்றதை ஒப்புக்கொண்டார். அப்பெண்ணைக் கடத்திய பிறகு, சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள குருகிராம்-ஃபரிதாபாத் சாலைக்கு அழைத்துச் சென்றதாக பாப்லு தெரிவித்தார். பின்னர் வாகனத்தை ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு, அப்பெண்ணை காட்டுப் பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, துப்பட்டாவால் கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றதாக கூறினார். அதன்பின்னர், அந்த பெண்ணின் உடலை அப்படியே போட்டுவிட்டு சென்றுவிட்டதாகவும் கூறினார்.
ஒரு பெண் குழந்தையை கடத்தி, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கி, கொலை செய்த அந்த நாள், பீகாரைச் சேர்ந்த பாப்லுவுக்கு, ஒரு வழக்கமான பணி நாளாகவே இருந்தது. அப்பெண்ணைக் கொன்ற பிறகு, குருகிராமிலிருந்து மேற்கு டெல்லியில் உள்ள விகாஸ்புரிக்கு ஒரு பயணியை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றார். அங்கிருந்துதான் அவர் காலையில் கைது செய்யப்பட்டார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு பீகாரில் மனைவியும் குழந்தைகளும் உள்ளனர். செவ்வாய்க்கிழமை அன்று, காவல்துறையினர் பப்லுவை குற்றச் நடந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றபோது, அவர் காவலிலிருந்து தப்பிக்க முயன்றார். அப்போது நடந்த மோதலில் அவரது காலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது.
தாய் தந்தையுடன் உறங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமி காரில் கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுதும் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.