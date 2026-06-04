/டெல்லி தீ விபத்து: ஒரே ஒரு 80 வயது முதியவர்... மொத்த குடும்பமும் காலி! நெஞ்சை உலுக்கும் சோகம்

புது தில்லி: தெற்கு டெல்லியின் மால்வியா நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு ஹோட்டலில், புதன்கிழமை (ஜூன் 3, 2026) காலை ஏற்பட்ட பயங்கரத் தீ விபத்தில், பல வெளிநாட்டினர் உட்பட 21 பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தீ விபத்திலிருந்து குறைந்தது 47 பேர் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
தீயணைப்புத் துறையின் அனுமதி இன்றியே அந்த ஹோட்டல் இயங்கி வந்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர். அந்த கட்டிடத்தின் உரிமையாளரான லவ்கேஷ் பஜாஜ் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் (BNS) பிரிவுகள் 105 (கொலை அல்லாத மனித உயிரிழப்பு) மற்றும் 326 (தீயினால் ஏற்படும் சேதம்) ஆகியவற்றின் கீழ் அவர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டது.
தெற்கு தில்லியின் மால்வியா நகரின் ஹவுஸ் ராணி பகுதியில் அமைந்துள்ள 'ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே' (Flourish Stay) எனும் தங்கும் விடுதியில் புதன்கிழமை நடந்த இந்த கோர தீ விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் என்ற செய்தி நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது. அவர்கள் அந்த விடுதியில் தங்கி இருந்த காரணம் சோகத்தை இன்னும் அதிகரிக்கிறது.
குருகிராமின் செக்டார் 46-ஐச் சேர்ந்த பட்டயக் கணக்காளரான விவேக் அகர்வாலின் தந்தை தில்லியில் உள்ள மேக்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரை கவனித்துக்கொள்ள அருகில் இருந்த ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே தங்கும் விடுதியில் அவர் தங்கியிருந்தார். அவருடன் அவரது மனைவி தர்ஜனி அகர்வால், இரண்டு மகள்கள் (ஜிவிஷா மற்றும் வர்யா) மற்றும் நான்கு உறவினர்கள் என மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தனர்.
தீ விபத்து ஏற்பட்ட அந்த 'ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே' விடுதியில் விவேக் இரண்டு அறைகளை முன்பதிவு செய்திருந்தார். தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது, அவர்கள் விடுதியின் உணவகத்தில் காலை உணவு அருந்திக்கொண்டிருந்தனர். தீ விபத்தில் எட்டு பேரும் உயிரிழந்தனர். விவேக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேரும் உயிரிழந்த நிலையில், விவேக்கின் நெருங்கிய குடும்ப வட்டத்தில் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே நபர், மேக்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் அவரது 80 வயது தந்தை ராதே ஷியாம் அகர்வால் மட்டுமே ஆவார்.
விவேக் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாரின் உடல்களைப் பெற்றுச் செல்வதற்காகக் குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள் அன்றைய தினம் பிற்பகலில் மருத்துவமனைக்கு வந்தனர். ஆனால், உடல்களிலிருந்து டி.என்.ஏ (DNA) மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட பின்னரே அவை ஒப்படைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மறுபுறம் குருகிராமில், செக்டார் 46-இல் அமைந்துள்ள அந்தக் குடும்பத்தின் வீடு புதன்கிழமை அன்று ஆள் அரவமற்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. இந்தத் துயரச் சம்பவத்தினால் அப்பகுதி முழுவதும் ஆழ்ந்த சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.
காலை சுமார் 8:30 மணியளவில் தொடங்கிய தீ, ஐந்து தளங்களைக் கொண்ட அந்தச் சிறிய கட்டிடத்திற்குள் மிக வேகமாகப் பரவியது. இதில் 12 வெளிநாட்டினர் உட்பட குறைந்தது 21 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது அந்த விடுதியில் சுமார் 40 விருந்தினர்கள் தங்கியிருந்ததாகவும், அவர்களில் பெரும்பாலானோர் உறங்கிக்கொண்டிருந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்தக் கட்டிடத்திற்கு உள்ளே வருவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் ஒரே ஒரு வழி மட்டுமே இருந்ததாகத் தில்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. கட்டிடத்தின் ஜன்னல்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமாக அடைக்கப்பட்டிருந்தன; பிரதான வாயிற்கதவு சென்சார் மூலம் இயங்கும் வகையிலானதாக இருந்தது. தீ பரவத் தொடங்கியதும், விருந்தினர்கள் வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவாகவே இருந்தன.
தில்லி அரசின் 'Bed and Breakfast' (தங்கும் மற்றும் உணவு வழங்கும்) திட்டத்தின் கீழ் இந்த விடுதிக்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இத்திட்டத்தின்படி, ஒரு கட்டிடத்தில் அதிகபட்சமாக ஆறு அறைகளை மட்டுமே வாடகைக்கு விட அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், தீ விபத்து ஏற்பட்ட சமயத்தில், 'ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே' விடுதியானது அடித்தளத்தில் உள்ள அறைகள் உட்பட மொத்தம் 25 அறைகளை இயக்கி வந்ததாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புதன்கிழமை அன்று ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 21 பேர் உயிரிழந்த 'ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டே' தங்கும் விடுதியின் உரிமையாளரான லவ்கேஷ் பஜாஜ், 'பயத்தின் காரணமாக' எரிந்து கொண்டிருந்த கட்டிடத்தைக் கடந்து சென்றதாக தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியின் மால்வியா நகரில் உள்ள நெரிசல் மிகுந்த ஹவுஸ் ராணி பகுதியில் அமைந்துள்ள அந்த விடுதியில் தீ பரவிய சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு பஜாஜ் கைது செய்யப்பட்டார். நேற்று இரவு நடந்த விசாரணையின் போது, ஐந்து மாடி விடுதிக் கட்டிடத்தைச் சூழ்ந்திருந்த தீயிலிருந்து மக்கள் தப்பிக்க முயன்றுகொண்டிருந்தபோது, தான் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடியதாக பஜாஜ் ஒப்புக்கொண்டார்.
விசாரணையின் போது, தீயில் சிக்கியவர்களை மீட்க மக்களுக்கு உதவ நிற்காமல், எரிந்து கொண்டிருந்த தனது விடுதியைக் கடந்து சென்றதாக பஜாஜ் கூறினார். அவர் பயத்தின் காரணமாக அந்த இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடியதாக தெரிவித்தார். அவர் வீட்டிற்குச் செல்லவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, டெல்லி சாலைகளில் இலக்கற்று சுற்றித்திரிந்தார்.
பஜாஜ் 2022-ல் அலுவாலியா என்பவரிடமிருந்து இந்தக் கட்டிடத்தை வாங்கி, அதற்குள் ஒரு ஹோட்டல் மற்றும் விருந்தினர் இல்லத்தை நடத்தி வந்தார். இந்தக் கட்டிடத்தில் முன்பு ஒரு கதர் கடை இயங்கி வந்தது. 'BnB' (Bed-and-Breakfast) திட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பெற்றிருப்பதை பஜாஜ் உறுதிப்படுத்தினார். இத்திட்டத்தின்படி, அதிகபட்சம் ஆறு அறைகளை மட்டுமே இயக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அடித்தளத்தில் அமைந்திருந்த சில அறைகள் உட்பட, மொத்தம் 25 அறைகளை அவர் இயக்கி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.