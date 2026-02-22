English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இலவச எல்பிஜி... பெண்களுக்கு எக்கச்சக்க அறிவிப்பு - மாநில அரசு அதிரடி

இலவச எல்பிஜி... பெண்களுக்கு எக்கச்சக்க அறிவிப்பு - மாநில அரசு அதிரடி

Delhi Government: டெல்லியில் அரசு பெண்களுக்கும், மாணவிகளுக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி கொண்டுவர உள்ளன. அதுகுறித்த தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:49 AM IST
  • டெல்லியில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.
  • பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு நிறைவடைய உள்ளது.
  • பெண்களுக்கான பல திட்டங்களை அறிவிக்க உள்ளது.

Trending Photos

கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon7
Gajakesari Rajayogam
கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
camera icon12
Rajini Kamal
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி
camera icon9
Family Pension
குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
இலவச எல்பிஜி... பெண்களுக்கு எக்கச்சக்க அறிவிப்பு - மாநில அரசு அதிரடி

Delhi Government Latest News Updates: வரும் மார்ச் மாதத்தில் பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா செயல்படுத்த உள்ளார். வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி அன்று டெல்லியில் ரேகா குப்தா தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி ஓராண்டை நிறுவ செய்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மார்ச் 2இல் அறிவிப்பு

இதை முன்னிட்டு, மாணவிகள் மற்றும் பெண்களுக்கான ஊக்கத்தொகை திட்டம், சமூக பாதுகாப்பு முன்னெடுப்புகள், பெண்களுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட பொது சேவைகள் என பல நலத்திட்டங்களை பாஜக அரசு செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. டெல்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ள இந்த நிகழ்வில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், டெல்லியில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக அரசு பெண்களுக்கும், மாணவிகளுக்கும் என்னென்ன திட்டங்களை கொண்டுவர உள்ளன என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. அவற்றை இங்கு ஒவ்வொன்றாக காணலாம்.

இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்

ஹோலி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஒரு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை இலவசமாக வழங்க டெல்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சிலிண்டருக்கான தொகை நேரடியாக ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கில், நேரடி பலன் பரிமாற்ற (DBT) முறையில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏழை குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக உள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை இலவசமாக வழங்குவதன் மூலம் பண்டிகை காலங்களில் அக்குடும்பங்களின் நிதிச்சுமையை ஓரளவு குறைக்கலாம். இது அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஓரளவு நிவாரணத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு

லக்பதி பிடியா யோஜனா திட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம், இந்த மார்ச் மாத நிகழ்வில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் லாட்லி திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி புதிய திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த உள்ளது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தின்படி, ஏழை எளிய குடும்பங்களின் பெண் குழந்தைகள் படப்படிப்பை நிறைவு செய்யும்வரை நிதி உதவியை பெறுவார்கள். ஆண்டுகள் போக போக உதவித்தொகையும் அதிகரிக்கப்படலாம். இதில் மக்கள் எளிமையாக பயன்பெறும் வகையில் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது. 

41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு...

முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா முன்னர் கூறுகையில், பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தபோது லாட்லி யோஜனா திட்டத்தில் சுமார் 41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை சென்றடையவில்லை, தற்போது அவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என கூறியிருந்தார். 

இந்த 41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி டெல்லி அரசு சுமார் ரூ.100 கோடியை அளிக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். முன்னர், செயல்படாத வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து அடையாளம் காணப்பட்ட சுமார் 29 ஆயிரத்து 940 பெண் பயனாளிகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.90 கோடியை டெல்லி அரசு வரவு வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இலவச பயணம்

இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலான 'சஹேலி' ஸ்மார்ட் கார்டுகளை டெல்லி அரசு வழங்க உள்ளது. இது மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகள் அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம் செய்ய வழிவகை செய்யும். இது அன்றாடம் பயணிப்பவர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை வழங்கி உள்ளது. இதுமட்டுமன்றி, டெல்லி அரசு 75 பொது சேவைகளை வழங்குவதற்கான ஆன்லைன் போர்ட்டலையும், பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான, மாணவ சேர்க்கை போர்ட்டலின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பையும் தொடங்க உள்ளதாக ரேகா குப்தா கடந்த வாரம் அறிவித்திருந்தார். 

மேலும் படிக்க | 10% DA உயர்வு... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் அரசு ஊழியர்கள் - மாநில அரசு அதிரடி

மேலும் படிக்க | உங்களிடம் ரூ.100, ரூ.500 நோட்டுகள் உள்ளதா? ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | மார்ச் மாதத்தில் மன நிம்மதி வேணுமா... இந்த 7 இடங்களுக்கு போகலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

DelhiDelhi governmentFree LPGWomen Empowerment SchemesRekha Gupta

Trending News