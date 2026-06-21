/டெல்லி பார்க்கிங் சண்டையில் பெண் கொலை, தீவிர சிகிச்சையில் கணவன்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!

புது டெல்லி: புது டெல்லி துவாரகா பகுதியின் ஜே.ஜே. காலனியில் சனிக்கிழமை மதியம் ஏற்பட்ட பார்க்கிங் சண்டையில் ஆர்த்தி என்ற பெண் கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார். அவரது கணவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார், மற்றவர்களை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நாட்டின் தலைநகரமான டெல்லியில், பார்க்கிங், அதாவது வாகனங்களை நிறுத்துவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட சண்டையில் ஒரு பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெண்ணின் கணவருக்கும் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் 2-3 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மற்றவர்களை தேடும் பணி நடந்துவருவதாகவும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நம்மிடம் உள்ள வாகனங்களின் பாதுகாப்பை விட சக மனிதர்களின் பாதுகாப்பு மலிவாகிவிட்டதா? சம்பவத்தின் முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
டெல்லியில் பார்கிங் தகராறு நடப்பது பொதுவான விஷயமாக மாறிவிட்டது. வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஸ்கூட்டர், பைக், கார் என ஒவ்வொரு வாகனம் என்பது இயல்பாகிவிட்ட இன்றைய சூழலில், அவற்றை நிறுத்தும் இடத்திற்கான சண்டைகளும் இயல்பாகிவிட்டன. ஆனால், வாகங்களை பார்க் செய்ய சரியான இடம் கிடைக்காத போதோ, அல்லது தங்கள் பார்க்கிங் இடத்தில் வேறொருவருடைய வாகனத்தை காணும் போதோ கோபம் தலைக்கேறி விடுகிறது. அப்படிப்பட்ட தருணங்களில் மனிதம் எங்கோ தொலைந்து விடுகிறது.
டெல்லியில் துவாரகா பகுதியில் பிந்தாபூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், ஜேஜே காலனி செக்டார் 3 பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பார்கிங் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் சனிக்கிழமையன்று 2-3 இளைஞர்கள், ஒரு இளம் கணவன் மனைவி ஜோடி மீது கத்தியால் கொடிய தாக்குதலை நடத்தியதாக கூறப்படுகின்றது.
இவ்வழக்கு குறித்த விவரங்களை துவாரகா துணை காவல் ஆணையர் (DCP) குஷால் பால் சிங் வெளியிட்டார். உயிர் இழந்த பெண் ஆர்த்தி மற்றும் அவரது கணவர் விக்கிக்கும், அவர்களது அண்டை வீட்டாரான பப்பு மற்றும் வேறு சிலருக்கும் இடையில் பார்கிங் தொடர்பான தகராறு ஏற்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்துவது தொடர்பாகவே இந்தத் தகராறு எழுந்தது. பார்கிங் தொடர்பாக இந்த இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையே இதற்கு முன்னரும் பல முறை தகராறுகள் நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
ஆர்த்தியின் உயிரை காவு வாங்கிய இந்த சம்பவம் சனிக்கிழமை மதியம் நடந்துள்ளது. தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்தும் இடம் குறித்து ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், பப்புவும் அவனது கூட்டாளிகளும் ஆர்த்தியையும், விக்கியையும் மூர்க்கத்தனமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் இருவரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.
இச்சம்பவத்தில் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு காயமடைந்த இருவரும் ஹரி நகரில் உள்ள தீன் தயாள் உபாத்யாய் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டபோதே அப்பெண் (ஆர்த்தி) இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர். அவரது கணவர் விக்கிக்குக் கடுமையான காயங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்
இது பற்றிய தகவல் கிடைத்தவுடன், சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை நடத்தவும் தேவையான ஆதாரங்களைச் சேகரிக்கவும் தடயவியல் (FSL) மற்றும் குற்றப்புலனாய்வுக் குழுக்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டன. முக்கியக் குற்றவாளியான பப்புவை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவனுடன் குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மற்றவர்களைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. பப்புவுடன் சேர்ந்து இந்த கொடூரமான செயலை செய்த மற்றவர்கள் இன்னும் 18 வயது கூட ஆகாத சிரார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது.
டெல்லியில் நடக்கும் பல குற்றங்களுக்கு தலைக்கேறும் கோவமும், அரசியல் வட்டாரங்களில் இருக்கும் அறிமுகமும், பணம் படைத்த திமிருமே காரணமாக அமைகின்றன. தலைநகர் டெல்லியின் வீதிகளிலும், சிறிய சந்துகளிலும் வாகன நிறுத்துமிடம் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் சிறு சச்சரவுகளின் போது மக்களின் பொறுமை வெகுவாகக் குறைந்து வருகிறது. இது பெரும் குற்றங்களுக்கு காரணமாக அமைகின்றது.
டெல்லியில் பார்கிங் பிரச்சனையால் ஒரு பெண் உயிர் இழந்ததற்கு ஒரு நாள் முன்பு டெல்லி அருகில் உள்ள நொய்டாவிலும் இதே போன்ற சம்பவம் நடந்தது. நொய்டாவின் செக்டார் 15 (பேஸ்-1 காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதி) பகுதியில் வசிக்கும் 77 வயதான ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரிக்கும், அவரது அண்டை வீட்டில் வசித்து வந்த ஐஐடி டெல்லி முன்னாள் மாணவர் ஒருவருக்கும் இடையே கார் நிறுத்துவது தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டது. இந்த வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர் முதியவரைத் தாக்கித் தள்ளியதில், அவருக்குக் கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டன. கவலைக்கிடமான நிலையில் நொய்டாவில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். இது தொடர்பாகக் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.