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டெல்லி பார்க்கிங் சண்டையில் பெண் கொலை, தீவிர சிகிச்சையில் கணவன்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!

Delhi Crime News: டெல்லியில் துவாரகா பகுதியில் பார்க்கிங் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் சனிக்கிழமையன்று 2-3 இளைஞர்கள், ஒரு இளம் கணவன் மனைவி ஜோடி மீது கத்தியால் கொடிய தாக்குதலை நடத்தியதாக கூறப்படுகின்றது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:28 AM IST
டெல்லி பார்க்கிங் சண்டையில் பெண் கொலை, தீவிர சிகிச்சையில் கணவன்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!
Image Credit: Delhi Parking Murder at Dwaraka (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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டெல்லி பார்க்கிங் சண்டையில் பெண் கொலை, தீவிர சிகிச்சையில் கணவன்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!
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