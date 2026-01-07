English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு... இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் மீது கல்வீச்சு... நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?

மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு... இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் மீது கல்வீச்சு... நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?

Delhi Demolition Near Mosque: டெல்லியில் மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு இடங்களை அகற்ற வந்த போலீசார், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீது கல்வீச்சு தாக்குதல் நடந்துள்ளது தலைநகரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 7, 2026, 10:43 AM IST

    இதில் 5 போலீசாருக்கு லேசான காயம்

    மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கும் காயம்

    25-30 பேர் கொண்ட கும்பல் தாக்குதல்

மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு... இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் மீது கல்வீச்சு... நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?

Delhi Demolition Near Mosque Latest News Updates: டெல்லி ராம்லீலா மைதானம் பகுதியில் உள்ள மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை அகற்றுவதற்கு எதிராக அப்பகுதியின் குடியிருப்பாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, போலீசார் மீது அவர்கள் கல்வீச்சு தாக்குதலிலும் ஈடுபட்டனர். இதில் 5 போலீசாருக்கு லேசான காயம் அடைந்துள்ளனர்.

Delhi Demolition Near Mosque: அதிகாரிகள், போலீசார் மீது தாக்குதல்

துர்க்மேன் கேட் அருகே ராம் லீலா மைதானத்தில் உள்ள சையத் ஃபைஸ் இலாஹி மசூதி மற்றும் கல்லறை பகுதிகள் உள்ளன. இதையொட்டிய, ஒரு நிலத்தில் டெல்லி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, டெல்லி மாநகராட்சியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் இணைந்து அங்குள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றும் நடவடிக்கையில் இறங்கினர். அப்போது மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கும், அங்கிருந்த கும்பல் ஒன்றுக்கும் மோதல் வெடித்தது. ஆக்கிரமிப்பை அகற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிராக அந்த கும்பல் செயல்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பை அகற்றும் நடவடிக்கையின் போது, ​​அங்கிருந்த சிலர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீது கற்களை வீசினர். இதனால் அங்கு ஏற்பட்ட பதற்ற சூழலை கட்டுக்குள் கொண்டுவர, கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் போலீசாருக்கு ஏற்பட்டது. பின்னர் அங்கிருந்த எதிர்பாளர்கள் போலீசார் மீதும் கற்களை வீசினர்.

Delhi Demolition Near Mosque: இரவில் நடந்த பணிகள்

மூத்த காவல்துறை அதிகாரி நிதின் வல்சன், "சுமார் 25 - 30 பேர் கொண்ட கும்பல், காவல் துறையினர் மீது கற்களை வீசினர். இதில் ஐந்து காவல்துறையினருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த கண்ணீர் புகை குண்டுகளை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை உருவானது. ஒரு மண்டபம் மற்றும் மருந்தகம் ஆகியவை இடிக்கப்பட்டன. மக்கள் எந்த சிரமத்தையும் எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்பதை மனதில் கொண்டே இரவு நேரத்தில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. கல்வீச்சில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். இங்கு நிலைமை 100 சதவீதம் கட்டுக்குள் கொண்டுவந்துள்ளோம்" என விளக்கம் அளித்தார்.

Delhi Demolition Near Mosque: 30 புல்டோசர்கள், 50 லாரிகள்

அங்கிருந்த கும்பல் கற்களை வீசுவது 100 க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களில் பதிவாகி உள்ளது. அந்த வீடியோக்களை பயன்படுத்தி குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு வருவதாக போலீசார் கூறினர். காயமடைந்த போலீசார், மாநகராட்சி ஊழியர்களின் வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையிலும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என்றனர். அப்பகுதியில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்படாத வகையில், ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை அகற்ற அதிகாரிகள் சுமார் 30 புல்டோசர்கள், 50 டிப்பர் லாரிகளை கொண்டு வந்தனர். துர்க்மேன் கேட் அருகே உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் 38,940 சதுர அடி ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளதாகவும், அதனை அகற்ற டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கடந்த நவம்பர் மாதம், நகராட்சி மற்றும் பொதுப்பணித் துறைக்கு உத்தரவிட்டது. மூன்று மாதங்கள் அவகாசமும் அளித்திருந்தது.

Delhi Demolition Near Mosque: மசூதியைச் சுற்றிய பகுதிகள்

0.195 ஏக்கர் நிலத்திற்கு அப்பால் உள்ள அனைத்து கட்டடங்களும் இடிக்கப்பட வேண்டியவை என்று டெல்லி மாநகராட்சி தெரிவித்தது. மேலும், மசூதியின் நிர்வாகக் குழுவோ அல்லது டெல்லி வக்ஃபு வாரியத்தாலோ அந்நிலத்தின் உரிமையையோ அல்லது சட்டப்பூர்வமான உடைமையையோ நிறுவ எந்த ஆவணத்தையும், ஆதாரத்தையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றும் மாநகாரட்சி தெரிவித்தத. அந்த 0.195 ஏக்கர் நிலத்தில் மசூதி அமைந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.

ஒரு சாலையின் பகுதிகள், ஒரு நடைபாதை, ஒரு வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் ஒரு தனியார் நோயறிதல் மையம் ஆகியவை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டவையாக அடையாளம் காணப்பட்டன. பின்னர் கடந்த ஜனவரி 4 ஆம் தேதி (ஞாயிறு) ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட பகுதியைக் குறிக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டனர். ஆனால், அப்போதே அங்கு குடியிருப்போர் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். இதனால், அங்கு பாதுகாப்பையும் போலீசார் பலப்படுத்தினர்.

மேலும் படிக்க | வந்தே பாரத் ரயிலில் ஸ்லீப்பர் கோச்! டிக்கெட் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 'இந்தியாவின் தோரியம் கனவு': நம் புதையலின் பலன் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கா? முழு அலசல்

மேலும் படிக்க | டெல்லி கலவர வழக்கு: உமர் காலித், ஷர்ஜீல் இமாமிற்கு ஜாமீன் மறுப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

