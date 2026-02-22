இலவச எல்பிஜி... பெண்களுக்கு எக்கச்சக்க அறிவிப்பு - மாநில அரசு அதிரடி

Delhi Government Latest News Updates: வரும் மார்ச் மாதத்தில் பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா செயல்படுத்த உள்ளார். வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி அன்று டெல்லியில் ரேகா குப்தா தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி ஓராண்டை நிறுவ செய்கிறது.
மார்ச் 2இல் அறிவிப்பு
இதை முன்னிட்டு, மாணவிகள் மற்றும் பெண்களுக்கான ஊக்கத்தொகை திட்டம், சமூக பாதுகாப்பு முன்னெடுப்புகள், பெண்களுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட பொது சேவைகள் என பல நலத்திட்டங்களை பாஜக அரசு செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. டெல்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ள இந்த நிகழ்வில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், டெல்லியில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக அரசு பெண்களுக்கும், மாணவிகளுக்கும் என்னென்ன திட்டங்களை கொண்டுவர உள்ளன என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. அவற்றை இங்கு ஒவ்வொன்றாக காணலாம்.
இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்
ஹோலி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஒரு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை இலவசமாக வழங்க டெல்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சிலிண்டருக்கான தொகை நேரடியாக ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கில், நேரடி பலன் பரிமாற்ற (DBT) முறையில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏழை குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக உள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை இலவசமாக வழங்குவதன் மூலம் பண்டிகை காலங்களில் அக்குடும்பங்களின் நிதிச்சுமையை ஓரளவு குறைக்கலாம். இது அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஓரளவு நிவாரணத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு
லக்பதி பிடியா யோஜனா திட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம், இந்த மார்ச் மாத நிகழ்வில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் லாட்லி திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி புதிய திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த உள்ளது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தின்படி, ஏழை எளிய குடும்பங்களின் பெண் குழந்தைகள் படப்படிப்பை நிறைவு செய்யும்வரை நிதி உதவியை பெறுவார்கள். ஆண்டுகள் போக போக உதவித்தொகையும் அதிகரிக்கப்படலாம். இதில் மக்கள் எளிமையாக பயன்பெறும் வகையில் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு...
முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா முன்னர் கூறுகையில், பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தபோது லாட்லி யோஜனா திட்டத்தில் சுமார் 41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை சென்றடையவில்லை, தற்போது அவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என கூறியிருந்தார்.
இந்த 41 ஆயிரம் பெண் பயனாளிகளுக்கு வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி டெல்லி அரசு சுமார் ரூ.100 கோடியை அளிக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். முன்னர், செயல்படாத வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து அடையாளம் காணப்பட்ட சுமார் 29 ஆயிரத்து 940 பெண் பயனாளிகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.90 கோடியை டெல்லி அரசு வரவு வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலவச பயணம்
இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலான 'சஹேலி' ஸ்மார்ட் கார்டுகளை டெல்லி அரசு வழங்க உள்ளது. இது மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகள் அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம் செய்ய வழிவகை செய்யும். இது அன்றாடம் பயணிப்பவர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை வழங்கி உள்ளது. இதுமட்டுமன்றி, டெல்லி அரசு 75 பொது சேவைகளை வழங்குவதற்கான ஆன்லைன் போர்ட்டலையும், பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான, மாணவ சேர்க்கை போர்ட்டலின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பையும் தொடங்க உள்ளதாக ரேகா குப்தா கடந்த வாரம் அறிவித்திருந்தார்.
