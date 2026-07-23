/பெண் பேராட்டக்காரரை அறைந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவிக்கை: ஸ்பாட்டிலிருநு தூக்கிய டெல்லி போலீஸ்

Delhi Protest: நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) நடத்திய பேரணியின்போது, பெண் போராட்டக்காரர் ஒருவரைக் கன்னத்தில் அறைந்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள டெல்லி காவல் துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர், ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக நாடு முழுதும் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. டெல்லியில் நடைபெறும் போராட்டங்களால் நாட்டின் தலைநகர் முழுதும் பதற்றமான நிலை உள்ளது. இதற்கிடையில் டெல்லி பெண் ஒருவரை காவலர் ஒருவர் அறைந்தது குறித்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வெண்டும் என வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நடத்திய "சலோ சன்சத்" (நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணி) போராட்டத்தின்போது, பெண் போராட்டக்காரர் ஒருவரை ஒரு காவலர் அறைந்தது போன்ற வீடியோக்களும் புகைப்படமும் சமூக ஊடகங்களில் வைரல் ஆயின.
இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட டெல்லி காவல் துறை உயர் அதிகாரி, ஜந்தர் மந்தர் போராட்டக் களத்திலிருந்தும் அப்பணியிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னாள் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. சாகேத் கோகலே, லம்பாவுக்கு எதிராக தானும் ஒரு காவல் புகார் அளித்திருப்பதாகக் கூறினார்.
"நேற்று, டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில், காவல்துறையின் கொடூரச் செயல்கள் குறித்த மனுக்களுக்கு, முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்ய யாரும் காவல்துறையை அணுகவில்லை என்பதே அரசின் பதிலாக இருந்தது. எனவே, இன்று நான் ஒரு புகாரை அளித்துள்ளேன்," என்று அவர் இன்று காலை 'எக்ஸ்' தளத்தில் கூறினார்.
I have filed a complaint with the SHO, Parliament Street Police Station,— Saket Gokhale (@SaketGokhale) July 23, 2026
for registration of an FIR against Additional DCP Sandeep Lamba who
assaulted a woman protestor at Jantar Mantar on 20 July 2026.
Yesterday, in the Delhi High Court, the Government's answer to the
petitions… pic.twitter.com/ucDjl1dorP
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி ஆயிரக்கணக்கான CJP ஆதரவாளர்கள் திரண்ட ஜூலை 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில், கூடுதல் காவல் துணை ஆணையர் (வடகிழக்கு மாவட்டம்) சந்தீப் லம்பாவும் ஈடுபட்டிருந்தார்.
சமூக ஊடகங்களில் வைரலான 36 வினாடிகள் கொண்ட போராட்டக் காணொளியில், போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறைக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டபோது, நாடாளுமன்றப் பகுதிக்கு அருகே லம்பா ஒரு பெண்ணை அடிப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராகக் காவல்துறை அதிகப்படியான பலத்தைப் பயன்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டும் மனு மீதான விசாரணையின்போது, புதன்கிழமையன்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்திலும் இந்தச் சம்பவம் குறித்துப் பேசப்பட்டது.
மனுதாரர்கள் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், வைரலான காணொளியைச் சுட்டிக்காட்டி, அந்த அதிகாரி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அந்தப் பெண் அமைதியாக நின்றுகொண்டிருந்தபோதே அடிக்கப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், அந்த அதிகாரியை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகுமாறு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், பலத்தைப் பிரயோகிப்பதற்கு முன்னதாகக் காவல்துறை நீர்ப் பீரங்கிகளைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றும் அந்த வழக்கறிஞர் கூறினார். கூட்டத்தைக் கலைப்பதற்கான இறுதி நடவடிக்கையாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகள், போராட்டக்காரர்கள் மீது நேரடியாக வீசப்பட்டதாகவும் அவர் வாதிட்டார்.
போராட்டக்காரர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் செல்ல முயன்றபோது போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது. இதனால் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு, போராட்டக்காரர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் என இரு தரப்பிலும் காயங்கள் ஏற்பட்டன.
'தி பிரிண்ட்' செய்தி நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, டெல்லி காவல் துறையின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், இச்சம்பவம் "திடீர் உணர்ச்சிவசப்பட்ட சூழலில்" நிகழ்ந்ததாகவும், கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முறையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு பின்னர் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
காவல்துறையின் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்த துணை ஆணையர் (DCP) பொறுப்பிலான அதிகாரி, அந்தப் பெண் போராட்டக்காரர் ஆணி போன்ற ஒரு பொருளை வைத்திருந்ததாகவும், காவல்துறையினர் பலமுறை அறிவுறுத்தியும் அப்பகுதியை விட்டு வெளியேறவில்லை என்றும் கூறினார். போராட்டத்தின்போது அவர் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
"அந்த அதிகாரி கோபவசப்பட்டு அந்தச் செயலைச் செய்துவிட்டார்," என்று அந்த அதிகாரி கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பெண் போராட்டக்காரர்களைக் கையாளும்போது ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்குமாறும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறும் அந்த அதிகாரிக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.