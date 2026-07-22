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டெல்லி CJP போராட்டம் எதிரொலி: பாதுகாப்பு காரணமாக 16 மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடல்!

டெல்லியில் CJP அமைப்பின் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களால் டெல்லி மெட்ரோவின் 16 முக்கிய நிலையங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், ராஜீவ் சவுக், மண்டி ஹவுஸ் மற்றும் சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் நிலையங்களில் மெட்ரோ மாற்றிச் செல்லும் (Interchange) வசதி மட்டும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 22, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:56 PM IST
டெல்லி CJP போராட்டம் எதிரொலி: பாதுகாப்பு காரணமாக 16 மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடல்!
Image Credit: PTI | 16 Metro Stations Shut Over Security Concerns Amid CJP Protest In DelhiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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