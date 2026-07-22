/டெல்லி CJP போராட்டம் எதிரொலி: பாதுகாப்பு காரணமாக 16 மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடல்!

டெல்லி செய்திகள்: டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் Cockroach Janta Party (CJP) போராட்டத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக டெல்லி மெட்ரோவின் 16 முக்கிய நிலையங்கள் புதன்கிழமை காலை முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மூடப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி மெட்ரோ ரெயில் கார்ப்பரேஷன் (DMRC) அறிவித்துள்ளது.
DMRC வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, பாதுகாப்பு காரணங்களால் பயணிகள் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ராஜீவ் சவுக் (Rajiv Chowk), மண்டி ஹவுஸ் (Mandi House), சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் (Central Secretariat) ஆகிய நிலையங்களில் Interchange (மெட்ரோ மாற்றிச் செல்லும் வசதி) மட்டும் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026
Below mentioned Metro stations have been closed till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna Ashram Marg
5.…
Cockroach Janta Party (CJP) அமைப்பு, தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்த அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கானோர் ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் மத்திய டெல்லி பகுதிகளில் திரண்டதால், சட்டம்-ஒழுங்கை கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக மெட்ரோ நிலையங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்பும் திங்கள்கிழமை இதே போராட்டம் காரணமாக சில மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
பயணிகள் தங்களது பயணத்தை திட்டமிடுவதற்கு முன் DMRC-யின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை கவனிக்குமாறும், மாற்று போக்குவரத்து வசதிகளை பயன்படுத்துமாறும் மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. பாதுகாப்பு நிலைமையை ஆய்வு செய்த பிறகு, நிலையங்கள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.