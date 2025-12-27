நெருங்கும் 2026 புத்தாண்டு... 285 பேரை கைது செய்த போலீசார் - காரணம் என்ன?

New Year 2026 Celebration: 2026 புத்தாண்டு நெருங்கி வருகிறது. முக்கிய நகரங்களில் இளசுகள் முதல் பெருசுகள் வரை புத்தாண்டை கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகி வருகின்றனர். புத்தாண்டை வரவேற்க தங்களின் மனதுக்கு நெருக்கமானவர்கள், குடும்பத்தினருடன் மக்கள் கொண்டாடுவது வழக்கம்.
கேக் வெட்டி, இனிப்பு வழங்கி புத்தாண்டை ஒரு சாரார் வரவேற்பார்கள். இன்னொரு தரப்பு மது குடித்து, பார்ட்டி செய்து புத்தாண்டை கொண்டாடுவார்கள். எதுவாக இருந்தாலும் பாதுகாப்பான கொண்டாட்டங்களுக்கு போலீசார் அனுமதி அளிப்பார்கள்.
Delhi Police: 285 பேர் கைது
அந்த வகையில், நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் நேற்றிரவு போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் சட்டவிரோத ஆயுதங்களை வைத்திருந்ததாகவும், பண்டிகை காலங்களில் கொண்டாட்டங்களில் மக்களிடம் திருடியதற்காகவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஆபரேஷன் ஆகாஹ்ட் 3.0 என பெயரிடப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கையை தென்கிழக்கு டெல்லி காவல்துறையினர் மேற்கொண்டனர். இவர்கள் சோதனைகள் நடத்தி பல இடங்களில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தை செய்பவர்கள், மீண்டும் மீண்டும் சட்டத்தை மீறுபவர்கள் உள்ளிட்டோரை குறிவைத்து தூக்கியுள்ளார்கள். அந்த வகையில், இந்த தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது ஆயுதச் சட்டம், கலால் சட்டம், தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டம், சூதாட்டச் சட்டத்தின் ஆகிய பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் சுமார் 285 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்தனர். மேலும், புத்தாண்டு கூட்டங்களின் போது ஏற்படக்கூடிய குற்றங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு தடுப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் 504 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Delhi Police: ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன
தொடர்ந்து குற்றங்களை செய்துவருபவர்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையில், பட்டியலிடப்பட்ட 116 மோசமான குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் 10 சொத்து திருடர்கள், ஐந்து ஆட்டோ திருடர்களும் கைதாகினர். 21 நாட்டு கைத்துப்பாக்கிகள், 20 தோட்டாக்கள் மற்றும் 27 கத்திகள் உட்பட பல ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு முன், கருப்புச் சந்தையில் கடத்தல் பொருட்களை விற்பனை செய்ய முயற்சித்ததாக கூறி, போதைப்பொருள் மற்றும் சட்டவிரோத மதுபானங்களையும் காவல்துறையிறனர் கைப்பற்றினர்.
Delhi Police: வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன
அதேநேரத்தில், பலரிடம் இருந்து திருடப்பட்ட, பறிக்கப்பட்ட, தொலைந்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்ட 310 மொபைல்களும் மீட்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். வாகனத் திருடர்களையும் போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்துள்ளனர். இதன்மூலம், திருடப்பட்ட 231 இருச்சக்கர வாகனங்கள், ஒரு நான்கு சக்கர வாகனம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டுள்ளது.
