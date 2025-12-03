பாஜக ஆதிக்கம்: டெல்லி மாநகராட்சி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள்.. 12ல் 7 இடங்களை வென்றது

Delhi MCD By-Election Results 2025: டெல்லி மாநகராட்சியின் (MCD) 12 வார்டுகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களின் முடிவுகள் இன்று (டிசம்பர் 3) அறிவிக்கப்பட்டன. நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடந்தது. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏழு இடங்களையும், ஆம் ஆத்மி கட்சி மூன்று இடங்களையும், காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தையும், AIFB ஒரு இடத்தையும் வென்றுள்ளது. டெல்லி மாநகராட்சி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் 2025 குறித்து முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.
டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) இடைத்தேர்தல்
டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் 2025 டிசம்பர் 3, புதன்கிழமை அன்று அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பாஜக) 7 வார்டுகளில் வெற்றி பெற்று குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால் முந்தைய தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது இரண்டு இடங்களை இழந்தது. இதற்கிடையில் ஆம் ஆத்மி கட்சி (AAP) மூன்று இடங்களைப் பிடித்தது. இந்தத் தேர்தல் முடிவும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சிறிது மகிழ்ச்சியைத் தந்துள்ளது. காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தை வென்றது. அதே நேரத்தில் அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக் (AIFB) ஒரு இடத்தை கைப்பற்றி உள்ளது.
டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் விவரம்:
டெல்லி மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்த முடிவுகளின்படி, வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் மற்றும் இடங்களின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
- பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP): 7
- ஆம் ஆத்மி கட்சி (AAP): 3
- காங்கிரஸ் (Congress): 1
- அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் (AIFB): 1
- மொத்தம்: 12
டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) இடைத்தேர்தல் பற்றிய முக்கிய தகவல்கள்:
வாக்கெடுப்பு தேதி: 12 வார்டுகளுக்கும் கடந்த நவம்பர் 30 அன்று வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.
வாக்கு சதவீதம்: மொத்தமுள்ள 12 வார்டுகளிலும் 38.51 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள்: இந்தத் தேர்தலில் 26 பெண் வேட்பாளர்கள், 25 ஆண் வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 51 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர்.
டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) இடைத்தேர்தலில் வார்டு வாரியான முடிவுகள்:
1. கிரேட்டர் கைலாஷ்,அஞ்சும் மண்டல் (பாஜக)
2. ஷாலிமார் பாக் பி,அனிதா ஜெயின் (பாஜக)
3. அசோக் விஹார்,வீனா அசீஜா (பாஜக)
4. சாந்தினி சௌக்,சுமன் குமார் குப்தா (பாஜக)
5. சாந்தினி மஹால்,முகமது இம்ரான் (அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக்)
6. துவாரகா பி,மனிஷா தேவி (பாஜக)
7. திச்சாவ் கலான்,ரேகா ராணி (பாஜக)
8. நாராயணா,ராஜன் அரோரா (ஆஆக)
9. சங்கம் விஹார் ஏ,சுரேஷ் சௌத்ரி (காங்கிரஸ்)
10. தக்ஷின் புரி,ராம் ஸ்வரூப் கனோஜியா (ஆஆக)
11. முண்டகா,அனில் (ஆஆக)
12. வினோத் நகர்,சர்லா சௌத்ரி (பாஜக)
டெல்லி மாநகராட்சியின் தற்போதைய நிலவரம்:
250 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) அவையில், இடைத்தேர்தலுக்கு முன் கட்சிகளின் பலம் என்பது..
பாஜக: 116 இடங்கள்
ஆம்ஆத்மி: 99 இடங்கள்
இந்திரபிரஸ்தா விகாஸ் கட்சி: 15 இடங்கள்
காங்கிரஸ்: 8 இடங்கள்
டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் 2025:
சமீபத்திய டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற பாஜகவுக்கு, இந்த இடைத்தேர்தல் ஒரு முக்கியமான போட்டியாக அமைந்தது. அதே சமயம், ஆஆக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் டெல்லியில் தங்கள் ஆதரவை மீண்டும் நிலைநிறுத்த முயற்சித்துள்ளன.
