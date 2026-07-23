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பெண் பேராட்டக்காரரை அறைந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவிக்கை: ஸ்பாட்டிலிருநு தூக்கிய டெல்லி போலீஸ்

Delhi Protest: நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்திய சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:49 PM IST
பெண் பேராட்டக்காரரை அறைந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவிக்கை: ஸ்பாட்டிலிருநு தூக்கிய டெல்லி போலீஸ்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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பெண் பேராட்டக்காரரை அறைந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவிக்கை
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