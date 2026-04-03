டெல்லியில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்... வட மாநிலங்களில் பீதியில் உறைந்த மக்கள்!

Earthquake In Delhi: டெல்லி, ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானை மையமாக கொண்ட இந்த நிலநடுக்கம் சுமார் 5.9 ஆக ரிக்டர் அளவுக்கோளில் பதிவாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 4, 2026, 12:43 AM IST
  • நல்வாய்ப்பாக சேதங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை.
  • இரவில் மக்கள் பயத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.
  • டெல்லியில் அதிர்வு நன்கு உணரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

Earthquake In Delhi NCR Latest News: டெல்லி - தேசிய தலைநகர் பகுதியில் இன்றிரவு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரில் கடுமையான நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது. புது டெல்லி, ஜம்மு காஷ்மீரில் மட்டுமின்றி பஞ்சாப், சண்டிகர், ராஜஸ்தான், ஹிமாச்சல் பிரதேசம் போன்ற வட மாநிலங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதுவரை சேதங்கள் குறித்து இன்னும் விரிவாக தெரியவரவில்லை.

நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி ஆப்கானிஸ்தான் - தஜிகிஸ்தான் நாடுகளின் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ஹிந்து குஷ் மலைத்தொடரில் இருந்தது. இந்நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுக்கோளில் 5.9 ஆக பதிவாகி உள்ளது. சுமார் 10-15 விநாடிகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் மக்கள் இந்த நிலஅதிர்வை உணர்ந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மக்கள் அச்சத்தில் தங்களின் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி, சாலையில் தஞ்சம் புகுந்தனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இன்றிரவு 9.47 மணிக்கு 150 கி.மீ., ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது என தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் டெல்லி, காசியாபாத், ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் மக்கள் பெரியளவில் அச்சுறுத்தும் வகையில் ஏதுமில்லை என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர். 

டெல்லியில் ஒருவர் ANI ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "15 நிமிடங்களுக்கு முன்பு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நான் அப்போது சமைத்துக்கொண்டிருந்தேன், அதை உணர்ந்தேன். நான் 5வது மாடியில் வசிக்கிறேன். ஆனால் உடனடியாக தரைத்தளத்திற்கு வரும்போது நிலநடுக்கம் நின்றுவிட்டது" என்றார். மேலும் மற்றுமொரு டெல்லிவாசி கூறுகையில், "நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது நான் எனது அறையில் அமர்ந்திருந்தேன். நன்கு குழுங்குவதை உணர முடிந்தது. நான் கூரையை பார்த்தபோது, விசிறி ஆடுவதை பார்த்தேன். நான் வெளியே வந்தபோது என்னைப் போலவே மக்கள் பயந்து வெளியே வந்திருப்பதை பார்த்தேன்" என்றார். 

ஆப்கானிஸ்தானில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது உண்டு. செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் தகவலின்படி, ஆப்கானிஸ்தானின் இந்து குஷ் பகுதி நில அதிர்வு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய - ஆசிய புவித்தட்டுகளுக்கு இடையேயான மண்டலத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அமைந்துள்ளதே, நிலநடுக்கங்களால் அது எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலைக்கு காரணமாகும். நாட்டின் சில பகுதிகள் வழியாக பெரிய பிளவுக்கோடு ்செல்கிறது. இதனாலேயே நிலநடுக்கங்கள், நிலச்சரிவுகள், பருவகால வெள்ளப்பெருக்குகள் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரழிவுகளால் ஆப்கானிஸ்தான் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியதாக உள்ளது என்று UNOCHA குறிப்பிட்டுள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

